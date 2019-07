AMLO confía en Poder Judicial para combatir corrupción

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una persona íntegra, honesta, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al aseverar que confía en él para combatir la corrupción e impunidad en el Poder Judicial de la federación.

El mandatario federal indicó que, con respeto a ese Poder, hoy enviará una carta al presidente de la Corte, donde plantea la necesidad de combatir la corrupción, e indicó que si bien tiene la facultad de presentar una iniciativa de reforma constitucional sobre el funcionamiento del Poder Judicial, no lo hará pues confía en su titular.

“Los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras que no toleren la corrupción”, expresó en conferencia de prensa donde señaló que es un buen momento para realizar esa transformación en el Poder Judicial, pues para limpiar de corrupción al país y se requiere de la participación de todos: ciudadanos y autoridades.

López Obrador fue cuestionado sobre la determinación de una jueza de no citar a comparecer al ex presidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de Agro Nitrogenados, caso por el que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta una orden de aprehensión.