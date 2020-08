AMLO manda a casa a simpatizantes en Matamoros

Ante el hecho de que mantas, pancartas y megáfonos en mano, y sólo algunos de ellos con cubre bocas, se agolparan en el evento donde supervisó obras de mejoramiento urbano en la ciudad de Matamoros, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a instar a simpatizantes a retirarse.

Y a ser más breve en su discurso.

“Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes; la verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto; estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando.

“Se los digo con todo respeto; tenemos que cuidarnos; la salud es primero; yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos mucho tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando”, refirió López Obrador.