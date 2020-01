AMLO no bromeaba, rifará el avión

El presidente Andrés Manuel López Obrador no bromeaba; la rifa del avión presidencial va en serio.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes y tras días de soportar infinidad de memes y bromas en redes sociales, los cuales tomó con buena actitud al asegurar que estaban ‘buenísimos’, ahora el mandatario ha presentado el diseño del ‘cachito’ de lotería que rifará el avión presidencial.

Indicó que lo recaudado será como había mencionado para la compra de equipo médico del sector Salud.

Al ser cuestionado sobre este tema, el mandatario federal dijo que se tendrá que modificar el marco legal de la Lotería Nacional (Lotenal) que especifica que los sorteos que realiza son para la entrega de dinero en efectivo, no en especie.

Mientras todos pensábamos que era una ocurrencia del mandatario; esta mañana presentó el diseño de lo que sería el billete de Lotería.

“Se dio a conocer lo que se podría comprar con la venta del avión presidencial, pero se requiere más”, refirió el mandatario.

“Estoy recibiendo mucha solidaridad en la idea de que se rife el avión, la gente quiere ayudar, quiere cooperar y estamos viendo que en efecto, se rife el avión como hablamos, 6 millones de cachitos de 500 pesos”.

“Cuatro millones para el sector privado y nos están ayudando mucho los empresarios, quieren participar, es probable que salga una convocatoria para que las empresas participen”.

Dijo que con la venta de boletos se obtendrían 3 mil mdp, 500 mdp por encima del avalúo.

“Les quiero comentar que esto que podemos hacer, porque la gente está dispuesta a ayudar, porque lo que vamos a obtener va a ser para la compra de equipos médicos, porque se nos ha dificultado la venta y no lo podemos malbaratar”, mencionó.

“Se ha complicado porque es un avión extravagante”

“La gente nos ayudaría, ya tenemos hecho, si no sale el comprador en estos días, vamos a seguir con este plan y va muy probablemente la rifa”, señaló.

“Les voy solo a dar a conocer mi única preocupación; que quiero socializarla para que todos me ayuden, se trata de un bien que significa mucho dinero y el dinero es una tentación, es la mamá y el papá del diablo, hecha a perder a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder, no quiero que se destruya ninguna familia y no quiero cargar con esa culpa, eso es lo único que me está deteniendo, para ver cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie y afecte a su familia”.

“Subrayó que el boleto de la rifa del avión presidencial tendrá la leyenda: “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”.

De acuerdo con el mandatario, Los boletos podrían comenzarse a vender en febrero y la rifa llevarse a cabo el 5 de Mayo.

“Es tentativo pero una de las fechas posibles es 5 de Mayo”, indicó.

Sobre los “procedimientos legales” que puedan presentarse en la rifa del avión presidencial, el presidente informó que hay un grupo de integrantes del gabinete para resolverlos, entre ellos el tema de los impuestos.