Y ahora salimos con cara de ‘what’…

Después de la sorpresita que sacaron a relucir los gringos con los mentados agregados laborales al T-MEC, que se los comieron completitos Jesús Seade, Marcelo Ebrard y Luisa María Alcalde, los malosos dicen que ahora andan como perro asustado, con la cola entre las patas.

…

Y es que no, no, no, apenas cuatro días después de casi decretar día nacional por la firma del Protocolo Modificatorio del nuevo tratado comercial en meritito Palacio Nacional, los “amigous” del norte nos quieren hacer manita de puerco.

…

Y quien más mal parado sale es el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, firmante del documento junto a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, Ministra de Canadá.

…

La reacción de Seade ante el agandalle estadounidense deja muchas dudas. Por un lado parece que no da pie con bola; por otro como que lo sabía, pero lo dejó pasar para no hacer el cuento largo y que se firmara, aunque también da la impresión de que nadie se abocó a leer, con puntos y comas, más documentos que la hoja que firmaron el 10 de diciembre.

…

La pregunta es ¿y no traerá más sorpresas el tratado comercial? Que lean bien; no vaya a ser que de un día para otro amanezcamos sin Baja California, Chihuahua o Nuevo León.

…

La última deducción es que ahora ya sabemos a qué fue también el Embajador de EU en México, Christopher Landau, cuando acompañó al Fiscal General, William Barr, a la Basílica hace 9 días. Cada uno llevaba su escapulario para pedirle un favor a la Virgen de Guadalupe. De Barr ya sabemos: Comienza con G y termina con Luna. De Landau comienza con Seade y termina con “inspectores laborales”.

…

Dicen que las puñaladas por la espalda duelen. Y eso parece ser lo que Estados Unidos hizo a México, en concreto a nuestros negociadores. Con que no se les ocurra pedir un diagnóstico del asunto a Paco Ignacio Taibo II todo está bien.

LA BUENA NOTICIA PARA CALDERÓN

En medio del aguacero, un paraguas no está mal. Eso han de pensar el ex Presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, luego de que su organización “México Libre” realizara su asamblea 200 en distritos electorales, uno de los requisitos que exige el Instituto Nacional Electoral para constituir un partido.

…

El buen dato (que no Buen Fin) cae en momentos de granizada para el ex Presidente, pues, desde el 10 de diciembre, su nombre ha sido vilipendiado a raíz de la detención, en Texas, de Genaro García Luna porque muchos consideran que el golpe mediático es precisamente contra él, y no para su ex “súper policía”.

…

Sin embargo, por sí solo, el logro es meritorio para “México Libre”, pues no cualquiera realiza 200 asambleas con la idea de crear un partido político en medio de la durísima hegemonía de Morena, el partido que, liderado por Andrés Manuel López Obrador, hizo añicos, en julio de 2018, a partidos tradicionales, como el PRI, PAN y el PRD.

…

Así, “México Libre” se forma en la fila de posibles institutos políticos que por ahora lidera “Redes Sociales Progresistas” de la maestra Elba Esther Gordillo, que ya cumplió con asambleas estatales (20) y registro de militantes.

…

Por lo que se refiere a afiliaciones, la agrupación de Calderón y Zavala suma ya, afirman, 170 mil, un 70 por ciento del requisito del INE, que estipula un padrón de registros de 234 mil. Todo está en que de Brooklyn no se asome ninguna sorpresa.

MADERISTA Y SEMBRANDO VIDA

Quizá no pasan de tres veces en el año, pero sí tres, las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia a que él es maderista y respetuoso del “sufragio efectivo, no reelección”.

…

Lo remarcó, este domingo, durante su gira de trabajo por Veracruz, donde también embonó su comentario de que se encuentra al 100 (%), que también lo ha dicho, sobre todo cuando le preguntan algo relacionado con su salud.

…

Y, pues, uno y otro se complementan. Pero, además, en cada ocasión hay un escenario “ad hoc”. El de ayer fue una reunión con beneficiarios de “Sembrando Vida”, a quienes prometió que la ayuda permanecerá esté o no esté él en la Presidencia.

…

Entonces surgió el grito que cualquiera imaginaría (o desearía): “¡Lo vamos a reelegir!”. En respuesta, el Presidente dijo que su compromiso es “de estar nada más hasta el 2024”. Y bromeó: “Imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿Cómo va a servir si ya está chocheando el viejito ese?”’. En la chorcha dominguera sólo está pendiente un paso, el de “a ver, que levanten la mano ‘los que sí’; que levanten la mano ‘los que no’”. Y arreglado Matamoros.

…

Lo extraño de tantas reiteraciones es que, dicen los malosos, “el que se excusa se acusa” o, como aseguran otros, “quien en pan piensa hambre tiene”.

