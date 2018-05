Angélica Rivera de Peña destaca trayectoria del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Al celebrar los 75 años del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, agradeció a los médicos, enfermeras, voluntarios y padres de familia, su noble aportación en el desarrollo y progreso de esta institución de salud pública en la que se han otorgado servicios médicos a miles de niños a lo largo de su historia; en este lapso, dijo, se les ha brindado amor, atención y cuidados.

“Aquí, en el Hospital Infantil de México, tengo mi corazón desde la primera visita que hice”, afirmó. “Mi esposo el Presidente de la República, los felicita por el gran trabajo que realizan por la salud de nuestras niñas y niños. Estoy muy agradecida con él, por todo el trabajo que hace por nuestro país”, subrayó.

Recordó que, al iniciar su labor con esta Institución, observó cómo los papás pasaban las noches en las banquetas sin poder dormir, a veces con lluvia, esperando noticias sobre la salud de sus pequeños, sin embargo, ahora cuentan con la Casa Albergue, para que los familiares tengan un lugar seguro para dormir y comer.

Al visitar las instalaciones, Rivera de Peña conoció la nueva capilla y convivió con los padres de familia que hacen uso del albergue. “¿Quién no quiere estar al lado de sus niños cuando están enfermitos? Por eso hicimos esta casa, para que estén cerca, seguros, tranquilos y con todos los servicios. Esta casa se realizó gracias al apoyo de mi esposo Enrique Peña Nieto, al Secretario de Salud José Narro y a los empresarios. Estamos muy preocupados por la salud de todos, pero también por el bienestar de los papás”, comentó.

Durante su visita, la esposa del presidente, también develó la placa conmemorativa a las más de siete décadas de servicio de este Hospital y aprovechó la ocasión para visitar a los pacientes. Incluso, regresó al área donde se encuentra la tradicional campana que tocan los menores que han logrado superar su enfermedad. Además, conoció a los médicos residentes que se disfrazan de diversos personajes para atender a los niños internados.

Compartió con los pequeños ahí presentes, algunas reflexiones sobre el viaje que realizó al Vaticano con niños y niñas del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, para agradecer al Papa Francisco la visita que efectuó hace algunos años a nuestro país.

“Ahí en Roma estuvimos con los niños del Hospital Bambino Gesù y les llevamos nuestra tradición de tocar la campana cuando fueran dados de alta. A ellos les gustó mucho esta costumbre, por lo que les dejamos una de nuestras campanas, como símbolo de esperanza y de amor de todos los niños de México”, y agregó “también, nos pusimos de acuerdo para firmar un convenio de colaboración entre los dos hospitales”.

Dirigiéndose a los papás y a los pacientes, expresó: “Gracias, niños, porque con su ejemplo y con su amor, nos hacen ser mejores. He aprendido mucho de todos ustedes, me han enseñado que lo más importante es tener amor y esperanza. El mundo necesita que todos nosotros llevemos la esperanza en el corazón para dar sin esperar y recibir sin olvidar”.

Y concluyó: “Algo que me hace feliz siempre es creer que para encender una luz no tienes que apagar las de los demás. Y que uno de los valores principales en la vida es ser congruente, por eso siempre mis palabras y mis acciones van de la mano. Eso nos hace mejores personas. Gracias a todos por lo que han dejado en mi por las experiencias que tocan el alma de estar con ustedes apoyarlos y quererlos y ayudarlos ha sido el mayor privilegio que me ha dado la vida nunca se rindan”.

Cabe señalar que el Hospital Infantil de México, es pionero en América Latina y reconocido en el ámbito internacional.

Por su parte, el Secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció el compromiso del presidente de la República con la salud de niñas, niños y jóvenes. Subrayó que a través de estos años México ha cambiado para bien y es un gran país.

“Es un gran país, entre muchas otras cosas, porque tiene grandes instituciones, y en salud nos sentimos muy orgullosos de aportar Instituciones públicas. Estas se deben a personas, a seres humanos que las han construido, las han hecho y que nos han permitido tener lo que hoy tenemos”, agregó.

En su intervención, Agustín García Aranda, director general del Hospital Infantil, manifestó que la casa albergue se creó gracias a las gestiones de Rivera de Peña y a la fecha, ha beneficiado a más de 30 mil padres de familia. Agregó que entre los logros de este nosocomio también está la incorporación de un acelerador lineal para la atención de niños con cáncer y se instaló un nuevo equipo de resonancia magnética.

Antes de concluir, informó que en esta unidad se otorgan clases de nivel preescolar, adscrita a la SEP, a fin de coadyuvar a la educación y seguridad de los hijos de los trabajadores del hospital.