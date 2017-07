Videgaray busca el milagro del Tepeyac

No es un episodio más de la serie “La Rosa de Guadalupe”, pero podría serlo: Luis Videgaray se encomendó, el viernes, a la Virgen de Guadalupe en busca del milagro que podría llevarlo a Los Pinos en el 2018.

No es broma; la agencia española EFE fechó en Roma la “indignación” de la embajada mexicana en Italia por la visión “caricaturesca” y la “burda representación” que de nuestro país hizo la argentina Valentina Carrasco en su versión de “Carmen”, la opera de Bizet.

Según EFE, el comunicado de la “Cancillería mexicana” reaccionó al “enterarse… (de que) se planeaba proyectar una imagen desfigurada de la Virgen de Guadalupe, ligándola al culto de la “Santa Muerte””.

Gracias a la oportuna reacción de la embajada, la Superintendencia de la Fundación del Teatro de la Ópera de Roma “decidió modificar el retrato de esta figura central de México”, aunque la autora no hizo lo mismo con el resto de escenas, que también nos lastiman.

Sin duda, este guadalupanismo que desconocíamos del gobierno del Presidente Peña Nieto o, por lo menos, del secretario de Relaciones Exteriores tendrá un efecto favorable sobre Videgaray, dado que los mexicanos podremos no ser católicos, pero a la mayoría nos une la Morena del Tepeyac.

La historia de México está ligada a Guadalupe más allá de los ociosos debates sobre sus apariciones en el Tepeyac; la inexistencia de San Juan Dieguito; la falta de referencias, en los escritos de fray Juan de Zumárraga, sobre la milagrosa impresión de la imagen de Nuestra Señora en el ayate del indígena, no obstante que era dado a anotar todo lo que ocurría; que nuestros antepasados adoraran a Tonantzin en el Tepeyac, precisamente, el lugar en donde se refugiaron los españoles el 30 de junio de 1520, cuando la llamada Noche Triste, y que, en el colmo de los colmos, quien fuera abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, no creyera en las apariciones y considerara que Juan Diego “es un símbolo, no una realidad”.

La Virgen es el símbolo de nuestra identidad; no por nada numerosos insurgentes se agruparon, al morir Miguel Hidalgo, en una organización clandestina llamada “Los Guadalupes”, con la finalidad de auxiliar a José María Morelos.

DE BOTEPRONTO

Pero historias aparte, realmente sorprende la celeridad con que reaccionó la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la embajada mexicana en Roma, al enterarse de que la Virgen de Guadalupe sería igualada con la Santa Muerte, cuyo culto parece tener su origen en nuestro pasado indígena, pero que en el México moderno surgió en el año 2000, cuando la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional MÉX-USA solicitó su registro en la Secretaría de Gobernación. Le fue otorgado en 2003 y hasta entonces la autoridad se enteró de que el centro del culto era la imagen de la Muerte. En 2005, la nueva Iglesia perdió el registro.

Está por demás decir que la Iglesia Católica ha condenado el culto a la Santa Muerte; en 2016, durante su visita a México, el Papa Francisco se refirió acremente a quienes “exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte”.

Sin duda que Videgaray se llevará las bienaventuranzas y los aplausos por la reacción oportuna, que en todo caso correspondía al cardenal Norberto Rivera Carrera, en cuya arquidiócesis está la Basílica del Tepeyac, y al propio Papa Francisco, pues gracias a la embajada, la imagen de la Guadalupana no será mancillada igualándola con la del culto a la Muerte, que en el barrio bravo de Tepito de la capital de la República tiene a la mayoría de sus seguidores.

Sin duda, esta actitud del embajador Juan José Guerra Abud, de raigambre mexiquense, le acarreará simpatías a su jefe, el secretario Videgaray, que mucho las necesitará si, al final, decide participar en la lucha por la candidatura presidencial, algo que, al estilo de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha negado.

No obstante ser reconocido como el más inteligente de los colaboradores de Peña Nieto, y el más cercano al Presidente, quien, según la leyenda urbana, no puede vivir sin su consejo, Luis no es, precisamente, el más popular del equipo presidencial, suponiendo que alguno lo fuera.

De tal suerte, salir antes que la jerarquía católica en defensa de la Guadalupana es un mérito que nadie puede regatearle; vaya, ni siquiera se le ocurrió a alguien tan imaginativo como Andrés Manuel López Obrador, que viajó a Roma sólo para tomarse una fotografía con el Papa.

¿Y LAS ‘ÓPERAS PRIMAS’ DE NETFLIX?

La celeridad de Videgaray contrasta con el ominoso silencio del gobierno ante agresiones al Presidente Peña Nieto, caricaturizado en “Ingobernable”, una serie de Netflix protagonizada por Kate del Castillo en la que se intenta hacer creer al público que el actor interpreta a nuestro mandatario, aunque su nombre no sea usado.

De igual manera, hay silencio oficial ante la afirmación en la serie sobre “El Chapo”, también de Netflix, de que el territorio mexicano era repartido a los narcotraficantes por el Presidente Carlos Salinas a través de un asesor en seguridad nacional, cuyo uniforme militar ostenta 4 estrellas. En México, sólo el secretario de la Defensa usa esa cantidad de estrellas.

Para algunos quizás no sea políticamente correcto defender a Salinas, pero ¿por qué el silencio oficial ante la agresión a Peña Nieto?

Me dirán que se trata de libertad de expresión y de creación artística, pero es el mismo caso de la argentina Valentina Carrasco, que hizo su versión de “Carmen” a partir de la ópera de Georges Bizet.

En estricto derecho, Videgaray no tenía por qué ordenar al embajador Guerra Abud hacer lo necesario para evitar la asociación de la imagen de la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte, pero lo hizo porque constituye una ofensa a la mayoría de los mexicanos.

No hay reclamo; fue un acierto, pero también un acto político fríamente calculado que le redundará, por lo menos, en bendiciones.