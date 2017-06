ZAMORA, ENGALLADO EN LA CDMX; MANCERA, ATORADO, Y MONREAL REDACTA RENUNCIA

Los escépticos dirán que no es para tanto, pero la diferencia de sabor amargo y dulce entre la elección del 2016 y la del 2017 tiene a la cúpula priísta engallada; basta ver las caras de Arturo Zamora Jiménez y Enrique Ochoa Reza, quienes, aseguran, van por la CDMX por el descontento de los capitalinos con el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

De igual forma, Ricardo Monreal anunció ayer su salida de la delegación Cuauhtémoc en septiembre u octubre para buscar la Jefatura de Gobierno horas después de que el secretario de Obras, Edgar Tungüí, diera a entender que el freno a la Línea 7 del Metrobús es mano negra federal para “encañonar” más a la población.

Pero los que están más encañonados son los contratistas de la costosa superpista de concreto, innecesaria en otras líneas del Metrobús, además de que Tungüí reveló el costo de 2.5 millones de pesos diarios cada día que para la obra a raíz del amparo de un juez a la AMDA de Rolando Cañas y Ramón Ojeda. Hasta la fecha, 15 millones y contando.

El tema da para grillar a uno que otro; por ejemplo, al consejero jurídico Manuel Granados, aspirante a la Jefatura de Gobierno, por presunto descuido del litigio, sin embargo, el punto está en que Mancera NO da razones técnicas de peso para el gasto multimillonario en el concreto.

Y para aguar la fiesta del PRI, ayer mismo, la bancada del PAN, de Marko Cortés Mendoza, en San Lázaro se unió al reclamo de Jorge Romero Herrera en la ALDF al insistir en impugnar las elecciones del Estado de México y Coahuila, una posición de Ricardo Anaya Cortés que traba el periodo extraordinario en el Congreso.

SABADAZO HISTÓRICO: REGRESA MILITARIZACIÓN DE PUERTOS MEXICANOS

El sábado quedará en la historia como el regreso de la militarización de los puertos mexicanos, avalada por el Congreso y la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, contra la tendencia de la Organización Marítima Internacional, donde solamente 13 de 171 países son controlados por la Marina Naval Armada.

El 26 de abril publicamos una entrevista con Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, donde afirma, categóricamente, que el argumento de seguridad de la Semar de Vidal Soberón Sanz NO arregla nada (http://ow.ly/jVDh30cFJzn).

Afirma Ruiz de Teresa: ““Tan es así que tenemos dos años con almirantes y capitanías de puerto en Lázaro Cárdenas y Manzanillo y no ha pasado nada; no han metido a nadie a la cárcel y ni siquiera denuncias formales existen” (audio http://chirb.it/kxkqMy).

El pase de 103 capitanías al control de la Marina Armada se tomó como un premio a la Semar por el combate al crimen organizado, donde los preocupantes números reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Álvaro Vizcaíno hablan de violencia incontrolable.

Pero falta el regalo al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; ¿será la militarización de los aeropuertos..? sospechosos de tránsito de droga, dólares y mercancía ilegal; personas y corrupción de todo tipo.

SATANIZAN A BELTRONES CON ‘HOUSE OF CARDS’; ¿MANO DE ROBERTO ALCÁNTARA..?

Una mano amiga mexiquense puede estar atrás de la nota del corresponsal Juan Pablo Beauregard, del periódico español “El País”, donde identifica a Manlio Fabio Beltrones como uno de los políticos mexicanos que inspiran a la serie “House of Cards” de Netflix y que hacen todo con tal de conseguir el poder.

No es el único; incluye a Elba Esther Gordillo y a media docena de políticos latinoamericanos, pero la nota atiza el rumor, desmentido una y otra vez, de que el ex coordinador del PRI en el Senado NO puede entrar a Estados Unidos porque: “Una investigación de The New York Times en 1997 lo liga a una investigación con el capo Amado Carrillo Fuentes ‘El señor de los cielos’”.

Sin embargo, Beltrones estuvo en Washington en el 2007, en una celebración del 5 de mayo, y en el 2016 comentó, desde la capital de EU, con el Capitolio como fondo, la elección de Donald Trump. Tan sencillo como consultar Google.

Y no es por pecar de sospechosos, pero con eso de que el transportista mexiquense Roberto Alcántara salvó a “El País” de la quiebra, el reportaje podría llevar “dedicatoria” para el presidenciable.

NORBERTO RIVERA, RODEADO DE MINISTROS ORTODOXOS, DESPIDE A CHEDRAOUI

De ese tamaño debió ser la amistad entre el arzobispo ortodoxo Antonio Chedraoui Tannous y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, ya que fue el único clérigo católico que participó en la homilía del líder de la iglesia antioqueña en México, junto a 15 ministros ortodoxos.

Chedraoui fue sepultado en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en Huixquilucan, y, como en sus mejores cumpleaños, el adiós a Chedraoui reunió a la élite política, empresarial y religiosa del país, inclusive al Presidente Enrique Peña Nieto.

