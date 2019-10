Ventaja de ser mandilón

PARA REFLEXIONAR: “EL AMOR ES CIEGO PERO LOS VECINOS NO”.

Leopoldo Mendívil, acaba de publicar con editorial Grijalbo un nuevo libro: “Secreto Maximiliano” y en el mismo no solamente veremos y conoceremos las intrigas que envolvieron a México en la lucha por el poder mundial, también otros datos que llegan hasta las preferencias sexuales de los emperadores y sobre todo, los gustos de la emperatriz, no como chismes sino como investigación. Felicitaciones a Polo y les recomendamos la lectura de este libro.

Comenzamos a observar situaciones que a nadie convienen, por ejemplo, retamos a las amas de casa a que nos digan si es verdad que cuando van al súper o a la comer o a esos grupos de acaparadores de alimentos y mercancías chafas o a los tianguis o los mercados de la colonia, con el mismo dinero compran lo que compraban hace un año o como lo dicta mi experiencia mandilona, porque yo sí voy al mercado y lo hago con la convicción de conocer los precios y quemar algo del tiempo que tengo libre y porque me gusta, pero la realidad es que con lo que compraba anteriormente con mil pesos, ahora, gasto entre los mil quinientos y dos mil pesos, y esto lo sé por la sencilla razón de que llevo las listas para la compra del mandado o como dicen pomposamente, la compra de la despensa…

ANTERIORMENTE TODOS TOMÁBAMOS AGUA DE LA LLAVE, ERA PURA Y CLORADA, pero desde que algunos refresqueros entendieron que el negocio era vender agua en botellitas y generar la idea de que el consumo mínimo por gente era de, cuando menos, dos litros al día, ya nos podemos imaginar que también bajaron la calidad del agua entubada que ahora ni para el baño sirve, porque cuando no se limpian seguido solamente dejan el sarro y las manchas de la mala calidad del agua, así, ellos, compran el agua al gobierno por metros cúbicos y la venden en botellitas por litros y el negocio es enorme porque de un metro cúbico salen diez mil litros que pagan con una bicoca y la venden por botella en un promedio de diez pesos, así el negocio es enorme y todo lo complacen los del gobierno porque nadie se atreve a tocar a los refresqueros, menos cuando se han comprometido a realizar inversiones multimillonarias y continuar con el negocio de los productos chatarra, al final de cuentas las consecuencias en la salud, la mala salud de los mexicanos, la pagamos entre todos, no ellos, ellos, los refresqueros, solamente se embolsan las enormes utilidades y acompañan el negocio con tiendas que desplazan a las misceláneas de tal suerte que por cada tienda de esquina se les quita el empleo a treinta y dos misceláneas del barrio, pero las concesiones y los negocios son de jauja para los políticos y funcionarios municipales, los tenderos de barrio no dejan lo que dejan los “Oxxos”, así que nos jodemos todos. Sólo les dejan el negocio de los cigarros por pieza a los vendedores de esquina…

En esas empresas de venta de menudeo también cobran por mandar dinero o recibirlo y se venden tortas o hot dogs y café en paquetes para calmar el hambre de los jodidos que anteriormente la saciaban en los tacos de canasta o en los puestos de esquina, pero con el negocio y teniendo comprados a los funcionarios municipales, ahora, su labor es retirar a los vendedores de comida, mejor y más sana y a menor precio para dejar y obligar a que el infeliciaje se surta sus matahambres en los “Oxxos” y pues hasta la portilleras y garnacheras y taqueros de canasta se han jodido con la modernidad y con la corrupción que sigue imperando en los municipios de todo el país, a pesar de lo que nos diga AMLO de que vamos ganando la lucha contra la corrupción, lo que se ha logrado es que los grandes capitalistas ya no paguen mordidas en sus obras y contratos. y bueno es un avance, pero abajo siguen chingando a todo el mundo…

La realidad es que a lo mejor la confianza de los compradores ha aumentado porque tienen esperanzas de poder comprar los alimentos baratos no porque los alimentos hayan bajado de precios o se sostengan en los precios de hace algunos meses, al contrario, siguen en aumento y las grandes cadenas comerciales están muy contentitas porque, ahora, en las casas, pues llegan los apoyos a las madres solteras, a los niños que estudian, a los ninis, a los que van a capacitarse en las fábricas y a los viejitos y a ese nivel pues hay circulante mayor, pero ese circulante no llega a los grupos de jodidos, llega y se va a los consumos en las grandes cadenas comerciales, no a los vendedores de mercados o de tianguis, esa es la realidad, muchos, dejamos de comprar ropa de paca para comprar algunas garras en los supermercados cuando andan en oferta, y la realidad la debe conocer AMLO y que no le engañen sus gentes, y solamente debe ir un buen día, con la lista de lo que compraba hace seis meses y lo que constaban las cosas y comprar lo mismo y comparar que el aumento de precios, en algunos casos, llega a más de cincuenta por ciento, conocer esto es una de las ventajas de ser mandilón e ir al mercado de vez en siempre…