Con el AEUMYC, México seguirá creciendo: Peña

El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá beneficia a América del Norte en su conjunto y al mismo tiempo protege el interés nacional de cada uno de los países, aseveró el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Aprecio profundamente la actitud constructiva de los representantes de Canadá y de Estados Unidos. Juntos, hemos forjado un acuerdo que beneficia a América del Norte en su conjunto, al mismo tiempo que protege el interés nacional de cada uno de nuestros países”, dijo el Ejecutivo federal en un mensaje a la nación.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como USMCA, dará continuidad, estabilidad y certeza a los intercambios entre los tres países y representa el inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales en la región.

“Las condiciones están dadas para que la economía mexicana siga creciendo, atrayendo inversiones y generando empleos bien remunerados”, apuntó el Primer Mandatario a través de un video colocado en sus redes sociales.

Aseveró que a partir de ese acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México, como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera.

Una vez firmado, el nuevo acuerdo se entregará al Senado de la República para que, en ejercicio de sus facultades, analice y en su caso, apruebe ese instrumento que, dijo, “pone al día la relación de los tres socios de América del Norte”.

Peña Nieto agradeció la labor del equipo negociador de México, “que actuó con gran profesionalismo, dedicación y patriotismo”, así como a los representantes del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quienes acompañaron el proceso en su última etapa.

De igual manera, el Ejecutivo federal agradeció al sector privado mexicano, en particular a quienes aportaron su conocimiento y su experiencia durante toda la negociación, en el que durante más de un año, los gobiernos de los tres países trabajaron de manera intensa para modernizar el marco jurídico.

Indicó que el objetivo ha sido establecer un nuevo acuerdo que fortalezca el comercio en América del Norte y ofrezca beneficios a cada una de nuestras economías; “es decir, que los tres países ganen”.

Peña Nieto apuntó que, entre otros beneficios, el nuevo acuerdo promueve un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental, impulsa la creación de más empleos y mejores salarios, en beneficio de los trabajadores de los tres países.

Asimismo, otorga plena certidumbre a los intercambios comerciales y a las inversiones, promueve el aprovechamiento de nuevas tecnologías en el comercio, los servicios financieros y otros sectores, además de que fortalece la competitividad de América del Norte como plataforma industrial.

SE LOGRA ACUERDO COMERCIAL PARA ‘GANAR, GANAR, GANAR’

El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó la mañana del lunes que la modernización del acuerdo comercial que se concretó la noche del domingo entre Estados Unidos, Canadá y México logra lo que se propusieron desde el inicio para alcanzar una negociación que sea “ganar, ganar, ganar”.

El Ejecutivo federal se congratuló por los logros alcanzados con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, United States, México, Canadá Agreement por sus siglas en inglés).

A través de cuenta en Twitter @EPN, el Primer Mandatario Peña Nieto escribió: “La modernización del acuerdo comercial entre México, Canadá y EU concluye 13 meses de negociaciones y logra lo que nos propusimos al inicio: un acuerdo ganar-ganar-ganar”.

CONVERSÓ CON SUS HOMÓLOGOS DE CANADÁ Y EU POR EL NUEVO TRATADO COMERCIAL

El Presidente Peña conversó vía telefónica con el mandatario de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y enseguida, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con motivo del nuevo acuerdo comercial alcanzado el domingo por los tres países.

En sus conversaciones, el Presidente de la República constató que la nueva versión del tratado comercial es el resultado de la voluntad política de los tres gobiernos y cumple con las expectativas de México al igual que las de Estados Unidos y Canadá.

El Ejecutivo federal celebró que se haya mantenido el carácter trilateral del acuerdo comercial, lo cual permitirá profundizar la integración productiva de América del Norte y consolidar a la región como una de las más competitivas en el mundo.

El Presidente Peña agradeció el trabajo y profesionalismo de los equipos negociadores de los tres países, los cuales en todo momento mostraron la voluntad para continuar avanzando de manera constructiva en la renegociación del acuerdo.

De manera particular, el Mandatario reconoció el papel constructivo de Jesús Seade Kuri, representante del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en las negociaciones, así como el acompañamiento comprometido del sector empresarial mexicano.

Peña Nieto reiteró el compromiso del gobierno de México para seguir colaborando con Estados Unidos y Canadá para finalizar el trabajo de carácter técnico, que deberá realizarse durante las siguientes semanas, previo a la firma del nuevo tratado.

Previamente, a través de su cuenta en Twitter @EPN, el Presidente Peña Nieto informó: “Esta mañana, conversé con el Presidente @realDonaldTrump y el PM @JustinTrudeau, con motivo del nuevo acuerdo comercial alcanzado por nuestros países. Coincidimos en que el nuevo tratado consolidará a la región como una de las más competitivas del mundo”.

ACUERDO CON MÉXICO Y CANADÁ, EL MÁS IMPORTANTE EN HISTORIA DE EU: TRUMP

El nuevo acuerdo comercial alcanzado con México y Canadá representa el más importante logrado en la historia de Estados Unidos, que ahora tendrá un trato equitativo y recíproco de parte de estos dos socios, aseguró el presidente Donald Trump.

“Este es un tremendo acuerdo para todos. Una vez que sea aprobado por el Congreso, este nuevo acuerdo será el más moderno, actualizado y balanceado acuerdo comercial en la historia de nuestro país”, anunció en la Casa Blanca, acompañado por varios miembros de su gabinete.

El mandatario destacó además lo que calificó como las más avanzadas protecciones para trabajadores, la economía digital; patentes; servicios financieros así como para la protección de propiedad intelectual, entre otros aspectos.

Dijo que el acuerdo representa una enorme victoria para los agricultores estadounidenses, que aseguró, han sido víctimas de prácticas desiguales no sólo de sus socios en el TLCAN, pero la mayoría de los países con quienes realiza comercio.

