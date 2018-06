Y si pierde López Obrador

Bastó con que The Wall Street Journal insinuara que Andrés Manuel López Obrador puede perder la elección presidencial para que la presidenta formal de Morena, Yeidckol Polevnsky, amenazara no con el “tigre”, sino con el “diablo”.

Para Yeidckol, la única manera en que José Antonio Meade o Ricardo Anaya podrían derrotar a Andrés Manuel es mediante fraude electoral.

Por eso advirtió: “Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo; no les vamos a permitir ningún fraude, a ningún precio; no lo vamos a aceptar”.

Supongamos, sólo supongamos, que las encuestas publicadas hasta hoy no reflejan lo que dirán los electores el próximo domingo, y supongamos también que Meade o Anaya cometen fraude; ¿qué debemos entender por el diablo?

Como la dirigente de Morena no lo dice, supongo que “diablo” significa algo peor que el “tigre” que López Obrador no mantendrá enjaulado si pierde por las mismas razones que dice Yeidckol.

Dicho de otra manera, la única manera de que no se nos aparezcan el diablo y el tigre es que Meade y Anaya acepten, desde ahora, su derrota, pronosticada por algunas casas encuestadoras y, desde luego, por el candidato de Morena.

¿Y si pierde Andrés Manuel?

Yeidckol sólo vino a confirmar los temores de relevantes mandos del gobierno y de la campaña de Meade.

Según sus propias encuestas, el candidato del PRI ya rebasó al del PAN y está cerca de López Obrador, como dice The Wall Street Journal.

Vaya usted a saber cuáles encuestadoras dicen la verdad o si realmente se prepara un fraude; lo cierto es que, al día de hoy, nada está definido.

En 2006, la casa encuestadora de Andrés Manuel, Covarrubias, informó, con antelación, al hoy candidato de Morena que el panista Felipe Calderón lo había empatado, sin embargo, la información se mantuvo oculta y el discurso del candidato perredista siguió siendo en el sentido de que se mantenía a la cabeza por 10 puntos.

En la madrugada del día siguiente de la elección, la información de Covarrubias fue corroborada y la reacción perredista fue clamar fraude e instalar carpas en varias avenidas del centro de la Ciudad de México, realizar movilizaciones, pronunciar encendidos discursos y amenazar con impedir la toma de posesión de Calderón.

Por aquello de no te entumas, Vicente Fox y Calderón protagonizaron, en la última noche del 30 de noviembre y el primer día de diciembre, una ceremonia de entrega de banderas, como sucedáneo, en el caso de que no pudieran ingresar a la Cámara de Diputados para la entrega de la banda tricolor y la protesta constitucional como presidente.

Lo único que podemos calificar como “tigre” o “diablo” en aquel episodio fue que algunos legisladores perredistas interpretaron la consigna de que la ceremonia no fuera normal ingresando al salón de plenos con bombas lacrimógenas. Nunca fueron usadas porque Carlos Navarrete y Javier Garza González las requisaron.

Es de imaginar lo que habría ocurrido si algún irresponsable las hubiese utilizado porque legisladores perredistas habían bloqueado las puertas con curules. El pánico habría cobrado víctimas.

Más allá del “tigre” o del “diablo”, en redes sociales circulan videos de irresponsables llamando a la violencia con el mismo pretexto del fraude.

Quizás llegó el momento de cerrar la boca y esperar la decisión de los electores. Lo peor que puede pasar al país es que el “tigre” salga de la jaula o que el “diablo” abandone el infierno, pero tampoco es como para paralizarse de miedo ante ellos. Uno puede volver a la jaula y el otro no existe.