AMLO encabeza diálogo con pueblos indígenas, desde Calakmul, Campeche

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los que los adversarios del gobierno se disfrazan de “ambientalistas” para evitar la construcción del Tren Maya, por lo que habrá consultas ciudadanas en diciembre para saber si las comunidades indígenas están o no de acuerdo.

Durante su visita a este municipio para sostener un encuentro con los Pueblos Indígenas migrantes maya, chol, tsotsil y tseltal, el mandatario indicó que no desea que la obra del Tren Maya pueda recibir amparos en contra, como los 140 que se impusieron contra el aeropuerto de Santa Lucía a cargo de “adversarios” y “conservadores”.

“Ya lo resolvimos legalmente y ya empezó a construirse el aeropuerto de Santa Lucía, pero lo mismo con el tren, por eso lo estoy advirtiendo, porque los conozco, aunque se disfracen de ambientalistas”, expresó.

Recalcó que es un proyecto para beneficio del pueblo, por lo que no habrá afectaciones al medio ambiente ni a la riqueza cultural, “pero de todas maneras no se va a imponer nada”, destacó al citar al presidente Benito Juárez, con la frase ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’.

“Por eso vamos a llevar a cabo consultas ciudadanas, que sea el pueblo el que decida, vamos a que el mes próximo un día se vote, todos ustedes si quieren o no quieren; ahora sí que es lo que el pueblo decida”.

Como ayer en Yucatán, ahora en Campeche, el Ejecutivo federal señaló que no desea “echar a andar algo” y que no se concluya durante su mandato, pues de lo contrario, dijo que la obra se quedaría inconclusa y se perderían los 120 mil millones de pesos de inversión.

“Yo no me voy a reelegir, yo soy maderista: ‘sufragio efectivo no reelección’, nada más hasta el 24 (2024) y eso si lo decide la gente porque en el 22 (2022) va a haber revocación del mandato”, expresó frente a los asistentes en Xpujil, Calakmul.

Como ayer en Carrillo Puerto, Yucatán, pidió a los asistentes que para “medirle el agua a los camotes”, levantaran la mano los que creyeran que se perjudicaría a la población con la construcción del Tren Maya, a lo que nadie respondió, mientras que todos la alzaron cuando preguntó si consideraban que sí debería contruirse dicha obra.