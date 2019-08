Devolver el 50% de prerrogativas el exhorto de AMLO a fuerzas políticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a partidos políticos a reducir sus gastos en por lo menos 50 por ciento y devolver parte de sus prerrogativas a la hacienda pública, toda vez que, precisó, “ya no estamos en los tiempos de derroche; no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”.

En conferencia de prensa, donde aclaró que es una sugerencia, no una orden, el titular del Ejecutivo federal confió en que se manifestaran al respecto los dirigentes de todos los partidos, pero particularmente los progresistas; “quiero escuchar que sean los primeros”, refirió.

“No pueden estar recibiendo tanto dinero (los partidos); tienen que reducir sus gastos; tienen que devolver un porcentaje de esas prerrogativas que recibirán para el próximo año”, expresó tras subrayar que si no escucha el posicionamiento de los institutos políticos, él lo recordará en sus conferencias.

Ello, luego de que, la víspera, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara el anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se distribuyen los montos de financiamiento público que recibirá cada partido político nacional para 2020 y cuyo monto global asciende a 5 mil 239 millones mil 651 pesos.

Para el presidente, su llamado a las fuerzas políticas a reducir sus gastos no es un acto autoritario ni de prepotencia, ni mucho menos busca imponer las cosas; “es, sencillamente, hacer uso de nuestra libertad de expresión, de manifestación”, apuntó.

“Es un llamado respetuoso; no es una orden; no es por la fuerza; es un llamado a que actúen de manera consecuente; ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, enfatizó el mandatario.

Al precisar que cuenta con la autoridad moral para hacer el referido exhorto, el Ejecutivo federal detalló que la reducción en el gasto en la Presidencia de la República es de alrededor del 75 por ciento.

Sostuvo que la ciudadanía debe apoyar en denunciar todos los actos donde se cometan abusos y/o corrupción, “y que todos ayudemos, todos, a que no haya corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción”.

Agregó que si bien puede ser legal tener sueldos o compensaciones de 700 mil pesos mensuales, “desde luego que es inmoral”, ¿cómo sueldos elevadísimos habiendo tanta pobreza y tanta necesidad?, puntualizó.

DELGADO SE PONDRÁ MANOS A LA OBRA CON REFORMA

Si bien legisladores coincidieron en que cada partido político debe regresar lo que decida, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el grupo parlamentario de Morena impulsará, en septiembre, la reforma constitucional para reducir 50 por ciento el financiamiento público a las fuerzas políticas y así alcanzar un “ahorro significativo” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.

El también coordinador de Morena en San Lázaro dijo que en su partido están convencidos de que esa reducción “debe ocurrir y la vamos a impulsar”, y añadió: “Vamos a ver los otros partidos qué hacen”.

En entrevista, el diputado federal aseguró que la política en México ya cambió y Morena es un partido que la pone en práctica sin dinero “y ha resultado que el hablarle directo a la población y representar las causas que verdaderamente le importan a la gente es lo que te da éxito en las urnas”.

Explicó que se trata de una reforma constitucional sobre la que la diputada Tatiana Clouthier y él mismo presentaron una iniciativa, toda vez que, precisó, “siempre hemos dicho que nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos”.

“Vamos a impulsarla a partir de septiembre para tratar de que se apruebe esta reforma constitucional antes de aprobar el Presupuesto de Egresos para que podamos tener un ahorro significativo en el presupuesto de 2020”, insistió.

Delgado Carrillo comentó que México tiene una ciudadanía muy politizada e informada, por lo que es difícil que se vaya a favor de una propuesta que derroche recursos públicos y despilfarre del dinero en las campañas proselitistas.

‘ES UNA SUGERENCIA RESPETUOSA DEL SEÑOR PRESIDENTE’: SÁNCHEZ CORDERO

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el exhorto del presidente a los partidos políticos a reducir sus gastos en por lo menos 50 por ciento y devolver parte de sus prerrogativas a la Hacienda pública es una sugerencia.

Al término de la presentación de la XXII Expo Ámbar, Chiapas, a las faldas del Monumento a la Revolución, la encargada de la política interior del país consideró que el presidente “tiene razón” en lo expuesto durante su conferencia matutina.

“Es una sugerencia respetuosa del señor presidente a los partidos políticos, con el respeto que para él significa la autonomía de los partidos políticos, y del INE también”, aclaró.

CONTRAPRODUCENTE ‘CERRAR DEMASIADO LA LLAVE’: CÓRDOVA

Si bien se dijo partidario de una reducción de las bolsas con prerrogativas que reciben los partidos políticos, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), alertó sobre el riesgo de que busquen formas ilícitas para financiarse.

“Creo que podría pensarse en una reducción racional que no afecte el funcionamiento sustantivo de los partidos políticos, pero eso implica que tienen que ponderarse muchísimos elementos, entre ellos las necesidades reales de gasto de los partidos.

“Mi preocupación es que si se cierra demasiado la llave coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero donde no nos conviene a nadie, a la democracia”, puntualizó Córdova.

Al abundar sobre el tema, el consejero presidente del INE apuntó que para reducir los recursos que se canalizan a los partidos políticos se debe modificar la Constitución o que los mismos institutos políticos renuncien a todo o parte del financiamiento.

Y es que, acotó, en la Carta Magna está establecida la fórmula para definir la cantidad de recursos a la que tienen derechos como prerrogativas.

Entrevistado en el marco de una reunión del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales de 2019 en el Senado de la República, dijo que “no hay de otra” más que reformar la Constitución, ya que el presupuesto que se entrega a los partidos políticos es calculado por el INE a partir de una serie de bases establecidas.

“El INE no decide cuánto dinero se les da a los partidos; el INE aplica una fórmula que está establecida en la Constitución y que los propios partidos políticos pactaron hace años”, explicó.

Indicó que dicha fórmula deriva de multiplicar el número de ciudadanos que están en el padrón electoral, el cual crece año con año, por el .65 de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) “y el INE lo único que hace es hacer la multiplicación que mandata la Constitución”.

Sin embargo, señaló que existe otra vía que ya se exploró en el pasado, que implica que los partidos políticos renuncien a parte o todo su financiamiento público, si así lo quisieran, para lo cual también hay un procedimiento, que es que notifiquen al INE antes de que se les depositen estos recursos y el INE lo regresa a la Tesorería de la Federación.

“Tiene que haber una notificación del partido político interesado en no recibir todo su financiamiento previo a que el INE le deposite en sus cuentas el dinero que le corresponde para reembolsarlo a la Tesorería de la Federación. Esa es la ruta, pero es una decisión de los partidos políticos”, dijo.