Victorias jurídicas… y retorno

Si, después de todo, Andrés Manuel López Obrador será ungido Presidente de la República el 1 de diciembre después de dos fallidos intentos, en 2006 y 2012; si, por encima de un gran paquete de reformas constitucionales, inversiones y control económico aceptable en medio de turbulencias internacionales y domésticas, Enrique Peña Nieto es taladrado por los medios de comunicación en la postrimería de su gestión…

¿Qué ofuscaría la reaparición política y pública de dos líderes que, para asombro de todos, tienen el común denominador de haber derrotado juicios judiciales en su contra durante años, como es el caso de Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia?

La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reapareció, el pasado lunes, con un semblante de victoria en su rostro. Lucía renovada, entera, enjundiosa, con el mismo brío de su discurso de los no tan lejanos 2012-2013, cuando se analizaba el contenido de la Reforma Educativa, entonces en ciernes, y su posterior implementación. Cuando, procedente de San Diego, California, perdía su libertad.

Cinco años de todo. Amparos, enfermedades, detracciones. Ella que, en la cercanía de su aprehensión en Toluca, vio, como en bola de cristal, un futuro adverso optó por autodefinirse como una campeadora política: “Ni amenazas ni nadie me va a intimidar para morirme así, y quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace una guerrera, y como guerrera murió’”.

Un lustro después, levantando la absolución jurídica, como hilando aquellas palabras, exclamó: “Esta guerrera está en paz”.

Elba Esther como Napoleón, líder nacional en función de los mineros, ni rehacen ni reinventan la historia; sus retornos sólo demuestran que la vida da muchas vueltas, empezando por la puerta que se les abre, el arribo, por fin, a la Presidencia de la República de quien nunca se dio por vencido y siguió muy de cerca el detrimento de dos fórmulas políticas que tropezarían en el arranque del Siglo XXI, el PAN y el PRI.

En apariencia, ninguna de las dos figuras regresa con consigna alguna; al contrario, cargan sobre sus espaldas la personal misión de recuperar lo perdido, si algo perdieron, durante sus batallas legales.

¿Pero incidirán en la vida política del país? No hay duda. Sus liderazgos aún pesan. El de la maestra Gordillo pesa en el panorama que conjunta dos escenarios cercanos, la vida del propio magisterio, como la modernización del sistema educativo, tema convertido en la manzana de la discordia entre el gobierno en turno y el que entrará en tres meses, pero que involucra a otros actores protagónicos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Tomando fuerza en su retorno, la maestra podría ser elemento importante en la opinión sobre el giro que tomará la Reforma Educativa en la discusión de los foros propuestos por López Obrador, que durarán dos meses, a partir del 27 de agosto.

El tema podría ser la catapulta hacia una actividad más allá del simple proceso educativo. Construyó el Partido Nueva Alianza, cuyo actual dirigente, Luis Castro, fue, en su momento, uno de sus incondicionales, y, diga lo que se diga, él sabe que en el Panal, el nombre de la maestra aun suena y resuena.

Es casi seguro que Gordillo buscará recuperar sus fueros, su espacio. Antes se sacudirá polvos, y no necesariamente empezará por quienes le voltearon la cara, por quienes hicieron pactos aquí y allá mientras ella permanecía inmóvil en una celda, sino, como ya vimos, con quienes ocuparon sus cuartillas para echársele al cuello o, como sostiene ella, “denigrándola”, como es el caso de ir legalmente contra el periodista, de Televisa, Carlos Loret de Mola.

Tampoco creemos que prepare un rol determinado en el próximo gobierno de López Obrador; más bien buscará el suyo propio.

Ella juega sus cartas, y sus cartas siempre han sido de poder, así haya sido el sexenio de Vicente Fox o el de Felipe Calderón; el de Peña Nieto o el de Ernesto Zedillo. Lo saben personajes tan sagaces como Roberto Madrazo. Ha sabido sacar presencia y mostrar uñas y pundonor. Así su partido, el Panal, haya pactado con el PRI en el reciente proceso electoral, y sus allegados, como su nieto, René Fujiwara, o su yerno, Fernando González, hayan hecho lo mismo, pero con Andrés Manuel.

Tales movimientos parecieran divisiones, contradicciones, pero no sería extraño que formen parte del propio juego de poder de Elba Esther para jugar con todos y con nadie. Es decir, algo parecido ocurrió hace 12 años cuando el PRI decidió expulsarla de sus filas por “promover la formación de un partido antagónico y respaldar a candidatos de partidos distintos al PRI”.

