Edificio del ‘Reforma’ es un palacio y de mal gusto: AMLO

"Sacaron un reportaje los del Reforma diciendo que voy a tener todo el Palacio y los salones: el salón azul el salón rosa, el de embajadores, el principal, no es así", aseguró el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya durmió en Palacio Nacional y que estará alternando entre vivir en el departamento al interior del recinto y en su casa de Tlalpan.

“Por cierto sacaron un reportaje los del Reforma diciendo que voy a tener todo el Palacio y los salones: el salón azul el salón rosa, el de embajadores, el principal, no es así es una exageración del periódico, y como se dice coloquialmente ‘eso si calienta’, porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó Felipe Calderón, mantuvo Peña Nieto, es una parte limitada, toda la parte histórica queda libre, inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos se va a hacer en el área donde estaba el estado mayor presidencial”, indicó.

“Todo lo antiguo se conserva”

“Como se llevan fuerte los del Reforma les diría que no estoy acomplejado, cuando ellos hicieron su edificio… ¿conocen el edificio del Reforma? Es un palacio, y yo diría, con todo respeto, de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para arquitectura, pero este es otro asunto, he dicho”.