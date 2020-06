Ya no hay de otra: estar con AMLO o en contra

Giovanni López no pasará a la historia como George Floyd, pero su muerte a manos de un policía en un municipio de Jalisco podría marcar el antes y después de la historia contemporánea de México porque en el contexto no aclarado de su asesinato el Presidente López Obrador ya convocó a los mexicanos a dejarnos de medias tintas, despojarnos de las máscaras y escoger bando, estar con él o en su contra, que no es otro el dilema ser liberales o conservadores enemigos de la transformación, la Cuarta, desde luego.

El 4 de mayo, la aprehensión de Giovanni, presuntamente por no cumplir con cubrir su boca para ayudar en la no propagación del contagio del coronavirus, desató un mes después movilizaciones en franca calca a los disturbios en las principales ciudades norteamericanas por la muerte de Floyd bajo la presión en el cuello de la rodilla de un policía.

El episodio dejó al descubierto que no somos el país en el que nada pasa, no hay pleito entre el gobierno central y los estados, primero son los pobres y todo se impone por medio del derecho, nada por la fuerza.

La muerte de Giovanni, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una más en la estadística de las que ocurren en el territorio nacional ocasionada por la brutalidad policíaca, si el gobernador Enrique Alfaro no aquilata el valor de que Enrique Krauze lo comparase a Mariano Otero, el jalisciense que no dudó en enfrentar al centralismo de Antonio López de Santana y es creador del juicio de amparo que protege los derechos y garantías de los ciudadanos.

Es probable que Krauze, en su personal enfrentamiento con López Obrador, exagerara al comparar a Alfaro con Otero por enfrentar con gallardía “el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir”.

Y es que de pronto el gobernador de Jalisco dio la impresión de arrepentirse de su osadía original de señalar que de los “sótanos del poder” de la Ciudad de México surgieron quienes en Guadalajara provocaron violencia en las manifestaciones exigiendo justicia por la muerte de Giovanni.

Sorprendió su cambio. Primero pidió a López Obrador “decir a su gente y a su partido (Morena) que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, pero después de que, en una segunda manifestación, policías ministeriales atacaran en Guadalajara a jóvenes, habló de intereses que intentan desestabilizar a Jalisco y a su gobierno.

Y se preguntó de manera un tanto inocente por qué los policías desobedecieron la instrucción de no usar la violencia.

A simple vista parece que Alfaro ya no piensa solo en los sótanos del poder de la Ciudad de México, sino también en los de Jalisco, de los que salen policías municipales que matan a un trabajador de la construcción de Ixhuatacán y policías ministeriales que golpean a manifestantes desobedeciendo las instrucciones de comportarse sin violencia.

Y en este contexto, Krauze, que sufrió la embestida del Presidente que ironizó ensamblando su apellido en el nombre de Lucas Alamán, respondió que le honraba ser confundido con el historiador, en cuanto a compartir el oficio, pero refutó parecerse en lo demás.

“…Como político, Alamán favoreció la concentración absoluta de poder en un líder iluminado, sin libertades y con un ejército potente. No soy yo, presidente, López Obrador, quien se parece al conservador Lucas Alamán”, explicó Krauze.

Pero no se atrevió a identificar al Presidente con Antonio López de Santana, al que el escritor conservador “favoreció (en) la concentración absoluta de poder en un líder iluminado, sin libertades y con un ejército potente”.

A todo esto dio pábulo la muerte de un albañil que fue detenido cuando regresaba de cenar con su familia, al parecer sin cubrirse la boca como es obligatorio en Ixtlahuacán.