“El acuerdo dará a nuestros agricultores y rancheros un mayor acceso para vender productos en México y en Canadá”, dijo, adelantando que planea firmarlo para fines de noviembre.

Precisó que gracias al nuevo acuerdo, los agricultores estadounidenses tendrán mayores oportunidades para exportar trigo, pollos, huevos y lácteos, incluyendo leche, mantequilla, queso, yogurt y nieve, entre otros.

Aseguró que se eliminará vacíos legales en detrimento de la industria automotriz, haciendo notar el aumento en el porcentaje de partes producidas en los tres países que deberán tener vehículos fabricados en Norteamérica.

De igual manera hizo notar la obligación para que un porcentaje de estos vehículos sean fabricados por trabajadores que ganen 16 dólares la hora.

Trump dijo que gracias a ello, Estados Unidos producirá más autopartes y fabricará más automóviles, a la vez que se evitará que las armadoras estadunidenses trasladen sus operaciones a otros países.

“Antes, bajo el NAFTA ellos (las armadores) tenían ese incentivo. Tenían el incentivo opuesto. No vamos a estar perdiendo nuestras compañías. Para mí eso fue lo más importante. No quiero ver a nuestras compañías irse y despedir a nuestros trabajadores. Esos días se acabaron”, sentenció.

Aunque el acuerdo no tiene un nombre oficial acordado por los tres socios, Trump adelantó que el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, por su acrónimo en inglés.

El nuevo acuerdo, que regirá un intercambio comercial de casi 1.4 billones de dólares, deberá ser todavía aprobado por los respectivos congresos de los tres países, y aunque Trump anticipó que el estadunidense así lo hará, adelantó que su gobierno tiene “decenas de alternativas” en caso contrario.

“Los republicanos lo aman. Los industriales lo aman. Nuestro país lo ama. Si es justo, pasará. Creo que pasará fácilmente, realmente fácil porque es un gran acuerdo. NAFTA fue aprobado, y es uno de los peores acuerdos que he visto”, dijo.

Trump dejó en claro que el acuerdo no significará el levantamiento de las tarifas impuestas sobre las exportaciones de acero y aluminio, donde fueron incluidos México y Canadá, insistiendo que son necesarias para proteger está industria.

Indicó que estas serán mantenidas en pie “hasta que hagamos algo que sea diferente, como cuotas quizás, de manera que nuestra industria sea protegida. No vamos a permitir que nuestra industria del acero desaparezca”.

Trump acreditó la amenaza de imponer tarifas como un importante instrumento de parte de su gobierno para forzar a México y Canadá a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Sin las tarifas no estaríamos parados aquí, y puedo decir que Bob (Lighthizer) y toda esta gente no estarían parados aquí, y estábamos totalmente preparados para hacerlo si ellos no hubieran negociado” dijo.

El mandatario reconoció que en el caso de Canadá, el tema de lácteos fue el que decidió poder alcanzar este acuerdo, y desestimó la noción de que su gobierno haya hecho concesiones con sus dos socios para alcanzar este logro.

“Mi mayor concesión fue haber hecho el acuerdo”, dijo cuando fue cuestionado al respecto.

APLAUDE LÓPEZ OBRADOR ACUERDO EU-CANADÁ QUE CREA EL USMCA

El presidente electo López Obrador manifestó su beneplácito por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a que se garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica, se mejorarán los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y se crean condiciones favorables para la inversión.

En conferencia de prensa, enfatizó que “por lo que a nosotros corresponde estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo; se presentaron momentos de tensión, delicados, al final se aceptaron nuestras propuestas y debo de reconocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante” por lo que consideró que el USMCA “es benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos”.

En ese sentido, detalló que “nosotros consideramos que esos son los tres elementos más importantes: mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, dejar a salvo el derecho soberano de México sobre el petróleo y la industria eléctrica; y al mismo tiempo crear condiciones favorables para la inversión y el empleo cotidiano a mediano y largo plazo.

Según López Obrador, de no haberse logrado el acuerdo, “habría mucha incertidumbre, no quiero pronosticar otras cosas, pero no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación, creo que ya pasamos una prueba importante, todavía no hemos tomado posesión de la Presidencia y consideramos que se contribuyó a lograr este acuerdo que permite certidumbre para la economía nacional”.

También reconoció el papel destacado en esta negociación del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien “con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo”.

Explicó que durante los señalados momentos difíciles de la negociación se tuvo comunicación con el Presidente Peña Nieto, con quien el tema del acuerdo comercial fue recurrente en las pláticas que sostuvieron y tras establecer comunicación con Peña Nieto, Marcelo Ebrard, próximo canciller, acudió a Los Pinos.

“Al final se resolvió la diferencia también porque dio su aval el presidente Donald Trump; nosotros fijamos una postura en el tema energético, él fue consultado y aceptó nuestra propuesta”, añadió el mandatario electo.

Agregó que el capítulo energético originalmente era muy amplio “y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos que podría decirles, dos pequeños párrafos históricos, porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética”.

En otro tema, enfatizó que se hizo el compromiso de constituir una comisión de la verdad y se llevará a cabo, además de que se cuidará al Ejército, que es una institución fundamental para la República, pero también cuidar a las Fuerzas Armadas significa conocer la verdad, “no se protege una institución ocultando la verdad y el que nada debe nada teme”.

López Obrador detalló que en la reunión que tuvo esta tarde con el gobernador Diego Sinhué se acordó trabajar de manera conjunta y señaló que Guanajuato tendrá una inversión nunca antes vista para apoyar a la población y de esta manera contrarrestar los males que aquejan a la sociedad como la inseguridad.