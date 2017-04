Videgaray y la Doctrina Estrada al revés

Tiene razón Hugo Páez: Cada día es más usual escuchar a estadistas de todo el mundo referirse, de manera crítica, a los procesos electorales de países diferentes al suyo. El mejor ejemplo lo dieron los europeos, en especial Alemania, con la candidatura republicana de Donald Trump en Estados Unidos.

No obstante, México sigue manteniendo, en teoría, la doctrina de la autodeterminación de los pueblos postulada por Genaro Estrada durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, el primer Presidente que fue candidato de lo que hoy es el PRI.

El 27 de septiembre de 1930, el lejano antecesor de Luis Videgaray emitió un comunicado condenando que el gobierno de un país dictaminara si el gobierno de otro es legítimo o no.

En ese entonces era vital que el gobierno mexicano fuese reconocido por el norteamericano. Con Álvaro Obregón, por ejemplo, firmamos hasta los Tratados de Bucareli a cambio del reconocimiento gringo.

Todo esto viene a cuento porque el secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Kelly, expresó su preocupación porque un izquierdista suceda en el gobierno mexicano a Enrique Peña Nieto; no dijo su nombre, pero, evidentemente, se refirió a Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena que encabeza las encuestas para el 2018. En realidad, el único con candidatura garantizada.

En el primer cuarto del siglo XXI se antoja anticuada la Doctrina Estrada.

Ayer, por ejemplo, el gobierno norteamericano bombardeó a Siria, con 50 misiles, so pretexto del uso de armas químicas por parte del gobierno local contra la población civil.

Trump no dice que el gobierno sea legítimo o no, pero usa su arsenal a manera de advertencia, no como una declaración de guerra, pero sí como amenaza de lo que puede venir. Estrada preguntaría ¿qué demonios hace Trump en Siria?

El pretexto es humanitario, pero, en realidad, Trump necesita algo espectacular, una guerra, por ejemplo, para salir de la barranca en que cayó antes de cumplir 100 días de gobierno.

Ayer, el canciller de la República mexicana, Luis Videgaray, dijo, cara a cara, no mediante un comunicado de prensa, al secretario de Seguridad Nacional norteamericano que “las decisiones electorales, que la selección de autoridades en México, corresponde solamente a los mexicanos y que lo que esperamos de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano”.

Desde luego que muchos mexicanos estamos de acuerdo con Videgaray. Si la mayoría de los electores quiere que nos gobierne un izquierdista, uno de derecha o un priísta, es nuestro problema, no del gobierno norteamericano, por más que ese individuo y su proyecto sean un riesgo para ambos países.

Sin embargo, el apego de Videgaray, en este caso, a la Doctrina Estrada (aunque no se hable de legitimidad, pues eso ocurría cuando existía la costumbre de que unos gobiernos reconocieran a otros) parece un poco contrario a la invitación que, conforme a la versión oficial, el entonces secretario de Hacienda hizo a Trump para visitar Los Pinos cuando enfrentaba a Hillary Clinton.

Los expertos alegan que aquel episodio no dio el triunfo al candidato republicano, pero, en cambio, le confirió la estatura de hombre de Estado que no tenía.

En rigor, los clásicos dirían que Videgaray nos entrometió en la política interior norteamericana, lo contrario de lo que ayer, muy respetuosamente, pidió al secretario de Seguridad Nacional de Trump, es decir, que no se entrometan en nuestro proceso electoral de 2018.