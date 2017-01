YUNES Y EL BRONCO, ASEDIADOS POR GASOLINAZO; MANCERA, MOÑOS; GENDARMERÍA, BIEN GRACIAS

En algún lugar frente al televisor, o su celular, Javier Duarte de Ochoa debe estar a carcajada tendida al ver a Miguel Ángel Yunes correteando vándalos en una tienda departamental en Veracruz. El gobernador expuesto en la crisis de inseguridad… y al ridículo.

En otras latitudes, de Jaime Rodríguez “El Bronco” ni sus luces ante los cientos de regiomontanos apostados en la Macroplaza, en exigencia de respuestas a la alza en los combustibles.

Terrible inicio de año con partes de guerra por todos lados. El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se niega asistir a la Conago si no va el Presidente Enrique Peña Nieto, mientras la Gendarmería de Manelich Castillo y Miguel Osorio Chong, la división de la Policía Federal destinada a cuidar procesos productivos, en espera de no sé qué.

OBISPOS PROMETEN ACOMPAÑAR A CIUDADANOS EN PROTESTA CONTRA EL GASOLINAZO

¡Santa protesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del cardenal Francisco Robles Ortega..! Amenaza con acompañar a la sociedad para que exprese su inconformidad por el alza de los precios de combustibles.

La CEM estuvo muuuy presente en las protestas del Frente Nacional por la Familia, aun cuando la Arquidiócesis de Norberto Rivera tomó cierta distancia, una vez que las bancadas de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Quiroz congelaron la iniciativa de matrimonios igualitarios enviada al Congreso por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Lo cierto es que por la oficina del nuncio Franco Coppola pasó el comunicado donde reclama al gobierno federal reconsiderar el aumento a los combustibles “porque le pega a los más pobres” y, hasta el momento, la subsecretaría de Asuntos Religiosos de Humberto Roque Villanueva, religiosamente, guarda silencio.

Las palabras del secretario general Alfonso Miranda Guardiola fueron directas para empatar el marcador de reclamos al pedir a los ciudadanos manifestarse de manera pacífica y “creativa”. La Iglesia, dijo, está en desacuerdo con la violencia, robos y saqueos.

VIDEGARAY, PENDIENTES Y CARRERA DE DOS CÓNSULES

Algo inesperado ocurrió en la reunión del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores con embajadores y cónsules. Las palabras de Luis Videgaray Caso fueron mal entendidas por los cónsules de Orlando y Barcelona, el chiapaneco Juan Sabines y el veracruzano Fidel Herrera; escucharon: “No soy diplomático; vengo a aprehender”, ¡y salieron corriendo..!

Ya en serio, el personal del Servicio Exterior Mexicano ve al cuarto canciller del sexenio como una pieza importante en el gabinete, más que Claudia Ruiz Massieu, pero en un puesto temporal para rescatarlo como presidenciable.

Uno de los primeros pendientes que tendrá que arreglar es el nombramiento del embajador en la Santa Sede, vacante desde la salida de Mariano Palacios Alcocer, y ahora que la Iglesia católica toma en serio la línea teológica liberal del Papa Francisco.

…Y AHORA, CARLOS SLIM, PRESIDENCIABLE

Más que extraño apareció un videomensaje promocionando a Carlos Slim Helú como el hombre que podría enfrentar a Donald Trump en el 2018. Extraño porque tiene la marca de Telesur de Campeche, atribuida al PAN, NO la agencia-televisora creada por el venezolano Hugo Chávez, continuada por Nicolás Maduro.

El video no habla de los precandidatos albiazules Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle, pero sí exalta las virtudes del dueño del grupo Carso y, según “expertos” sin nombre, lo plantean como el candidato ideal porque: 1) No va a robar, 2) No tiene compromisos, 3) Es antídoto contra Donald Trump.

Repiten el 3) Hace más por México que los políticos, 4) Tiene prestigio internacional, 5) Es un líder mundial, 6) Sabe cómo generar desarrollo, 7) Se rodea de gente valiosa, 8) No puede ser comprado, 9) No tiene partido político y 10) Nadie tiene poder sobre él.

En la oleada de audios, videos, información alarmista falsa y otros de denuncia real, la burda promoción a Carlos Slim aparenta manufactura de espontáneos o malintencionado.

