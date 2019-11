Beatriz Gutiérrez Müller destaca el legado del general Felipe Ángeles

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó hoy el legado del general Felipe Ángeles, en el centenario de su muerte, durante el homenaje en su honor realizado en la explanada principal del Castillo de Chapultepec.

En su mensaje, la escritora dijo que el homenajeado fue un incondicional del presidente Francisco I. Madero, de quien el mismo revolucionario decía que “era benévolo con todos sus enemigos, y sin embargo, estos enemigos seguían en su contra hasta hacerlo caer”.

Citó las palabras de Ángeles acerca de que “la muerte de Madero hizo más bien al país que todas las gestiones que hizo en su vida, porque los enemigos comprendieron su error, y si la revolución sigue el mismo procedimiento, seguirán muriendo líderes y gente”.

Para evitar su fusilamiento después de un consejo de guerra, “no sirvieron las gestiones de sus antiguos amigos, ni de Sara Pérez, la viuda de Francisco I. Madero, a quien permaneció devoto y fiel aún después de la decena trágica”, compartió Gutiérrez Müller.

En sus últimas declaraciones al periódico El Heraldo, expresó resignado: “hago votos por la felicidad de la patria, y quisiera que todos los mexicanos se unieran para lograr la consolidación del gobierno del señor Carranza, y que los estadistas pusieran todo su empeño para resolver los arduos problemas que afligen a la nación”.

El general señaló: “he querido durante mi consejo de guerra justificar los actos de mi vida, no para salvarla, sino que, para cuando ya no exista, se diga que no fui un hombre malo”, rememoró Gutiérrez Müller.

Ante el Ejecutivo federal, los titulares del gabinete de seguridad y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Beatriz Gutiérrez recordó que Felipe Ángeles fue sentenciado a muerte por el consejo de guerra extraordinario reunido en Chihuahua, el 25 de noviembre de 1919, y citado tres días antes, este tribunal lo declaraba culpable por el delito de rebelión y deserción ante el enemigo.

Como parte del programa en esta ceremonia, la banda de guerra de Colegio Militar ejecutó el toque de silencio; cadetes declamaron el poema titulado “Salve Artillero”, y el teniente Usiel García Correa dio lectura a la Vida, obra y ocaso del general Felipe Ángeles.