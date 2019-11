Y ¿dónde está Evo?

No es una adivinanza, pero ya extrañamos a nuestro huésped más ilustre.

Es obligatorio preguntarse el por qué del silencio, ya prolongado, de Evo Morales, de 24 o 48 horas, o más, según quien haya hablado con él. No hay quien dé respuesta; sólo me dicen que, antes de concluir la semana, el ex Presidente de Bolivia emigrará a Cuba o Venezuela porque, por necesidad, se ha convertido en problema para México, una especie de tumor en las nalgas de la Cuarta Transformación.

Por lo pronto uno imagina que el Presidente López Obrador o el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por delegación del mandatario, le pidieron cerrar un rato la boca porque se estaba adueñando de la agenda política nacional con su éxito como gobernante en materia económica en un país de 11 millones de habitantes que tuvo la suerte de aprovechar los precios internacionales, pero que se equivocó al pretender eternizarse en el poder violentando las mínimas reglas electorales.

Lo que sea, lo cierto es que pareciera que, en desquite histórico, a Evo se lo tragó el Campo Militar Número 1, de triste memoria en los luchadores de izquierda, lo cual resultaría un tanto paradójico, pues huyendo de los militares de su país terminó por caer en las manos de los nuestros, que, doctrinas aparte, son más o menos lo mismo que sus pares sudamericanos, muchos con espíritu golpista, sobre todo los altos mandos, formados en la Escuela de las Américas.

Como sea, es obligatorio preguntarse qué pasó con el parlanchín señor Morales, que entre sus graciosidades terminó peleado con un periodista británico que se concretaba a preguntarle asuntos sobre su gobierno.

Concedo que se trata de una exageración, pero quizás la ausencia del aspirante a Porfirio Díaz de Bolivia se deba a que había arrebatado un poco el protagonismo al pontífice de las mañaneras.

Peor e inadmisible es que, de allende el Bravo, como decían los antiguos para referirse al gobierno norteamericano, llegó la instrucción o, para mejorar los términos diplomáticos, la petición de minimizar el protagonismo del aspirante a dictador boliviano, con perdón de los apologistas del eje bolivariano.

Lo único cierto es que Evo Morales, de pronto, dejó de ser noticia, lo cual para un protagonista como él debe ser algo peor que desaparecer del padrón de electores o de la nomenklatura de un partido político.

Lo llaman muerte civil, pero ni pensar que López Obrador o algún personaje de la Cuarta Transformación conspiren para que Evo deje de ser noticia.

Lo que hay aquí son hechos: El señor Morales parece que ya no existe y quizás sea noticia nuevamente cuando un edecán mexicano lo acompañe al avión que lo traslade en el mejor de los casos a Cuba y en el peor a Venezuela.

Ya él sabrá desde cuál de los dos países podrá iniciar la reconquista de Bolivia.