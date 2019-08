AMLO pide a Morena no hacer política ‘a la antigüita’

De cara a la renovación de la presidencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal, sugirió dejar que los militantes y ciudadanos decidan en libertad, y evitar la manipulación, la inducción al voto o el “acarreo”.

En conferencia de prensa, recordó que enviará una carta a la fuerza política antes de la elección de su nueva dirigencia para expresar su sentir sobre lo que se tiene que cuidar a nivel interno, que, en su opinión, son los ideales y principios, y no dar entrada al oportunismo y a la “politiquería”.

“Eso deseo a todos los partidos, que les vaya muy bien, que no haya mezquindades, que por encima del interés personal, por legítimo que parezca, se ponga el interés superior el de la nación”, dijo y señaló que se acaba lo de “líder moral” o el “primer militante” de un partido, como se manejaba antes.

López Obrador apuntó que en la misiva hará patente que no se debe busca el poder por el poder, ni mucho menos la ambición por el dinero, y que el objetivo tiene que ser servir al pueblo.

“Pero eso lo quiero explicar y, desde luego, que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos, que decidan”, remarcó.

“Que no piensen que la gente está dormida porque se van a seguir llevando sorpresas, porque los ciudadanos, donde quiera que voy, pero no sólo el que milita en Morena, el mexicano está muy despierto, muy informado, muy politizado, muy consciente, muy avispado”, hizo notar.

Respecto a si el movimiento de Morena se debe convertir en partido político, el Presidente de la República resaltó que prefiere no meterse en esos temas, pero “ya como están constituidos, incluso, eso deseo a todos los partidos, a todas las organizaciones, que les vaya muy bien, que no haya divisiones”.

“Tampoco debe haber mezquindades y siempre se debe actuar por encima del interés personal, por legítimo que sea”, enfatizó.

Inquirido sobre si habría un caballo de Troya del PRI dentro de Morena, aseveró: “No creo eso porque una cosa también, y no hay que perderlo de vista, es lo que se dice arriba, lo que suena arriba, y otra cosa es lo que piensa la gente, y el movimiento fuerte, fuerte, fuerte, está en los ciudadanos; ahí es donde está la fuerza”.

Apuntó que “pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante haciendo política a la antigüita; a los que no han entendido que esto ya cambió, que hay que avisarles, tocarles la puerta ahí, mandarles un correo electrónico”.

“Entonces, de nada sirven los acuerdos cupulares, los arreglos, los enjuagues que se hacían en la época de la política neoliberal y más atrás; lo único que hay que cuidar es que el voto sea libre, que no haya fraude, nada de esos espectáculos de acarreo, de reparto de despensas, frijol con gorgojo; también el sectarismo, el amiguismo”, sentenció