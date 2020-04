Que AMLO no es héroe mundial, pero México es un país respetable

Lamento que mi amigo el embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, creyese encontrar cierta mordacidad o ironía en mi comentario de esta mañana sobre la aceptación generalizada en el mundo a la propuesta del Presidente López Obrador a su propuesta al G20.

No la hay y, en todo caso, no fue la intención.

De la Fuente me insta a revisar si alguna iniciativa de este calibre había logrado un copatrocinio de 161 países, incluidos 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. No tengo que hacerlo porque le creo y, sin duda así es.

Me dice que, “en su pobre opinión, eso sería contextualizar la nota y”mandar una señal a la sociedad, que somos un país respetable ante el mundo, de hombres y mujeres respetables, como tú o como yo. Creo que estos comentarios serían muy útiles en este momento”.

Estoy de acuerdo con el embajador que, sin necesidad añade que, porque lo conozco, “no es triunfalista ni lo fui”.

Y por la amistad que me dispensa desde que recibía en su oficina de la Rectoría de la UNAM a un reportero semi analfabeta y además robaba tiempo a sus actividades para acompañarme en IMPACTO, lamenta “la falta de objetividad de esta nota (la mía) que tiene además errores fundamentales. Por fortuna está grabada (su participación en la mañanera)”.

Agradezco a Juan Ramón su comentario, pero de ninguna manera me propuse faltar a la objetividad que intento imponerme a diario, por lo visto sin éxito. Protesto que si en lo que escribí apenas terminó su intervención en la mañanera hubo “errores fundamentales” se debió a la necesidad de reaccionar de inmediato a los acontecimientos. No hay necesidad de acudir grabaciones para reconocerlo.

Por lo demás, sostengo en lo fundamental lo publicado a las 7.21 horas de hoy en el portal de IMPACTO, apenas concluyó la intervención de De la Fuente en la mañanera. Creo, sin asomo de sorna que sí, el Presidente de México deberá ser considerado héroe mundial si la Asamblea General de la ONU aprueba su propuesta al G20.

De igual manera, no encuentro nada que permita suponer a mi amigo que lo exhibí como el triunfalista que no es y no ha sido.

A continuación, el texto integro de mi colaboración mañanera:

Si como lo ha prometido, el Presidente López Obrador logra para diciembre próximo sentar las bases constitucionales necesarias para que la Cuarta Transformación sea eterna,

habrá logrado su misión de vida de pasar a la historia de México al lado de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas, pero por lo pronto Juan Ramón de la Fuente ya lo convirtió en héroe mundial convenciendo a 191 países apoyar la propuesta mexicana de la adopción de medidas para evitar especulación, acaparamiento y altos precios en insumos contra la pandemia de Covid-19.

Vía teleconferencia, el embajador ante la ONU informó en la mañanera de hoy al Presidente que su propuesta al G20 de evitar que falten insumos en detrimento de los países más pobres, fue acogida con entusiasmo por la mayoría de los países integrantes del organismo internacional y que solo está a la espera de que sea votada en la Asamblea General.

El ex rector de la UNAM dijo no ser triunfalista, pero externó su seguridad de que la Asamblea General la aprobará porque México es un país que pesa en el ámbito internacional.

Las palabras del embajador sonaron a música celestial en los oídos presidenciales porque al triunfo en la ONU se debe añadir el conseguido en la OPEP con la aceptación de que, para estabilizar los precios internacionales del petróleo, México reduzca solamente en 100 mil barriles diarios su producción petrolera y no en los 400 mil que le eran exigidos.

Como se recordará, México, que no pertenece a la OPEP, fue el único país opuesto al acuerdo de reducir en 23 por ciento su producción petrolera, posición que luego fue apoyada por el Presidente Donald Trump.

Con estos dos episodios internacionales, López Obrador consigue lo que en su momento no pudo ni Luis Echeverría con su Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados.

Es irónico que, mientras en México su popularidad decrece, según dicen las encuestas, López Obrador se esté convirtiendo paulatinamente en figura de peso mundial, como dijo De la Fuente refiriéndose al país, no al Presidente, pero que en nuestro entorno, es lo mismo.

Habrá que esperar lo que ocurra en la Asamblea General de la ONU, pero con seguridad la propuesta de López Obrador al G20 será aprobada porque el embajador De la Fuente, aún y afectado por el coronavirus, ha desarrollado una hiperactiva estrategia de convencimiento de sus colegas.

Pero si no lo fuera, poco importará. Lo trascendente será que de 193 países a los que se envió la propuesta de López Obrador, 191 dijeron que adelante.

Se trata de un triunfo mexicano diplomático sin antecedentes conseguido por el ex rector de la UNAM que ya veremos cómo será analizado en México.