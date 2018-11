Urzúa y Romo cansados de tanto bomberazo; aliados de Morena tumban la bolsa

Cuando no es un chivo moreno el que entra a la cristalería, es uno de sus aliados, como el Partido del Trabajo que con la sóla mención de una propuesta para regresar la administración de las Afores al gobierno, derrumbó las acciones de Banorte, le pegó al Banco del Bajío y a Santander.

La amenaza de llevar la iniciativa a la Cámara de Diputados este jueves, obligó al futuro titular de Hacienda Carlos Urzúa Macías a calmar los ánimos, y a tratar de aligerar el impacto con la frase “(la propuesta) no tiene ni pies ni cabeza”, además de prometer frenar la propuesta que tiró la Bolsa en 4.17%.

El problema es que la burra no era arisca antes de la Cuarta Transformación, pero después de la amenaza de Ricardo Monreal Ávila para reducir y eliminar las comisiones de servicios bancarios, provocadora de la primera caída de la BMV, pues ahora la burra repara a la menor amenaza.

A esto hay que sumarle la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco y la toma de decisiones de las políticas públicas a partir de consultar al ‘pueblo sabio’. Esos son los factores que señala The Wall Street Journal como los que espantan a los inversionistas, ya que le están perdiendo la fe a Andrés Manuel López Obrador.

¿O sea que NO hay inversionistas chairos..? A ver cuanto aguantan Urzúa y Alfonso Romo Garza -que aquí entre nos dicen que están hasta la ma…- el primero en un bomberazo para apagar el incendio prometió proponer a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México y el segundo todavía no se repone del avionazo de Texcoco. Esperemos que no sigan el camino de Tatiana Clouthier Carrillo.

¡CHÁVEZ NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS..! VIENE LA CONSTITUCIÓN MORAL DE LÓPEZ OBRADOR

NO se trata de religión, se trata del ‘bienestar del alma’. Tampoco es una invasión a la intimidad, porque “NO solo de pan vive el hombre” y “debemos demostrar que somos distintos a esos ambiciosos vulgares, porque es un privilegio demostrar que hay una nueva forma de gobernar en el País, con honestidad y con amor al prójimo”, esas son las palabras de Andrés Manuel López Obrador en la convocatoria para la Constitución Moral.

Pero resulta que no tiene validez jurídica, así que tendrá que definir la penitencia para los que quieran seguir siendo ‘vulgares ambiciosos’, porque a diferencia del catolicismo que domina la vida religiosa en México, en Morena no hay confesionarios para recibir penitencias, bueno, hay que preguntarle a Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Veronica Velasco Aranda y al vocero Jesús Ramírez Cuevas.

A menos que se definan los sumos sacerdotes de la Cuarta Transformación para exculpar esos pecadillos, digamos, por ejemplo a Gerardo Fernández Noroña, Félix Salgado Macedonio, Layda Sansores, Paco Ignacio Taibo II, Epigmenio Ibarra, Nestora Salgado, Yeidckol Polevnsky… ¡Chávez nuestro que está en los cielos..!

El caso es que nos alejamos del Estado laico y vamos hacia uno religioso, tipo República Islámica donde el Ayatollah -en el caso de Irán- y la interpretación del Corán están sobre la Constitución Jurídica. Tal vez en alguna mente juguetona esté esa figura del máximo líder moral sobre el constitucional. Pero no se impaciente, falta menos de una semana para saberlo.

“SOY TAN LEGÍTIMO COMO LÓPEZ OBRADOR, NO ES CHANTAJE DEFENDER A CHIHUAHUA”, REVIRA JAVIER CORRAL

“Yo también fui electo como Andrés Manuel López Obrador; defender el presupuesto de Chihuahua no es chantaje, él lo hizo contra Vicente Fox cuando era Jefe de Gobierno de la CDMX, fui electo por los chihuahuenses y soy tan legítimo como él”, dice Javier Corral Jurado en la FIL de Guadalajara este lunes.

Escoltado por Cuauhtémoc Cárdenas, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, el ministro José Ramón Cossío, Héctor Aguilar Camín, Beatriz Paredes y Jorge Castañeda se pronunció Corral, un día antes, publicó en twitter una fotografía con Alfaro en un restaurante donde se reunieron para sellar compromisos y convertirse en promotores y aliados por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, la defensa de la soberanía de sus Estados, y llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha anticorrupción.

El encuentro ocurrió a dos días de que trece gobernadores se rebelaran contra la determinación de López Obrador de imponer a superdelegados en los estados de la República, y contra las reformas de Morena, por violatorias de la autonomía de los estados en materia de seguridad y de administración de recursos, los gobernadores de Chihuahua y Jalisco.

