Con apoyo del pueblo “vencimos a los huachicoleros”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno, con apoyo del pueblo, venció a los “huachicoleros”, por lo que llamó a la población a destinar “el tiempo que les quede libre” a contribuir en la transformación del país, pues dicho proceso no es la labor de un solo hombre.

En un acto en el marco de los Programas Integrales para el Bienestar en Jilotepec, Estado de México, el último de una gira que inició el viernes por la tarde, aseguró que de enero a la fecha se redujo en 95 por ciento el robo de combustible.

“Aunque no hemos terminado de desterrar este vicio, porque quisieron jugar a las vencidas, pero el pueblo es mucha pieza y el combate al robo de combustible permitirá el ahorro de 50 mil millones de pesos, suma con la que es posible cumplir con los compromisos del gobierno”, aseguró.

El Ejecutivo federal insistió en que su gobierno no tiene derecho a fallarle “en nada” al pueblo, por lo que existe confianza en que se le puede sacar de la pobreza, pues el país, pese a saqueos, tiene inmensos recursos naturales, gente trabajadora a la que sólo le hacía falta un buen gobierno que aplica una fórmula sencilla, pero efectiva: “cero corrupción y cero impunidad”.

López Obrador ofreció que durante su gobierno “no se va a quedar a deber nada” a los mexicanos, incluido un servicio de salud de buena calidad, porque ya se cuenta con un buen gobierno.

“No quiero parecer presumido, pero hacía falta un buen gobierno y ya se tiene”, observó el mandatario federal, al precisar que de los ocho millones de adultos mayores que recibirán apoyos por un monto de dos mil 550 pesos cada dos meses, un millón todavía no reciben ese recurso.

Al encabezar los apoyos de los Programas Integrales de Bienestar para personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, resaltó que los censos y la entrega de tarjetas lleva tiempo, pero que se trata de evitar que se otorgue a través de intermediarios.

“Los adultos mayores ya empezaron a recibir sus apoyos. Ya no es lo de antes, ya no son mil 160 pesos ahora son dos mil 550 pesos, pero todavía no todos reciben este apoyo, es para ocho millones de adultos mayores y han cobrado siete millones en el país, falta un millón”, expresó.

Lo anterior, porque antes no se otorgaba a jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE) y ahora es universal, por los que se lleva a cabo el proceso en todo el país.

Dijo que en materia de salud se está peor que en el Sistema Educativo. “Hay una campaña diciendo no hay medicamentos, ahora sí ya se dan cuenta de que no hay medicamentos porque quieren obligarnos, presionarnos para que les compremos a los mismos medicinas y caras”.

“Pues no. Si no entienden vamos a abrir las licitaciones y se va a comprar la medicina en cualquier parte del mundo, pero no van a faltar ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos. Vamos a mejorar el sistema de salud, atención médica, medicamentos gratuitos”, enfatizó.

López Obrador dijo que su gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias. “No tenemos derecho a fallar en nada. Tenemos que cumplir todos los compromisos, y tengan la seguridad de que vamos a cumplir. No se les va a quedar a deber nada, nos vamos a poner al corriente, al día. Y se va a cumplir con demasía”.

En el caso de las personas con discapacidad, destacó que se dará preferencia a las niñas y los niños; “un millón van a recibir una pensión, igual que los adultos (mayores), dos mil 550 pesos cada dos meses (…) porque es muy humano darle la mano al que lo necesita”.

Precisó que el apoyo se puede resumir en una frase: “Amor al prójimo. No es mucha filosofía, no es mucha doctrina, no es mucha teoría. Es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. De esa manera vamos a sentirnos bien, porque no solo de pan vive el hombre”.

Acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, a quien luego de levantarle la mano provocó la rechifla de una parte de los presentes, López Obrador comentó que México es un gran país que a pesar que lo han saqueado por siglos tiene un pueblo bueno y trabajador, con grandes recursos naturales.

Además, refirió, se cuenta con un buen gobierno, por eso “estoy confiado, optimista. Sé que vamos a lograr la Cuarta Transformación mediante la fórmula menos corrupción e impunidad”.

La Cuarta Transformación no recibirá recomendaciones, recetas de organismos financieros internacionales o de otros gobiernos, sino del Plan de Desarrollo que se tiene que ajustar a nuestra realidad, no lo que nos envíen de las llamadas reformas estructurales. “Eso ya se va por un tubo. Eso ya se acabó”, aseveró.

Luego de la rechifla que por momentos continuaba cada vez que el mandatario priista era nombrado en el presidium por quienes hacían uso de la palabra, el presidente insistió en que este es el momento de la reconciliación y que ya llegarán las campañas políticas para que cada quien tome partido.

“Y una recomendación muy fraterna, cariñosa, ya no nos estemos peleando (…) ¿Saben cuándo nos vamos a pelear o está permitido pelearse, y eso pacíficamente, en buena lid? Cuando vengan las elecciones de nuevo, entonces sí, cada quien agarra su partido, pero ahora vamos a unirnos. La patria es primero. Tenemos que unirnos todos”, recomendó.