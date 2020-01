Y los morenos quieren más

Yeidckol Polevnsky se blinda para tener representación como secretaria general-dirigente de Morena y cubre cargos vacantes del CEN, como secretarías acéfalas, con allegados, cuates y lo que se pueda. Completa su plantilla para decir que lo que de ahí salga tiene legalidad. Afirma que vienen elecciones en Coahuila e Hidalgo, y el partido debe ponerse a trabajar.

Bertha Luján, como presidenta del consejo nacional de Morena, convoca al congreso nacional extraordinario para este domingo 26 de enero sólo con poco más de la mitad de consejeros estatales y nacionales.

Mario Delgado denuncia que existen “dirigentes” que ignoran al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que llevan al partido a un desfiladero que se podría convertir en crisis institucional, y pide poner “nombre y apellido” a los causantes de ello. Sabe quiénes son, pero prefiere que otros se enganchen.

Alejandro Rojas Díaz-Durán, primero, busca crear un rinconcito en las leyes de Tabasco para que López Obrador pueda aspirar a la gubernatura después de dejar el cargo de Presidente de la República. Lo barbeó, pues. Ayer dijo que Morena está en riesgo de tener tres dirigentes nacionales, los que no se quieren ir y el que llegue.

Los morenos quieren más, pero se enredan. No hallan cómo desatar el nudo que puede acabar con la paciencia del verdadero jefe del partido.

Pero entonces llegó una barredora que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tumbó todo el circo. Anuló el consejo nacional del 30 de noviembre pasado (ya había anulado otros actos en octubre) y la convocatoria para el 26 de este mes. ¿Cómo se llamó la obra? “El Presidente no sabe para quién trabaja”.

OTRA BRONCA EN PUEBLA; ¿CASTIGO DE DIOS?

Ni las desgracias ni los malos momentos llegan solos. Si enero es como que un mes difícil para Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, sobre todo por su confrontación con el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza, estando de por medio la transparencia de los recursos de la institución universitaria, así como el reemplacamiento vehicular, ayer, el Estado sumó un nuevo dolor de cabeza.

…

Y como es del mismo palo, morenista, muchos creen que la cuña apretará. Resulta que ante los incumplimientos de frenar la delincuencia, que pegan directamente a los ciudadanos, como asaltos a transeúntes, robos a casas, secuestros, extorsiones y crímenes, pobladores de Amozoc fueron a la alcaldía a hacer justicia por propia mano.

…

Primero exigieron la renuncia del edil Mario de la Rosa, del mismo partido de Barbosa. Al no presentarse intentaron entrar por la fuerza a la presidencia municipal. Como los confrontaron incendiaron vehículos. Hubo golpes, pintas y el asunto se hizo grande. Para acabar pronto debió intervenir hasta la Guardia Nacional.

…

Bueno, además de gobernar, los mandatarios estatales resuelven conflictos propios y ajenos. No vaya a pensar Barbosa que Dios lo está castigando.

LA DURA AGENDA DE DURAZO

Alfonso Durazo se ha convertido en el Secretario de Seguridad cuya agenda la dictan y se conoce por los hechos que van ocurriendo en el país. Cuando no pasa nada, pues como si no existiera. Pero él no tiene la culpa; en realidad le tocó la tarea más difícil, acabar con la violencia en el país.

…

Este jueves se le vio, de nueva cuenta, opinando sobre un asunto que desconocía, a pesar de que en la zona ejecutaron, hace una semana, a 10 músicos, hasta que fue exhibida por un medio de comunicación, un ejército de niños en el municipio de Chilapa.

…

Los menores, de entre 6 y 16 años, no portaban un lápiz o un cuaderno; sí un rifle y un paliacate. Conmovido, Durazo opinó que la Federación investigará cómo funcionan las policías comunitarias. Un asunto espinoso en una zona muy sensible que debe ser tratado con delicadeza antes de meter a sus superiores en algún embrollo, como ha ocurrido.

…

¿Alguna otra chambita?..

