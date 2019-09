Cuestiona AMLO a quienes se oponen a ley que va contra factureros

Luego de que algunos legisladores anunciaron que impugnarán la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que haya oposición pues una empresa “se rige por principios éticos, porque pague sus contribuciones, que pague sus impuestos”.

En su conferencia de prensa matutina, subrayó que “una empresa que evade el pagos e impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien as sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética”.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo Nacional indicó que tanto en cuestión laboral como en la fiscal, “para eso están las leyes” y “lo que tiene que ver con lo fiscal, nosotros damos cuenta”.

Afirmó que las organizaciones empresariales están asumiendo una actitud responsable, están invirtiendo, están creando empleos, pagan sus impuestos, que es lo más importante.

López Obrador consideró positivo que las empresas realicen actividades filantrópicas, “que ayuden, pero lo fundamental es que inviertan, que generen empleos y paguen impuestos; ayudar a la gente le corresponde, es más que nada, una obligación del gobierno”, acotó.