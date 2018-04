Videgaray y el Senado atajan a Masiosare

Me explico: Por la fonética de la letra del Himno Nacional Mexicano pareciera como si las tres palabras más si osare, es decir, si se atreviera, fueran una sola palabra que se lee “masiosare”; este juego de palabras ha sido motivo de chistes y parodias entre los mexicanos, pues en este contexto pareciera como si el Himno Nacional estuviera haciendo referencia a un “extraño enemigo” de nombre Masiosare. Pues ahora resulta que ese extraño enemigo sobre el que nos advierte nuestro Himno Nacional usa peluquín rubio y grandes dientes postizos. Dice llamarse Donald Trump. Y a este energúmeno, que ahora despacha en la Casa Blanca, en Washington, D. C., le ha dado por usar la violencia que México sufre a causa del narcotráfico, inducido por las adicciones de sus conciudadanos, para denigrar y amenazar a nuestro país.

Referente al proceso electoral del 2018, son, precisamente, los candidatos quienes deberán fijar su posición en este tema vital para el futuro de nuestro país. Asimismo, el temor ahora dominante debe ser sustituido por un clima de paz y armonía donde todos los mexicanos nos apliquemos en el trabajo, en la solidaridad y en la construcción de una gran nación, hogar de nuestras familias y nuestros hijos. México requiere con urgencia, no más, pero no menos, una normalidad democrática que permita elegir en paz, y transmitir el poder sin sobresaltos, a un gobierno legítimo capaz de concertar, democráticamente, los cambios necesarios para devolver a todos los mexicanos, pero sobre todo a los jóvenes, la esperanza en un porvenir de oportunidades, y no de frustración.

Es indispensable que de las elecciones federales de 2018 resulte un gobierno con legitimidad y márgenes de maniobra suficientes para restablecer la paz. Sólo la restauración de la concordia nacional y un gobierno legítimo, con amplio sustento democrático, permitirán a México desplegar una estrategia que responda, de manera eficaz, a la violencia criminal. Para asegurar ese resultado es urgente que hagamos un compromiso con la normalidad democrática. El ánimo de todos los actores del proceso político debe ser sereno y ecuánime. Las elecciones no son batallas para aniquilar a supuestos enemigos históricos. Son sólo elecciones: Procesos legítimos para elegir a los legítimos titulares de los poderes legales del Estado. Elecciones legales con resultados legítimos, no más, pero tampoco menos.

En este singular contexto merece nuestro aplauso la firme postura del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y del Senado de la República ante las ridículas agresiones verbales y amenazas de Masiosare Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó al presidente Trump y al Congreso estadounidense que la Cámara Alta pide suspender la cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad en tanto el mandatario de Estados Unidos “no se conduzca con respeto” hacia México.

“Me permito comunicarle que el pronunciamiento del Senado de la República fue enviado, para su conocimiento, al Ejecutivo estadounidense por conducto del Departamento de Estado, así como a ambas cámaras del Congreso de ese país”, manifestó la cancillería a la Cámara Alta.

El pronunciamiento del Senado de la República fue aprobado, por el pleno, el pasado 4 de abril y en él rechazaron también, categóricamente, la militarización de Estados Unidos en la frontera con México. La cancillería también informó a los senadores que, a la brevedad, el gabinete terminará de revisar la cooperación bilateral con Estados Unidos, como instruyó el Presidente Enrique Peña Nieto, ante la retórica de Donald Trump.

Para ello se han revisado diversas reuniones de trabajo y las conclusiones serán sometidas, en breve, a la consideración del Presidente de la República. De igual forma, se ha revisado la participación de las diversas dependencias federales en reuniones ya programadas, explicó la dependencia.

El oficio firmado por el subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, concluye reiterando al Senado la completa disposición del gobierno federal para mantener un diálogo permanente sobre la cooperación bilateral con EU bajo el mecanismo que determine esa soberanía.

