AMLO agradece a opositores “portarse bien” y reitera que no se reelegirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aun cuando las circunstancias son favorables, “yo no voy a reelegirme. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Nada más (estaré en el cargo) el tiempo que me corresponde”.

Destacó que el país vive momentos de transformación y que los cambios se están dando de manera pacífica, sin violencia, por lo que agradeció a sus opositores el que se “porten bien” e incluso les envió un saludo.

“Estamos llevando a cabo la 4T sin violencia porque las anteriores se hicieron con las armas y esta es sin violencia, de manera pacífica. Eso se lo reconozco a mis adversarios porque se han portado muy bien, no nos ven como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Un aplauso a los opositores”, expresó.

López Obrador consideró que en una democracia los cambios tienen que ser así, en paz; “desde luego que tiene que haber oposición, eso es una democracia, porque en una dictadura hay un pensamiento único, nadie habla”.