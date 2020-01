Y, sin embargo, el PRI todavía respira

No, no es que se hayan levantado las piedras y de ahí hayan resurgido los priístas; es porque en las plenarias, los partidos tienen la posibilidad de justificar su existencia, aunque la triste realidad sea que algunos ya no existen.

…

Y para que vean que todavía se mueven, ayer, por ejemplo, René Juárez, líder de la bancada priísta en San Lázaro, señaló que en su partido nadie “se ha entregado de manera graciosa ante ningún coqueteo venga de donde venga”.

…

El ex líder nacional del tricolor, tal vez olvidando que, hace unos días, los 11 gobernadores emanados de su partido, en coro y en manojo, rindieron pleitesía al Instituto de Salud para el Bienestar y hasta la foto se tomaron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “nadie de nosotros ha pedido ni limosna ni nos hemos hincado ante las decisiones del poder público”.

…

No fue el único; el hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que gracias a la plenaria ya muchos de sus compañeros se enteraron de su existencia, pidió lo imposible, no permitir que sus opositores los liguen a la corrupción.

…

“Alito” también pasó por alto que a quien deben convencer no es a los militantes del PRI, sino a la sociedad. Pero, por si le alcanzaba para algo, dijo que “las instituciones no comenten los actos de corrupción; la cometen los individuos, priístas, morenistas, panistas…”.

…

Y para cerrar con broche de oro el día de la mini-resurrección priísta, el rebelde Ulises Ruiz no fue a la plenaria, pero sí al Instituto Nacional Electoral a dar de alta su agrupación política Movimiento por el Rescate de México.

…

El ex gobernador de Oaxaca no estuvo muy lejos de lo dicho por el campechano, pues identificó a su agrupación como “el vehículo para impulsar medidas que eliminen la corrupción en los partidos políticos y en el país… sin mentiras… sin improvisación y ocurrencias… (Y) combatir la delincuencia organizada…”.

…

Sí, aunque usted no lo crea, todavía respiran.

UN GABINETE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE SE DESAIRA

Por fin. ¿El crecimiento económico del país importa o no? Si noS vamos fielmente por las declaraciones (o justificaciones), de siempre, del Presidente, pero que ayer reiteró, y que lo hace cada vez que se toca el tema, debemos creer que el desarrollo y el bienestar son todo para la 4T.

…

Porque ante la esperada pregunta, luego de que el Inegi confirmó que, durante 2019, la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento respecto al año anterior, sonrió y expresó: “Tengo otros datos… puedo decirles que hay bienestar; puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”.

…

El gran dilema es que, entonces, para qué encandiló a Alfonso Romo, apenas 24 horas antes, a encabezar el nuevo Gabinete para el Crecimiento Económico. En todo caso, un gabinete para reforzar el desarrollo y el bienestar.

…

Y si con la firma del T-MEC lo que se busca, afanosamente, es, precisamente, la inversión que impulse el crecimiento económico, por qué negar la cruz de la parroquia. ¡Ah!, debe ser, porque en camino están los nuevos parámetros para medirlo, nada igual a como lo hacía el “neoliberalismo” y que, por mala costumbre, continúa utilizando el Inegi. Así, pos sí.

ACAPULCO: SOL, MAR Y UN VIAJESOTE… ¿GRATIS?

Hace unos días, y no sabemos si ya reculó, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, campante, anunció que el Congreso de Guerrero ya estaba avisado de que se ausentará por 11 días para viajar a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

…

¡Ja! Bueno. Su plan es para el bienestar de la entidad, y bienestar es lo que el Gobierno Federal procura. Román Ocampo lleva un portafolio con propuestas para la generación de energía y para sanear la bahía, previamente, dijo, seleccionadas por la ONU.

…

Para justificar los días de relax, perdón, de trabajo, dijo que sólo para llegar a su destino (los Emiratos Árabes) son 19 horas de vuelo. Pobre, sí. Además que el evento dura ocho días.

…

Eso no es todo; en el viaje la acompañarán René Vargas, Secretario de Desarrollo Económico, y Leonel Galindo, Director de la Comisión de Agua Potable, entre otros.

…

Un viaje, claro, que ni Obama hacía. Lo bueno es que, afirma la alcaldesa, los organizadores del evento cubrirán el costo total. Pues ya echados en planes y entrados en gastos, por qué no le ahorran más y le prestan el súper ex avión presidencial antes que el dueño sea cualquiera de nosotros, por aquello de la rifa.

PA´ AMIGUITOS LOS DE LÓPEZ OBRADOR

¿Puede el Presidente López Obrador seguir llamando amigo a Donald Trump y mantener con él la política de amor y paz después de que el mandatario norteamericano reveló que el muro será pagado con las remesas que los indocumentados mexicanos envían a sus familias?

…

¿Cómo podría explicar Andrés Manuel a nuestros migrantes y a sus familiares, que aligeran la dureza de sus vidas con los dólares que les envían, que las remesas serán disminuidas porque seguramente Trump encontrará el mecanismo para gravar ese dinero?

