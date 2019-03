¡Urge psiquiatra..! AMLO pone contra las cuerdas a Felipe VI y al Papa Francisco

Para todos aquellos que piensan que la estrategia de enviar cartas al Rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco es una cortina de humo mediático para tapar los escandalosos abucheos, del sábado, en el estadio de beisbol de los Diablos Rojos están muy equivocados.

…

Aunque usted no lo crea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, están muy convencidos de que la Corona española y el Sumo Pontífice deben pedirles disculpas a los pueblos originarios de México.

…

Así que desempolvó una presunta factura de hace 500 años y, al paso que vamos, dentro de 500 años, por ahí del 2619, le tocará pedir perdón a Javier Duarte de Ochoa, a César Duarte Jáquez, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y al gabinete de Enrique Peña Nieto, al que tacha del sexenio más corrupto.

…

El problema del Presidente es que pone una tachuela, en donde se le antoja, en el mapa de la historia, ahora con el pretexto de los 500 años en el 2021, porque una factura más fresca se la podría pasar a Donald Trump, pero seguramente la 4aT no quiere ese pleito.

…

Aunque no se descarta que una vez que Felipe de Borbón pida perdón de rodillas -aun cuando rechazó la carta “con toda firmeza”-, igual que Jorge Mario Bergoglio, la 4aT exija la devolución de los territorios de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming, anexados a EU entre 1846 – 1848.

…

No se ría; el 5 de mayo está cerca, y aunque el Ejército Mexicano, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, venció a los franceses, no evitó la invasión y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. ¡Así que no te vas a escapar Emmanuel Macron..!

RASPÓN DE RICARDO SALINAS A SU CUATE PRESIDENTE

¿Se le están yendo los amigos al Presidente..?, porque las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego al Financial Times, de Londres, no caerán nada bien en Palacio Nacional, y seguramente en la mañanera de este martes tendrá respuesta el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra.

…

Salinas fue directo: “Las políticas de izquierda, en las que el Estado provee bienestar a las masas, han fallado; punto. No hay un solo caso de éxito”, en referencia a los programas sociales sin control, a la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco.

…

El empresario enfatizó que los planes de infraestructura del Presidente tienen poco sentido de negocio, además de criticar su estilo centralizado de gobernar: “Como Ejecutivo tienes que aprender a construir un equipo y también a confiar, delegar y evaluarlos. Parece que AMLO tiene un problema para confiar y delegar”.

…

Y, para suavizar el golpe, el influyente Salinas Pliego, que pone y quita funcionarios en diversas secretarías federales, comentó: “Andrés Manuel López Obrador es un político extraordinario y un hombre muy sensible que está intentando abolir la corrupción”, pero el golpe dado nadie se lo quita.

PERIODISTA LLAMA A LA SENSATEZ, POR SEGURIDAD, EN LA MAÑANERA Y SALE REGAÑADO

Salió raspado el periodista que llamó a la sensatez del Presidente en la conferencia mañanera por “enderezar adjetivos como ‘fifís’ y conservadores; es escarnio innecesario, dado el clima de inseguridad que vivimos los periodistas”.

…

El reportero se lo pidió “con todo respeto” y Andrés Manuel López Obrador le respondió: “Con todo respeto te respondo; existe una prensa ‘fifí’; no es una invención; existe el partido de los ‘fifí’; existe el conservadurismo en México, y creo que nunca ha desaparecido, y no están de acuerdo con nosotros; son nuestros adversarios”.

…

Así que ni esperanzas de que le baje al linchamiento contra los medios de comunicación, contra periodistas, analistas y todo aquel que NO esté de acuerdo con él. O sea, hay que estar de acuerdo con él a hue… Así que váyanle midiendo.

