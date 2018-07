Vil berrinche

No sale de una y ya está en la otra.

¿Será porque para la realización de una consulta con fines de “toma de decisiones” quien pone la estructura legal es el INE?

El caso es que Andrés Manuel López Obrador ya dijo este lunes que la consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México será en octubre así llueva, truene o relampaguee.

Casi sin pensarlo mucho, sin analizar nada, al vuelo, considero que si en este momento usted pregunta a mil personas usuarias de la terminal “Benito Juárez” si ven bien la construcción del nuevo aeropuerto, 999 responderán no sólo que sí, sino que ya era hora.

El que diría que no es porque le caen gordas las encuestas o las consultas.

Vaya, se supone que se le pregunta a gente que utiliza aviones para transporte y que de cuestiones técnicas no sabe nada. No sabe de planes de vuelo, no sabe de instrumentos de vuelo, no sabe de pistas, no sabe de terrenos altos, bajos, blandos o acuosos. Sólo sabe subirse a un avión y llegar a su destino.

Si para la consulta se utiliza un universo incluyendo personas que no requieren el servicio de un aeropuerto ni de aviones, pues “mandarán al diablo” esa y cualquier propuesta.

En su construcción se atraviesan intereses de todo tipo. Claro está que los principales son los económicos y políticos. Resaltan los sociales, algunos auténticos, y otros simples manejos de grupos de poder para obtener ganancia también de todo tipo (v. gr. CNTE). En ellos está el llamado Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

En donde no nos damos abasto es en el cúmulo de opiniones sobre el asunto. Algunas como de que se construye sobre más agua que tierra, hablando de lo que fue el Lago de Texcoco, como si toda la Ciudad de México no estuviera sobre lo mismo. O qué, ¿usted nunca ha tarareado aquello de “Guadalajara en un llano, México en una laguna”?

Como si se despreciara la tecnología “porque todo representa un jugoso negocio”. Para el que todavía no lo sepa, la ciudad de Osaka, Japón, cuenta con uno de los aeropuertos más operantes del mundo construido sobre el mar y teniendo como plataforma una isla artificial. Es el aeropuerto de Kansai calificado como una “verdadera obra de ingeniería”. Y Osaka es la tercera ciudad más importante del imperio japonés.

Pero no hablemos de maravillas, sino de necesidades, de capital invertido y de capital político.

Suponemos que al advenedizo gobierno le urge ganar tiempo ante una obra que no se frena y que día tras día sigue moviendo los contratos firmados, y que para el 1 de diciembre ya habrá avanzado, en conjunto y en varias de sus etapas, hasta en un 30 por ciento en promedio.

Vaya, Andrés Manuel tomaría posesión mirando ya pavimentadas al menos dos pistas del nuevo aeropuerto. Esa es la urgencia de mover el tapete para “tomar una decisión”.

Si el gobierno por instalarse se apegara a los tiempos, perdería. Primero porque todavía no entra en funciones. Vaya una consulta debería hacerla bajo su “jurisdicción” después del 1 de diciembre. Segundo, tendría que consultar al INE, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Congreso.

Pero si no lo hace como quiere hacerlo Andrés Manuel, aun brincándose la cerca de las formalidades, cuando lo intente, y si el resultado de la consulta fuera negativo, tendría que echar abajo casi medio nuevo aeropuerto.

Y, como en el caso de la multa del instituto electoral por el Fideicomiso “Por los Demás”, él no quiere perder una. Busca apostar desde ya al freno de la obra.

Además, en medio está el INE, principal actor de la controversia sobre el contrato de administración de fondos. Y en eso ya hubo bilis y secreciones verdes.

Quizá lo mejor para todos, incluyendo a los usuarios que merecen un mejor espacio aeroportuario, y la Ciudad cuya toda modernidad extra es una inversión al futuro, es proceder, como lo propone López Obrador, a revisar los contratos, ajustar si hay desajustes; corregir si hay errores o excesos, y continuar la construcción.

Pero sobre todo actuar dejando atrás las facetas de caudillo con la espada siempre desenvainada. Hace a un lado, de vez en cuando, el sabio, pero indulgente adagio de “primero yo, después yo, y siempre yo”.

Y aunque dicen que “a lo hecho, pecho”, no es que opinemos que las cosas chuecas, las que existan, se queden así, pero quitándole un pelo (de tigre) al exceso, porque ni siquiera se sabe el tejemaneje de los contratos sobre el nuevo aeropuerto, la administración por llegar el 1 de diciembre tendrá seis años, y quizá hasta más para reconvertir toda la porquería que encuentre, o evitarla en la lluvia de proyectos que implementará.

De otra forma, los avances hasta hoy, y hasta diciembre, en las obras de la nueva terminal terminarán como acabará Los Pinos, en museo y espacio libre para el “pueblo”. Si no es que en los terrenos de Texcoco y Atenco vuelven a resurgir las milpas.

Si ya sentimos el ánimo, hasta el tuétano, de la “vil venganza”, no lo extendamos hasta el “vil berrinche”.

