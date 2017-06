Y ahora a buscar al ‘verdugo’

Priísta o no, a quien elija deberá además hacer prevalecer su legado de reformas estructurales

Seis años después, Enrique Peña Nieto está de nueva cuenta en busca de su “verdugo”. En 2011 se trataba de identificar a quien, además de ganar la gubernatura del Estado de México para tener él oportunidad de buscar la candidatura presidencial en 2012, le garantizara estar en condiciones de iniciar su precampaña sin temor a dejar en Toluca a quien pudiera asestarle una puñalada en la espalda. Encontró en Eruviel Ávila al “verdugo” perfecto.

Hoy, Peña Nieto busca a quien no destruya su legado de reformas estructurales y le permita vivir su ex Presidencia con cierta tranquilidad, sea priísta o no.

Hay que decirlo sin ambages, es un asunto de sobrevivencia, no sólo de poder presumir de que, en circunstancias peores, más graves que las del 2000 y 2006, pudo en el 2018 mantener al PRI en el poder, al contrario de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Se trata de su seguridad personal y, con ella, la de un alto porcentaje de sus colaboradores, hoy verdaderos pavorreales que no alcanzan a vislumbrar lo que es convivir con un enemigo vengativo, como no lo fue Enrique Peña Nieto y sí lo es Andrés Manuel López Obrador, o como lo pueden ser algunos panistas, o desagradecidos como suelen ser los priístas.

ESA MEXICANÍSIMA COSTUMBRE

Por privilegio del oficio he vivido de cerca varias sucesiones presidenciales, algunas más que cerca, dentro; la primera en 1981 cuando irrumpieron los peyorativamente llamados tecnócratas que no se trataba de otra cosa que la casta de economistas que empujaban a Miguel de la Madrid, como la encabezada hoy por Luis Videgaray tiene como estrellas a éste mismo y a José Antonio Meade.

Inolvidables tiempos aquellos en los que la mayoría del priísmo y los medios de comunicación fuimos cautivados por un mexicano de excepción, Javier García Paniagua, al que don Francisco Galindo Ochoa, que tenía un especial concepto de la hombría y la lealtad, llamaba “hombre”.

Para don Pancho sólo se podía ser “hombre”, no lo había “muy” ni “poco”, sólo hombre, de la misma manera que sostenía que los desleales algún mérito tienen porque la lealtad es cuestión de rutina dado que el hombre es leal por naturaleza.

García Paniagua perdió la candidatura siendo líder nacional del PRI (“no la perdí porque nunca fue mía”, me explicó alguna ocasión), después de haber manejado la seguridad nacional desde la Subsecretaría de Gobernación y la Dirección de la temida Federal de Seguridad; era hijo, nada más y nada menos que del general Marcelino García Barragán, el mismo que se negó a regresar al país al pasado manteniendo el civilismo a pesar que las sirenas cantaban en su oído las bondades de aprovechar que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba enfermo e indefenso.

Cuando Carlos Salinas confío a don Javier la segunda fuerza armada más grande del país, después del Ejército, la policía del Distrito Federal, platicaba que aceptó porque lo consideraba un reconocimiento a su lealtad. Recordaba que Ignacio Madrazo, un director de Aduanas que llegó a subsecretario de Ingresos, convenció a De la Madrid que el hijo de García Barragán pensaba levantarse en armas apoyado por los paracaidistas militares.

“Se les olvida que tuve padre”, decía en su mesa en su casa de Risco a donde pocos seguíamos acudiendo hasta antes de marcharse, entre ellos Manuel Aguilera y Ricardo Castillo Peralta, que coincidieron con él durante la regencia de Manuel Camacho.

Se refería a que don Marcelino tenía muy presente que un indígena huichol de Jalisco que llegó a general, Victoriano Huerta, asesinó al Presidente Francisco I. Madero. El general García Barragán y su hijo tenían una concepción distinta de la lealtad a la del “Chacal”.

