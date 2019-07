Urzúa guarda ‘otros datos’ de AMLO como protección; senadores exigen a la SFP investigar a Romo

En los próximos días se verá qué tan “implacable” es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como dice su esposo, John Mill Ackerman Rose. Sobran elementos en las declaraciones de Carlos Urzúa Macías para investigar al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.

…

Senadores de oposición piden a la Secretaria de la Función Pública que tome en cuenta las acusaciones contra Romo por tener acceso a información privilegiada y la revelación de que sus familiares de primer grado son accionistas de Casa de Bolsa Vector.

…

Emilio Álvarez Icaza pidió a la SFP: “Ojalá que la Función Pública haga algo con la denuncia de Urzúa. Ojalá que la misma Función Pública tenga la misma diligencia con el asunto de Romo. No sólo el ex Secretario de Hacienda lo dijo en su carta, sino que ya hizo declaraciones públicas y le puso nombre y apellido”.

…

De igual forma, la panista Kenia López Rabadán requirió la intervención de Sandoval: “Nosotros ya lo hemos pedido y debe haber responsables. Esa carta es una carta trascendente de denuncias de distintos delitos y acciones penales y administrativas. Ojalá y no haya intocables; este Gobierno prometió muchos cambios y México no se los merece, y los 30 millones que votaron (por Andrés Manuel López Obrador) están exigiendo que el Gobierno actué con responsabilidad”.

…

La artillería de la Cuarta Transformación y los neo apologistas apuntan contra Urzúa con el propósito de desprestigiarlo y hacerlo ver como traidor, además de sospechar de su presunta tardía salida, con el objetivo de quitarle reflectores a quienes señaló como incompetentes y más; son los casos de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, y de Romo, por el conflicto de intereses.

…

Y aun cuando el senador morenista Ricardo Monreal Ávila atacó y denostó al ex Secretario de Hacienda como una salida más de perogrullo, hasta el momento, Urzúa es el funcionario de más alto nivel que ha dejado el Gabinete de López Obrador y tiene información certera y privilegiada de lo que pasa en las entrañas de la 4aT.

…

Aseguran funcionarios de la SHCP que conocieron a Urzúa que seguramente guarda sus mejores cartas para repeler algún ataque letal de Irma Eréndira, del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, o del Fiscal Alejandro Gertz Manero, y eso no pueden ser más que datos certeros del que tiene “otros datos”.

DE FACTO, MÉXICO, TERCER PAÍS SEGURO; REGLA DE ASILO DE TRUMP DIFICULTA CUMPLIR ACUERDO MIGRATORIO

¿No que no íbamos a ser el tercer país seguro de Donald Trump..? De un sólo plumazo -y tuitazo-, el Presidente de EU violentó, de nuevo, acuerdos migratorios con el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón al ordenar cambiar las reglas del asilo político.

…

Esto es, del otro lado del Río Bravo no aceptarán ninguna petición de asilo de personas que hayan transitado, por tierra, a través de un tercer país, y este les haya negado el asilo.

…

En términos prácticos, y para el mayor flujo migratorio proveniente de Honduras, El Salvador y Guatemala, tendrían que hacer trámites en la SRE de México, y esta haberles negado la petición documentando motivos.

…

De facto, la regulación nos convierte en un tercer país seguro, además de complicar tremendamente el paso de migrantes a Estados Unidos, ya que los obliga a sortear burocracia en nuestro país, además del vía crucis en el transitar por México.

…

Terrible el lío en que metió la SRE al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el acuerdo migratorio de Trump, ya que esta nueva regla podría hacer incumplir a nuestro país el acuerdo en observancia, cuyo plazo vence hasta el 12 de septiembre.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos