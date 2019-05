Violencia sin control; revientan contra Cuauhtémoc por asesinato de hermano del ex gobernador Marco Adame

Brutal la ola de violencia en el país. En especial, Morelos vive una etapa de terror que desató la furia, en redes sociales, contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por el hallazgo de Humberto Adame sin vida, hermano del ex gobernador Marco Adame, secuestrado el 8 de mayo.

Aún están frescas las imágenes de la ejecución de un empresario crítico del gobernador Blanco Bravo, y el hijo de otro, en el Zócalo de Cuernavaca, a manos de un sicario, mientras el gobernador y el alcalde de Morena, con mal gusto, protagonizaron el reparto de culpas.

La Fiscalía General del Estado realizó una diligencia en Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Adame, atado de manos.

Escribió Marco Adame en Twitter: “Mi hermano Humberto era un buen tipo, un poco gruñón, pero muy buena persona. Enamorado de la naturaleza, del campo y del desarrollo rural, su profesión. Dios bendiga a sus hijitos y esposa, a su familia; perdone a quienes le hicieron daño y permita se haga justicia. Qepd”.

MAESTRA ENFRENTA A LÓPEZ OBRADOR POR NUEVA REFORMA EDUCATIVA EN AEROPUERTO

“Yo tengo otros datos”, dice una maestra valiente al presidente Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de la CDMX, mientras esperaba el vuelo a Nuevo León.

La educadora enfrentó a López Obrador por quitar apoyos del Conacyt a los niños que asistirían a la Olimpiada de Matemáticas en el extranjero. En una primera reacción, el presidente lo negó, pero la maestra respondió: “Sí”, y el mandatario insistió en que es un error.

La mujer no claudica; con la certeza de quien sabe lo que dice refuta: “Es un terrible error porque se han preparado durante mucho tiempo y el Conacyt quitó los apoyos en la (nueva) Reforma Educativa”.

Responde el Ejecutivo: “¡Ah!, en la nueva Reforma eso sí se echó para atrás”; la maestra: “Pues es una tragedia”; AMLO: “Pero no les va a afectar”; maestra: “Pues sí los quitaron y afectaron a la educación”. A partir de ahí, el presidente insiste en que no se afectó la educación.

La maestra, con serenidad, pero firme en la convicción, remata: “Ojalá nos regresen nuestros concursos porque nuestros jóvenes necesitan educación”. No necesita comentarios el video publicado por el periódico La Jornada en redes sociales.

AMLO PONE EN CANCHA DE GERTZ MANERO SANCIÓN A PGR POR DELITOS CONTRA ANAYA

La bola está en la cancha de Alejandro Gertz Manero, y es nada menos que el Presidente de la República quien dio el batazo para ver qué hace la fiscalía general con la resolución del Trife en el caso de Ricardo Anaya Cortés.

En Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que era un asunto a resolver por el fiscal, que es autónomo, y los estrategas de campaña del ex candidato presidencial del PAN-PRD-MC exigieron que se castigue a los culpables de la PGR de Alberto Elías Beltrán por haber difundido, indebidamente, el video de la visita de Anaya a la procuraduría.

El 25 de febrero del 2018, Anaya acudió a la SEIDO a dejar un documento donde respondía a las acusaciones de lavado de dinero. Lo acompañaron Diego Fernández de Cevallos como su abogado, y los presidentes de los partidos aliados: Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, además de Santiago Creel.

No fue la única ocasión en que “El Pollo” hizo marranadas para torpedear la campaña del panista, pero esta vez, el tribunal señala el uso delictivo de la PGR.

