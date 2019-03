Y, pues, todo sigue igual

Escribe José Elías Romero Apis, EN SU LIBRO: “Perfiles de grandeza”: “Bien decía Marcel Planiol que a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Y esto ¿sólo fue cierto y valedero para el milenio pasado o lo será, también, para el que comienza? NO SERÁ QUE, PARAFRASEANDO A JESÚS REYES HEROLES, ¿HEMOS LOGRADO CAMBIAR TODO PARA QUE TODO SIGA IGUAL?”

Al ver ahora la grabación de Luis Donaldo Colosio que no se transmitió sobre la seguridad, me pregunto si toda la inseguridad solamente es una enorme conspiración de los grandes intereses para mantenernos en la agonía y controlados y hacer de ella el gran negocio y sacarnos y saquearnos nuestros recursos ya sea en los asaltos, en las cámaras de vigilancia, en la protección individual que no nos sirve, para permitir que la llamada “seguridad privada” controlada por funcionarios y empresarios y ex policías y ex militares sean los elementos que permitamos penetrar a nuestras casas y empresas para que por medio de su acción nos tengan espiados y nos roben la información y conozcan los puntos débiles y en caso necesario hasta lograr secuestros, represiones o asesinatos y, no se piense que estamos paranoicos, simplemente, si vemos que el sistema puede operar grupos distintos y ocultar los asesinatos del poder para el poder, pues nosotros, como simples ciudadanos, estamos en la total desprotección.

Hace unos días vimos las escenas donde unos hampones, con impunidad, bajan al chofer y a los pasajeros y alegan que ellos no asaltan y colocan una granada de gases en la unidad para mostrar que se les debe pagar la extorsión y el derecho de piso y toda la operación se hace sin prisas, porque al final de cuentas los hampones saben que la resistencia es nula ya que los ciudadanos que van en esos medios ni tienen recursos, ni armas y teniendo el valor saben que llevan las de perder porque si algo sucede incluso matando en defensa propia están en desventaja contra las autoridades y contra los hampones y nadie quiere exponerse ni exponer a su familia, así que independientemente de lo que demande AMLO, para que “se porten bien” porque no los perseguirá, pues la inseguridad continuará y seguirá golpeando al infeliciaje, porque los ricos tienen todo para su protección, al final de cuentas ellos manipulan los centros de inteligencia y de seguridad “privada” y se protegen incluso en contra de los hombres del poder, ellos controlan la información y la vigilancia y es por ello que vemos, ahora, a AMLO, blandito ante los mismos banqueros y perdonando a los viejos mafiosos del poder para convertirlos en los consejeros del poder, es como decía; Cambiamos todo para seguir igual y esto significa un paso más a la tragedia y la desilusión, digan lo que digan y no quiere decir que hablamos mal del presidente, simplemente exponemos porque tenemos ese derecho lo que pensamos y si no lo quieren reflexionar pues es su problema no el nuestro, total, como miembros del infeliciaje nacional también estamos en el mismo barco que la inmensa mayoría y sabemos que en cuestiones de política nada puede concluir hasta que en verdad cambia y, eso, es un verdadero sueño… pero no dejemos de soñar. Finalmente, no hay vacíos de poder porque siempre hay algunos que mandan formalmente o desde el anonimato y así estamos ahora con esos consejeros del poder que al parecer son los que ahora nos mandan y manipulan, porque de otra manera todo se descarrilla y se genera la violencia y la anarquía, dicen ellos, y así, mantienen las riendas y dejan hacer lo que ellos consideran les sirve para guardar los equilibrios políticos y económicos, total, seguimos siendo neoliberales en la realidad aunque en la forma y las declaraciones ya no… que sencillo es ocultar las cosas.

Hace algunas semanas platicaba con una madre de los rumbos de Chalco, sus hijos y su hija salen a las cinco de la mañana para comenzar a tomar los vehículos para irse acercando a su escuela y trabajos, al inicio, en los primeros van juntos y se sienten cuando menos acompañados aunque no seguros, después se dividen y la soledad y el miedo calan en cada cuadra, van varias veces en el año que los asaltan, ellos traen poco dinero en los bolsillos y dejan su documentos en la casa, donde saben que tampoco están seguros porque los robos son constantes y ahí, en dos ocasiones han pretendido bajar a la jovencita del vehículo asaltado para violarla y agredirla y por fortuna los pasajeros lo impidieron, al llegar a donde pueden poner las quejas los policías le hacen al Tío Lolo y se burlan diciendo que no se queje, que lo que sucede es que es linda y tiene bonitas piernas y que sería mejor que fuera disfrazada de hombrecito para que no le llegaran… no pueden esperar a que les tomen declaración porque además de ir a la escuela tienen que trabajar y si no llegan a tiempo les descuentan o los corren y esa realidad, a lo mejor, por ser tan simple y diaria, el presidente ni siquiera sabe qué pasa y se habla de seguridad y dan conferencias los que jamás la han sufrido y en la teoría hablan muy bonito, conocen de número pero no de vivencias y tragedias, ese es el conflicto de los ex neoliberales ahora convertidos en “líderes sociales”… la política, al final de cuentas, no es de discursos sino de resultados y mientras estos resultados no sean favorables para los jodidos pues no valen, no tienen sentido y, ellos, lo saben, los jodidos no tienen ni tiempo ni dinero para mantenerse informados y además les vale, ellos tienen como obligación defenderse y estar a las vivas para que no los chinguen y podremos ver a los guardias, policías o militares recorrer con sus armas y vehículos las calles pero, no conocen la zona y se pierden o se hacen simplemente bueyes y no hacen nada porque sólo andan vigilando no combatiendo… por órdenes superiores. Solamente responden a las agresiones directas pero en lo demás, pues ahí siguen los malandros, los violadores, los asesinos, secuestradores narcotraficantes, tratantes y padrotes, rateros de traje y rateros de calle, total, en este campo, cuando menos, podremos decir que el discurso cambia para que todo siga igual y la justificación es que no se pueden corregir las cosas cuando los de antes la jodieron todas… y, ahí, nos vamos pateando el bote. Y ya no se puede tocar a los bancos y banqueros, porque ya fueron perdonados…