Para muchos, el retorno de la maestra pude significar un reinicio. Para ella, seguramente, simple continuación, claro, sin olvidar ni hacer a un lado el trago amargo de cinco años.

Pero reconoce: “La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambié, cambiamos todos, cambió el país”.

EL ‘WATERLOO’ QUE NO FUE

A diferencia de Elba Esther, no viene a recuperar ningún fuero; nunca lo perdió. Aún desde el exilio en Canadá, durante más de una década, Napoleón Gómez Urrutia ha mantenido el liderazgo del gremio minero.

En 2008, la Secretaría del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón le negó la toma de nota tras ser reelecto. El conflicto no fue fácil ni corto, pero, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a las autoridades a reconocer su estatus como dirigente legal del gremio. Actualmente desempeña el cargo por el periodo 2014-2020, respaldado por más de 200 mil trabajadores.

Tal vez sólo ha librado una guerra, pero con muchas batallas; cada amparo (11 causas penales) contra la acusación de malversar 55 millones de dólares de los mineros mexicanos lo ganó puntualmente.

En el 2014, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal canceló la última de una serie de órdenes de aprehensión en su contra. La Interpol debió tirar a la basura la “ficha roja” internacional que contemplaba su captura. Es decir, ante la justicia mexicana las ganó todas.

En una reciente entrevista para el periódico español “El País”, Gómez Urrutia describe una “persecución política” orquestada desde los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón, pero comandada por los empresarios mineros Germán Larrea, Alonso Ancira y Alberto Baillères.

“Todos esos seres miserables a quienes no les alcanza la categoría de hombres, pobres en dignidad, en solidaridad y en humanidad, y se ven como siempre, lo que han sido, seres vacíos”, dijo.

A punto de tomar protesta como senador de la República el próximo 29 de agosto, una larga trayectoria, no sólo sindical, sino académica y cultural, lo avala.

Es el único dirigente sindical con licenciatura en Economía y posgrado en Oxford, Inglaterra. Gracias a su preparación ha obtenido una larga lista de premios y reconocimientos ligados a su actividad gremial, cuya particular mención resultaría extensa. Una de ellas, sin embargo, envuelve la dimensión del resto: El Premio Internacional en Derechos Humanos “Meany-Kirkland”, otorgado, en 2011, por la asociación sindical más poderosa de Estados Unidos y Canadá, la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).

Gómez Urrutia es, además, autor de varios libros.

Si el día de su reaparición pública, el lunes pasado, Gordillo mostró el oficio legal que amparaba su inocencia de cargos imputados, Gómez Urrutia bien puede exhibir los reveses asestados a sus acusadores, avalados por la propia Interpol y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No tengo nada de qué preocuparme ni de qué avergonzarme. Si acaso, lo que he hecho es defender los derechos de los trabajadores”, dijo a “El País”.

Afirma que los ataques en su contra fueron “cobardes, injustos, arbitrarios e indebidos”, pero no detuvieron la marcha del sindicato minero.

“En este momento, el Sindicato Nacional de Mineros está más fuerte y más unido que nunca”, dice.

Cercano su retorno a México, presume su reelección, “unánime”, en seis ocasiones, como una señal de que los mineros expresan confianza “porque aquí nadie ha cometido ningún abuso”.

“Los trabajadores no son tontos ni son borregos. Nunca he mentido; nunca he robado; nunca he traicionado a los mineros”.

Esta es la historia, quizá impensable, inimaginable, de dos personajes cuya trayectoria -abrupta, cuestionada o criticada- quiso ser despedazada con argumentos legales sin consistencia.

Un suceso igual -impensable, inimaginable, para muchos, el arribo de López Obrador a la Presidencia de la República- se conjunta para darle a su retorno un contexto de nueva faceta política al país, en el que todavía persisten muchas interrogantes. ¿O usted previó el atroz arrinconamiento de partidos como el PRI, PAN y PRD como aturdidos y entumidos en un calabozo?

Sí hubo vuelta de hoja; la “guerrera” Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia se reincorporan al escenario político en el contexto de un próximo gobierno que a tres meses de tomar posesión aun vela sus armas.

Pero, ¿y después de las victorias jurídicas?

