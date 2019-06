Zaldívar ni ve ni oye ataques de AMLO contra el Poder Judicial; ‘atenta contra Estado de derecho’: Barra de abogados

No sólo en el Poder Judicial retumbó la amenaza de Andrés Manuel López Obrador el viernes, en la conferencia mañanera, de exhibir a solicitantes de amparos, y jueces que se los otorguen, contra el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados, en un comunicado firmado por Héctor Herrera Ordoñez, aseguró que la posición del presidente atenta contra el Estado de derecho: “Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales mediante acciones mediáticas, o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas…”.

Continúa: “…que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de datos personales de los denunciantes o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas estas acciones atentan contra el Estado de derecho”. Más claro ni el agua.

El que hasta el momento NO ha marcado su posición en esta embestida presidencial es el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; peor aún, después de tantos embates, amenazas de dar a conocer una presunta lista negra de jueces, magistrados y ministros, en el programa Foro TV de Televisa, el ministro presidente dice que NO ve absolutamente nada de esas intenciones del Ejecutivo.

En voz de Zaldívar: “No estimo que la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial esté amenazada; la verdad es que el presidente López Obrador ha sido extraordinariamente respetuoso con la Corte, con los jueces; tenemos una muy buena relación, cordial y respetuosa, que parte del supuesto de la autonomía de ambos poderes”.

“Ni he visto en el presidente ningún sesgo de intervenir en la vida interna del Poder Judicial o de presionar en asuntos específicos”; ¡vaya!, con las ganas de NO ver del ministro presidente de la SCJN, por si se le pasaron algunas de las múltiples declaraciones en la mañanera, basta con que cheque la que aquí le incluimos del 14 de junio, que provocó un comunicado del Colegio de Abogados.

En #EsLaHoraDeOpinar, @ArturoZaldivarL habla de la independencia del Poder Judicial frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. pic.twitter.com/xU4ROe2nnD — FOROtv (@Foro_TV) June 14, 2019

GARDUÑO Y LA MARINA, A COMPLACER A TRUMP; APACIGUAN ANTIYANQUISMO DE YEIDCKOL

¡Con razón les estorbaba Tonatiuh Guillén López en el Instituto Nacional de Migración..! Tan pronto tomó el mando Francisco Garduño Yáñez -de corte policiaco, aunque tiene maestría en derechos humanos-, el INM presumió la captura de 791 migrantes en el sur del país.

…

El nerviosismo del gobierno mexicano por cumplirle a POTUS Donald Trump no escatima en cambios, operativos y todo lo que garantice que los otrora “hermanos centroamericanos” se queden del otro lado del Suchiate.

…

Y si para eso es necesario militarizar –oh, la palabra prohibida- la frontera sur, pues también trasladan a elementos de la Secretaría de Marina de Rafael Ojeda Durán a cuidar que ningún indocumentado entre al país con la horribles intenciones de cruzar el Río Bravo.

…

Por supuesto que el comunicado publicado por el INM es con la intención de mostrarle a nuestro amenazante “socio comercial” que hacemos tooodo lo posible por complacerlo en sus demandas del Pacto Migratorio.

…

Y como a esos extraños enjuagues bajo consigna no le quiso entrar Guillén López, ex director del Colegio de la Frontera, para no denigrar la posición de México, pues Garduño Yáñez sí, con la experiencia de operar las cárceles y la Secretaría de Seguridad Pública del DF -policía-.

…

La prioridad está determinada en complacer a Trump, si eso es posible, y que se apiade al ponernos una estrellita en la frente cuando se cumplan los 45 días que le dio de plazo al equipo de Marcelo Ebrard Casaubón y Jesús Seade Kuri para portarnos bien, según sus parámetros.

…

La que debe estar mordiéndose la lengua para no gritar o publicar en Twitter su gustado “¡Yankis Go Home..!” es la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

…

En una de esas hasta una mano amiga gabinetera le sacó el video del vuelo privado por Tamaulipas, en mayo, de 400 mil pesos para mantenerla calladita y entretenida en el lío de incongruencia con la austeridad republicana.

