Videgaray y el síndrome de Luzbel

Ante el panorama que se ofrece al país parece frívolo hablar de personajes concretos, sin embargo, Luis Videgaray merece una enciclopedia aparte porque es verdad aceptada que de conducirse de manera diferente sería el priísta que todos seguirían.

Debe ser amarga, terrible, frustrante y hasta indigna experiencia ingresar a los salones oficiales en donde se era el más grande entre todos, sólo menor, es cierto, a quien tiene el mando; entrar a donde no se permite el teléfono, para no sufrir distracciones, pero también para no sucumbir a la tentación y grabar lo que allí se debate y planea; pasar, saludar y percatarse de que de pronto, como si de consigna se tratara, el silencio se impone o la charla cambia de rumbo.

La cosa era diferente cuando toda la confianza y la esperanza estaban depositadas en Luis, a quien el Presidente Peña Nieto respeta por su inteligencia y respetaba por su convencimiento de que el ahora secretario de Relaciones Exteriores sólo jugaba para él y para nadie más, ni siquiera para su persona.

Era el primero entre los primeros y así hacía que lo sintiera el resto de la cofradía; incluso, se le conocía como Virregaray porque, se decía, gobernaba por delegación de facultades, algo a lo que nadie más tenía derecho.

No era inusitado que, en más de las ocasiones, las reuniones de importancia, en donde se trataban temas vitales para el país, de complicaciones técnicas, terminaran siendo conducidas por él. Tampoco lo era que sus pares pasaran, obligadamente, lista en su oficina para que sus pedimentos y quejas llegaran palomeados por él a la esfera más alta.

Por largo tiempo, los especuladores hablamos de “Triada” para explicar cómo estaba repartido el poder en el gobierno federal. Videgaray lo compartiría con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Enfrentados entre sí, pero unidos por la causa común de no dejar pasar a nadie más, los tres habrían cercado al Jefe hasta asfixiarlo.

Pero aquello fue un engaño porque incluso en esas esferas hay clases sociales. En la corte celestial, en donde habitan los ángeles, hay 3 círculos en los que se distinguen los querubines, denominaciones, potestades, arcángeles, etcétera, pero en nuestro cielo, Luis estaba por encima de “Los tres del Señor”.

De la “Triada”, si existió, nada queda. El tiempo puso a cada uno en su lugar.

Aurelio logró romper el cordón umbilical que lo ataba a Videgaray, pero no pudo ser candidato presidencial, sin embargo, obtuvo la coordinación de la campaña presidencial del PRI; Osorio dejó Gobernación lo suficientemente tarde como para ser candidato… pero al Senado y no a la Presidencia de la República, y Luis, que estaba llamado a ser, por aclamación, el sucesor de Enrique Peña Nieto, amarró su presente y futuro a la candidatura de José Antonio Meade y a la negociación del Tratado de Libre Comercio.

El futuro con Meade depende de muchos factores; el principal, que el candidato priísta gane, pero sobre todo que se le haya pasado el malestar por la forma en que pretendió hacerle sentir a él, y al mundo entero, que su poder era tanto que fue el artífice de su candidatura.

Meade puede ser todo tersura, pero quienes lo conocen dicen que suele ser más enérgico de lo que parece. El Presidente Peña Nieto, amigo de sus amigos hasta absorber culpas que le son ajenas, ha advertido que, aún ganando José Antonio, lo vamos a extrañar.

La esperanza totalmente perdida de Videgaray es abrogarse la negociación del Tratado de Libre Comercio no sólo por los desplantes de Trump, imprevisibles hasta para él, que presume de cercanía con la familia presidencial norteamericana, sino porque aquí se percataron de que sus prisas personales sólo han interferido con las negociaciones Ildefonso Guajardo.

Pero esperanza al fin, se aferra a la Secretaría de Relaciones Exteriores con tal de mantener la influencia que, deteriorada y todo, es un clavo ardiente del que aún se puede asir durante cinco meses cruciales.

No hay trasfondo teológico, pero dice la sabiduría popular que Luzbel, la creación más bella del Señor, cuya categoría está por encima de potestades, querubines, denominaciones, arcángeles, etcétera, está en el infierno no por malo, sino por soberbio. Un día se observó resplandeciente, hermoso, inteligente, perfecto, y se preguntó qué podía tener Dios que él no poseyera. Miró hacia la oficina de la que aún tenía picaporte y concluyó ser más perfecto que el Señor.

Así que quiso comportarse como el creador. Para su mala fortuna, al percatarse el Señor de las pretensiones de su criatura, simplemente lo envió al infierno y le cambió el nombre; ahora es el adversario.