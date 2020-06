Violencia, la piedra en el zapato

EL TEMBLOR DEL DÍA MARTES 23 SE CONSIDERA EL TERCER TEMBLOR DE MAYOR MAGNITUD QUE HEMOS SUFRIDO EN MÉXICO… PERO NOS HACE LOS MANDADOS, PORQUE EN LA REALIDAD, LOS MEXICANOS, LE TEMEMOS MUCHO MÁS A LOS TEMBLORES POLÍTICOS QUE A LOS DE TIERRA. En los temblores de tierra se pueden reparar las daños, pero en los temblores políticos ni maíz palomas, nos quedamos todos lastimados…

Pareciera como que los veranos no solamente son calientes sino que también calientan a las gentes y se desequilibran o entran en pánicos y con ganas de pelear. Lo cierto es que cuando vemos los niveles de violencia que se desatan y las pocas maneras de resolverlos en el campo, pues sospechamos que algo anda mal. La estrategia no funciona, entiendo y desearíamos que todos respondieran a la óptica del presidente en el sentido de que llamando a las “madrecitas para que obliguen a sus hijos a portase bien” se soluciona la violencia y pues no ha funcionado, de tal suerte que con el Marro la primera que cae en desgracia es la “madrecita del delincuente” y este encabronadísimo por tal asunto amenaza con destruir todo a su paso, como Atila.

En Sonora también se dan serios enfrentamientos y se dice que por estos rumbos a pareció nada menos que Caro Quintero reclamando su “territorio” y su mando en la zona y esto ha provocado, dicen los que saben, los horrores y los enfrentamientos y curiosamente, también, se acercan los tiempos del cambio en esos rumbos y ahí, se asegura que el candidato del presidente es nada menos que Alfonso Durazo, no el negro que también era de esos rumbos, sino del secretario de la Seguridad y pues a lo mejor por ello en vez de dar fuerza a las acciones pues nadan de muertito para no complicarse la vida y obstruirse el camino al gobierno del estado, y para ello al parecer esta brincado Lili Téllez que de Senadora morenista, rompe con el movimiento y pasa a las filas del PAN, de donde dicen las malas lenguas nunca debió haber salido porque mocha es su origen y misión y ahí, como dicen en mi pueblo, pues está la “detalle” que es aguerrida y peleonera y a lo mejor, pues si no gana, cuando menos le pondrá mucha piedritas tipo el Marro a Alfonso Durazo.

El asunto es que si Caro Quintero sale de las sombras y se decide a combatir en la zona para recuperar con el apoyo del grupo de Sinaloa su “territorio” pues esa región que siempre ha sido una región de paso y de producción, ahora se verá con muchos episodios violentos y graves problemas.

En Oaxaca con la matanza de comuneros de San Mateo del Mar se conoce que los que provocan las matanzas y las venganzas en los pueblos son los “jefes de la plaza”·, así se conocen y es lógico que en esos centros se comercialice mucho con el huachicol pensando en que son las zonas donde llegan las embarcaciones y submarinos que vienen desde Colombia cargados de cocaína para ser trasladados a los Estados Unidos, dejando una enorme cantidad para la comercialización nacional, y esos “jefes de plaza” pues no solamente tienen protección de políticos y mandos sino que gozan de enormes cantidades de recursos financieros y de armamento con el que se mueven en esa zona. Por esa razón tienen que apoyar seriamente las fuerzas federales con inteligencia y recursos para liquidar a esos grupos que son peligrosos y alientan en muchos sitios a los grupos para que se opongan a las obras federales o hagan movimientos y plantones para parar las obras del tren entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que será una de las obras más importante y necesarias de la actual administración, para que chantajeen a las autoridades estatales y federales como en muchas ocasiones lo han hecho para obtener enormes sumas de dinero y espacios políticos de poder, y en la zona Veracruzana pues los grupos de la delincuencia no solamente se disputan la ruta del Golfo sino que también tienen luchas por el poder que en la realidad no ha logrado controlar el actual gobernador, así que la violencia aparece en zonas claves, al igual que se genera la lucha en Chiapas donde se habla de que son seis los grupos de la delincuencia organizada las que se disputan el territorio y no se habla de la organización del Ejército Zapatista que también juega un papel importante en el equilibrio político del estado. La realidad es que el paso desde Guatemala es vital para muchos de los grupos al igual que es vital el control de los aeropuertos y puertos y las zonas aduanales, pero le seguimos haciendo al Tío Lolo y llamamos a que les digan a las madrecitas que sus hijos se deben portar bien, y esto pues no funciona a pesar de que todos los mexicanos tengamos un enorme respeto por las madres.

Así Jalisco, Colima y Michoacán son vitales para el control en el tráfico y operación de los grupos mafiosos ya que desde ahí se inician los caminos del Pacífico y por ello la violencia en esas regiones que incluyen Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Durango y Nayarit, y mientras eso sucede, enormes cantidades de financiamiento llegado de Guatemala, Venezuela y Colombia invaden a los estados y se generalizan los préstamos de gota a gota que ya, en muchos sitios, compiten con el financiamiento del sistema financiero nacional, por esa razón, complementa los controles en los mercados de abasto no solamente por las cantidades de recursos que se operan diariamente sino porque se mueven los camiones con mercancías, drogas, armas, gentes y todo lo que esos grupos vienen operando en sus fuentes financieras, y el gobierno o los gobiernos y policías se hacen bolas o se quedan en total parálisis porque no pueden combatir contra esos grupos por los niveles de violencia y de control que tienen en muchas zonas ya que han comprado por esos medios propiedades y negocios y mantienen en muchos sitios el control del mercado inmobiliario y así entran en los grupos de comercio o de finanzas que van estableciendo sus nexos con los grupos políticos, como ahora estallan en San Mateo del Mar y en otros sitios donde se aparentan enfrentamientos entre comunidades, cuando son los controles del poder de las mafias en esas regiones…