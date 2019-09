Comerciantes que se manifestaron afuera de Palacio ‘tienen tache’: AMLO

"Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, no a la violencia se ve mal eso, no les ayuda en nada, ¿qué ganan con eso?", cuestionó el mandatario.

Tras la toma de los accesos al Palacio Nacional por comerciantes de la Central de Abasto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esa no es la manera de manifestarse y ‘tienen tache’.

“Se les va a atender, porque siempre se atiende, no son los modos, tienen tache, no deben ser así”, indicó.

“Es un asunto que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad, pero nosotros también somos responsables y los atendemos”.

“Siempre vamos seguir llevando a cabo las mañaneras, ¿Qué no les gustan las mañaneras? Ojala nunca les impidan el paso, pero en el remoto caso de que sucediera eso, yo las doy aquí con el teléfono, le buscamos, pero ya no nos van a cercar, ya eso no funciona no puede haber un problema que no se pueda resolver con diálogo, aquí está la prueba”.