Celebra AMLO aprobación a revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación a la revocación de mandato pues asegura que “ahora el ciudadano puede a la mitad del mandato decidir si continúa ese gobernante o renuncia”.

En conferencia de prensa matutina indicó que “la revocación de mandato lo celebro, ayer en el terreno de las reformas fue un buen día porque el Senado aprobó dos reformas constitucionales”.

“Una el que se pueda llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato, esto es muy importante porque habíamos llegado a una democracia imperfecta representativa, estábamos muy lejos de una democracia participativa”

“Porque se elegía por 3, 6 años y aunque se demostrara que era deficiente y corrupto un gobernante se él tenía que aguantar 6 años”.

“Ahora el ciudadano puede a la mitad del mandato decidir si continúa ese gobernante o renuncia, el pueblo pone y el pueblo quita y está establecido en el Art. 39 de la Constitución, pero era una entelequia, un principio general, cuando es la base de la democracia”.

“Por eso celebro que se haya aprobado, no quieren que el presidente sea el que convoque pero no me impide que llame a los ciudadanos para ejercer este derecho”.

“Debieron dar más facilidades, por ejemplo, 3% del padrón, considero que es bastante, pudieron reducir el porcentaje, debieron ponerla más fácil para juntar las firmas”.

“Y lo otro, también ponen muy alto el porcentaje de participación para que la consulta tenga validez, es decir que aplique, creo que están solicitando 40% de participación, debieron bajarle un poco”.

“Yo sostengo que a los dos años ya se sabe si es bueno o malo un gobernante porque soportar 6 años a un mal gobernante”.