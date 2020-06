Van contra AMLO no contra Durazo

Quizás porque al Presidente López Obrador lo vence el bote pronto no acude a la asesoría de quienes lo rodean o porque no puede resistirse a su vocación humanitaria, simplemente demuestra su hombría, ejerce el poder que el pueblo le dio en las urnas o lo vence la paranoia de creer que sus adversarios están al acecho permanente del mínimo error para arrebatarle el poder. Lo cierto es que con alarmante frecuencia cruza los límites de lo legal o da la impresión de hacerlo.

Hay más de una golondrina para probar que ya es verano:

En alguna ocasión, ante el cuerpo diplomático mexicano, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero reveló la existencia de “unidades” en el Ejecutivo Federal que violan la presunción de inocencia y consecuentemente afectan el debido proceso. No puso nombre, pero todo mundo dedujo que se trataba de la Unidad de Inteligencia Financiera. La reacción de López Obrador fue que Santiago Nieto nada hace sin antes consultarlo con él.

En otra, el Presidente anunció en su conferencia mañanera que, como el Congreso se tardaba en anular la “mal llamada” Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto y aprobar la suya, había dictado y firmado un memorándum en materia educativa ordenando a sus secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, violar la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Ahora sabemos que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, contra quien existe una orden de arresto a petición del gobierno norteamericano que lo quiere en su territorio para juzgarlo por delitos contra la salud.

El mandatario explicó que lo motivó evitar una masacre en Culiacán, pero también no dar pretexto a sus adversarios para iniciar un movimiento para revocar su mandato.

EL PRESIDENTE NO ESTABA INFORMADO

López Obrador no debe desdeñar la acusación que la senadora priista Claudia Anaya presentó ante Irma Eréndira Sandoval contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por incurrir presuntamente en violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la liberación de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019.

Acusar a Alfonso Durazo en la Secretaría de la Función Pública es un primer paso; la estrategia es ir contra él, acusarlo de propiciar evasión de reo.

Y todo por un episodio inexplicable. Nadie entiende que en su conferencia mañanera del viernes 20, López Obrador confesara, sin pregunta de por medio, que: “yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

Con 17 palabras dejó al descubierto al titular de la SSPPC que en comparecencia en el Senado dijo lo contrario y ahora no tiene manera de enmendar la plana a su jefe:

“Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable …Y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal que, como se ha visto en diversos videos, que no hemos tenido jamás la intención de ocultar, que con toda transparencia se hicieron del conocimiento público …

“Los integrantes del Gabinete de Seguridad –mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor– tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aun y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.

Desde el 22 octubre de 2019, el Presidente sostuvo una versión diferente a la del viernes19, concordante con la de Durazo:

“Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa.. Yo lo que supe es de que había este operativo ya cuando estaba en marcha”.

Una vez enterado de lo que ocurría en Culiacán y con la amenaza de muerte contra familiares de los militares que ahí residen, López Obrador avaló la decisión de sus subordiandos de suspender el operativo.

Estas son sus palabras: “Me siento hasta bien de haber avalado suspender ese operativo porque pudo causar la pérdida de mucha gente. Si hubiera seguido y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia ¡Pues me voy! Y no derrotado por dejar de ser presidente sino derrotado moralmente”.

En respuesta a pregunta del reportero Alberto Rodríguez de SDP Noticias, puntualizó: “cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informan, y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, que eso era lo mejor. Y por eso se llevaron a cabo las cosas”.

NO HABIA… SI HABIA ORDEN DE DETENCION

La senadora priista sostiene que Durazo violó diversas disposiciones del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ejemplo, no denunciar las instrucciones de sus superiores que no sean “acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público”, esto es, la liberación de Ovidio Guzmán.

Más claro: “presuntamente (Durazo) fue omiso en denunciar la orden del Titular del Ejecutivo Federal de que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese delincuente (Ovidio Guzmán López), lo cual violenta presuntamente lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional”.

Durazo ha dicho que la liberación de Ovidio se debió a que no contaban con la orden de detención, sin embargo, el 18 de octubre de 2019 en Oaxaca el Presidente confirmó que “Sí, es contra Ovidio Guzmán López. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal”.

Sin embargo, el 7 de febrero pasado, el secretario de Seguridad explicó que “No hay orden de aprehensión contra Ovidio, en realidad está sujeto sólo a una orden de extradición; hubo un operativo fallido, del que ya se ha hablado de manera suficiente, pero en este momento sólo es por esa responsabilidad que debemos actuar nuevamente por su detención”.

El 30 de octubre de 2019, el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval informó en la conferencia de prensa mañanera que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Ovidio el 13 de septiembre de ese año y que en esa misma fecha un juez federal emitió la orden de detención.

Del 31 de octubre de 2019 Durazo explicó a los diputados que “Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa fueron cometidos en otro país y no en México”.

El 24 de mayo pasado dijo a los senadores que La orden de extradición “es base legal suficiente para ejercer la aprehensión de Ovidio Guzmán”.

Luego entonces su liberación el 17 de octubre ¿fue ilegal?

Si la secretaria de la Función Pública concluye que su colega de SPPC violó el 16 constitucional, entonces el siguiente paso de la senadora priista o cualquiera de sus adversarios será ir sobre el jefe de Durazo porque su confesión del viernes en Cuernavaca es prueba plena de ejercicio indebido de la función pública.