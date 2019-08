Con acuerdo, estamos garantizando gas para más de 20 años: AMLO

El coordinador Editorial de IMPACTO, Roberto Cruz durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional,cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ¿Cómo se traduce este ganar-ganar en la población? Y si habrá un programa de inversión que incluya seguridad y redes.

Además cuestionó lo dicho por Alfonso Romo, quien comentó que ante empresarios se iba a formar un comité entre sector público y privado y si dicho comité tiene que ver con esto a lo que se llegó

“Eso es lo más importante, al obtener buenos precios podemos nosotros mantener el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a los consumidores, eso es un logro, no se podría mantener el compromiso que hicimos y estamos cumpliendo si no contábamos con este insumo, el gas se está vendiendo muy bajo en EUA, entonces es una circunstancia favorable para generar energía eléctrica con menores costos, lo cual se va a traducir en que no aumenten las tarifas en la energía eléctrica”, respondió el mandatario.

“Lo demás es seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético que debe ser palanca del desarrollo nacional”.

“Hay todo un plan de infraestructura que pronto se va a dar a conocer con la participación del sector público, privado y social”, informó.

“Acerca de las palabras de Alfonso que respeto mucho, pues este, no lo desmiento, aunque si tengo un conocimiento de lo que debe hacer en cuanto al sector energético nacional, hay una política definida en el Plan Nacional de Desarrollo y sabemos que es importantísimo recuperar la producción del petróleo, ya se detuvo la caída, se estabilizó, a finales de este año se empezará a aumentar la producción de crudo”, indicó López Obrador.

“Se inició ya la construcción de la nueva refinería en Dos bocas estamos llegando a acuerdos”

“Estamos garantizando con este acuerdo que haya gas para más de 20 años en condiciones favorables para la nación, fue un buen acuerdo y demuestra también que hay buen entendimiento entre el sector privado”

Sobre si hay un comité el mandatario señaló que:

“Sí, nos estamos reuniendo constantemente con representantes del sector empresarial”.