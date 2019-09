Confío en que CNTE actuará con responsabilidad: AMLO

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz cuestionó los recientes bloqueos de la CNTE y si ellos se han comprometido de alguna manera para dejar estas protestas, a lo que el mandatario respondió que:

“Es un procedimiento distinto el atender conflictos mediante el diálogo y escuchando y no usando la fuerza y creo que eso da mejores resultados, no confrontarnos, ningún caso que todos asumamos nuestra responsabilidad que como se decía antes…”

“Que la prensa se corrija con la prensa”.

“Que los movimientos sociales se corrijan con los movimientos sociales, que el contrapeso sea la misma opinión pública”, señaló el mandatario.

“Parece idealismo, ingenuidad incluso, pero no, en estos tiempos que hay mucha madurez en los ciudadanos, cuando se exagera, cuando no hay razón, cuando no se lucha por una causa justa, el mismo pueblo corrige”, aseguró.

“Todos tenemos que auto limitarnos no pasarnos, eso da efecto, si cualquier acción se responde con uso de la fuerza o agresiones, entonces nos empantanamos, la autoridad no debe de engancharse, debe actuar con prudencia”.

“Hay cosas donde debe prevalecer más el sentido común”.

“El respeto, el tolerancia, equilibrar todo eso”.

“Estoy seguro que se van a terminar de aprobar lo de las leyes secundarias, no es una concesión graciosa, es una lucha de los maestros de tiempo atrás, porque había una política de cerrar normales, muchas fueron cerradas con la excusa de que se formaban rebeldes”, indicó.

“Ahora nosotros llegamos a la conclusión de que hacen falta las escuela normales y se van a fortalecer para la formación de los maestros y de esa forma no tendríamos que contratar a otro tipo de profesionales”.

“Lo de las evaluaciones, decir a ver, vamos a formarnos y que sea voluntario, que no sea una medida coercitiva, que no sea para eliminar sus plazas a los maestros que surja de ellos y estoy seguro que van a actuar con mucha responsabilidad”.