Por eso Manuel Bartlett quedó mudo cuando acudió a la oficina del dirigente nacional del PRI a pedir a nombre del candidato unas posiciones en el partido. “¿Dos? ¿Tres? Todas son de él, ¡incluida la mía!”, contestó don Javier y se marchó.

La candidatura la ganó De la Madrid porque José López Portillo consideró que, como en las sucesiones anteriores, la suya y la de Luis Echeverría, el problema era económico y no político.

Don Miguel había hecho un posgrado en Harvard y parecía el súmmum del político economista, una subespecie en aquellos tiempos, cuyo mayor exponente había sido Antonio Ortiz Mena, que, sin embargo, era abogado como también lo fue uno de los llamados “Siete sabios”, Manuel Gómez Morín, fundador del PAN y del Banco de México.

De la Madrid arribó al poder rodeado de economistas, con Carlos Salinas a la cabeza de Manuel Camacho, José Córdova Montoya y Luis Donaldo Colosio, y algunos otros que aún no alcanzaban relevancia, como Pedro Aspe. Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz; también algunos políticos, como Ramón Aguirre, Emilio Gamboa y Manuel Bartlett que iniciaban éstos últimos, sus deslumbrantes carreras, vigentes y enemistados aún hoy.

El Presidente De la Madrid no se comportó diferente a sus antecesores, José López Portillo, Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. Todos persiguieron a quienes les entregaron la Presidencia. Él permitió a los ex banqueros la persecución a don Pepe en los medios de comunicación; nunca le perdonó la estatización bancaria.

En esa mexicanísima costumbre del “verdugo” que ajusticia a su antecesor, sólo se comportó de manera diferente Carlos Salinas.

De la Madrid nunca tuvo queja de su sucesor, si acaso se tomó unas vacaciones unos días a causa de que Manuel Camacho lo chamaqueó haciéndolo pasear con él en el centro de la Ciudad de México ¡buscando corbatas! al concluir una reunión de la comunidad judía.

No obstante, cuando Salinas ya no era Presidente recibió de su antecesor una puñalada trapera con unas declaraciones a Carmen Aristegui. Don Miguel recapacitó de inmediato y justificó su osadía cobijado en su condición senil.

LA LUCHA FRATRICIDA

Recuerdo a Peña Nieto hablarme en su oficina de la Representación del Estado de México de su “verdugo”, es decir, su sucesor; le faltaban cuatro meses para entregar al Congreso mexiquense su primer informe como gobernador, pero estaba a punto de perder la mayoría de la diputación federal y los dos senadores de mayoría del Estado de México. El PRI, por su parte, estaba por desperdiciar la primera oportunidad de recuperar la Presidencia, perdida seis años atrás ante Vicente Fox.

Desacostumbrados a la orfandad, los priístas se enfrascaron en una lucha fratricida que culminó con la aniquilación del ex gobernador Arturo Montiel. La fractura se reflejó en las urnas, si bien los seguidores de Roberto Madrazo justificaron el hundimiento de su partido en el sótano de las tres fuerzas políticas predominantes con una supuesta traición de gobernadores. Ya entonces, Andrés Manuel se instalaba como segunda fuerza política, si bien en ese entonces como perredista.

Corría la mitad de mayo de 2006 y Peña Nieto mismo venía de perder los llamados “corredores azul y amarillo”, es decir, los municipios más importantes del Estado de México. Carecía de futuro, sin embargo, tres años después lograba recuperar todas las posiciones mexiquenses (excepto los escaños del Senado que no estaban en juego) y se había convertido en factor decisivo para que el PRI mantuviera el control de la mayoría de las gubernaturas y alcaldías más importantes del país.

Fue apenas natural que con la poderosa fracción mexiquense se adueñara de la Cámara de Diputados, y después de la dirigencia priísta. Lo hizo con Humberto Moreira que llegó a la capital de la República prometiendo no ser candidato a nada ni siquiera a ocupar la candidatura presidencial vacante en caso de que al abanderado priísta le ocurriera algo, en sutil referencia a Colosio.

