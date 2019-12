AMLO no se enganchará en dimes y diretes

Muy a su estilo, el Presidente López Obrador esquivó los insultos del ex Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien lo calificó de “sumiso”, ante Donald Trump, “cobarde”, servil y “cínico”; lo acusó de pasarse de “bellaco porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía” y le advirtió que “no venga a manotear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez”.

Quiroga se excedió en insultos contra López Obrador. Lo llamó “cobarde matoncito”

Y todo por la extremada vigilancia policial a la embajada mexicana en Bolivia y los agravios que se han cometido en contra de nuestra representación diplomática que dio asilo a varios ex funcionarios de Evo Morales.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que esperará a la resolución de este asunto diplomático. Por lo pronto, él no se enganchará “en dimes y diretes (porque) no está a nuestro nivel”.

El mandatario mexicano dijo que seguirá demandando el respeto a la soberanía de la representación de nuestro país en Bolivia.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, convocó a la unidad nacional y a la serenidad pues, destacó, el gobierno mexicano tiene la conciencia tranquila.

Apenas se conocieron los insultos de Quiroga, Ebrard tuiteo que “ante los adjetivos e insultos a México y su Presidente, se impone la unidad nacional y aquella serenidad que dan la conciencia tranquila y la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto entre los pueblos”.