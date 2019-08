Bienestar, rescate de Pemex y seguridad, prioridades en Presupuesto 2020: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se trabaja en el Presupuesto de Egresos para el próximo y que las tres prioridades fundamentales son: bienestar del pueblo; rescate del sector energético (Pemex y CFE), y seguridad pública.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseveró que además de las esas prioridades fundamentales, hay otras como mantener el apoyo a la subsecretaria de Derechos Humanos para la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, además del apoyo a las víctimas de la violencia.

El jefe del Ejecutivo federal recordó que en la elaboración del Presupuesto su gobierno tiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear nuevos, así como no subir los precios de combustibles y energía eléctrica, además de no incrementar la deuda pública.