La promesa de Moreira jugó en contra de Emilio Gamboa al que combatió con denuedo la entonces dirigente priísta Beatriz Paredes, pero también su hermandad con Manlio Fabio Beltrones que competía con Peña Nieto por la candidatura presidencial. Irónicamente, Gamboa es hoy uno de los activos más importantes del Presidente, en franca competencia con Videgaray.

El tiempo dejó en claro que el encumbramiento de Moreira fue un error cuyas consecuencias sólo alcanzó a vislumbrar entonces Miguel Osorio Chong.

El día que el gobernador del Estado de México comentó al de Hidalgo que el de Coahuila y no Emilio Gamboa sería presidente del PRI, Osorio reaccionó argumentando que “nos va a traicionar; va a querer ser candidato a la Presidencia”. Peña Nieto lo tranquilizó diciéndole que Moreira no ambicionaba ser candidato a diputado o senador y tampoco a ocupar la candidatura presidencial en caso de quedar vacante en campaña por cualquier circunstancia.

Como sea, en el primer encuentro de los tres, Miguel invitó un cruzado estilo hidalguense a Humberto y mirándolo fijamente a los ojos le espetó: “si nos traicionas te pongo en la madre”.

Hoy Moreira es un tumor en las posaderas del PRI en Coahuila.

LOS TRES SOBRES

Peña Nieto arranca formalmente su búsqueda del verdugo de 2018 en condiciones similares a las de 2011: el PRI ya no gobierna la mitad de las entidades, en especial los antiguos graneros electorales; existe una rebelión silenciosa en el PRI que se hará presente en la asamblea nacional de agosto próximo; su popularidad personal está por los suelos y la caballada está más flaca que cuando Rubén Figueroa acuñó la frase, en especial si se toma en cuenta la lealtad de los aspirantes priístas a sucederlo.

No puede esperar que su sucesor, incluidos los priístas (la historia demuestra que estos suelen ser fieros), se comporte como él lo hizo con Felipe Calderón y los suyos, pero también con los perredistas. Las exigencias del Pacto por México lo ataron de manos, pero el que venga no requerirá de pactos porque ya existirán los gobiernos de coalición que, aun siendo optativos, pero quizá requiera reconstruir el quemadero que la Inquisición tenía en la plazoleta de la Ciudad de México, en lo que hoy es la calle Doctor Mora, por el rumbo de la Alameda, para con sacrificios humanos conseguir credibilidad.

Cuentan que los presidentes de antaño solían heredar tres sobres sellados a sus sucesores. Le recomendaban abrir el primero cuando empezaban los problemas. “Échame la culpa de todo”, decía el contenido de la tarjeta; el segundo, era abierto a la mitad del gobierno: “haz cambios en el gabinete”, aconsejaba la tarjeta. El mensaje de la tercera, en vísperas de la selección del candidato, era aún más lacónico: “escribe tus tarjetas y sella los sobres”.

Peña Nieto debe estar elaborando sus tarjetas. Su ventaja es que las elecciones del domingo pasado le sirven de referente; ganó “haiga sido como haiga sido”, diría el clásico, pero no son triunfos pírricos, en especial el del Estado de México, porque si no equivale a una pipa de oxígeno por lo menos es un tanque de oxígeno para la elección del 2018.

Ventaja también es el conocimiento que tiene de sus colaboradores, de sus capacidades para ganar una elección que será la más competida del siglo, incluida la del 2006, de sus proclividades a asestar puñaladas o poner zancadillas. En suma, sabe hasta dónde puede confiarles la espalda, como en 2011 lo hizo con Eruviel.

También está consciente de que López Obrador hará todo para destruir su legado reformador (si el de Carlos Salinas parece la Muralla China, el de Peña Nieto se podrá observar desde el espacio), pero de lo que no le debe caber duda es que lo perseguirá sin compasión, al igual que los panistas.

Y si se llega a equivocar de priísta lo sabrá desde la campaña como ocurrió a Díaz Ordaz cuando escuchaba a Echeverría decir que él también estaba descontento; si esto pasa, lo mejor es que no le entregue el primer sobre, pues de todas maneras, en busca de credibilidad, lo culpará de todo.