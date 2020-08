Urge nuevo trato con los medios

APARECE, “COLGADO Y MUERTO EN SU CELDA EL PRESUNTO ASESINO DE LUIS MIRANDA CARDOSO, PADRE DEL DIPUTADO LUIS MIRANDA… y está noticia, sin duda, genera dudas y complica las investigaciones, porque las especulaciones serán muchas, algunos dirán que lo eliminaron y no se sabrá, cuando menos durante un tiempo, quién era el interesado de eliminarle, si el que ordenó el asesinato o el que sufre por el mismo. Y mientras, todo queda suspendido y generando muchas especulaciones, pero sobre todo levantando muchos conflictos en el estado de México que tienen en sus policías, un verdadero equipo de atracadores, secuestradores y asesinos. Así que por el bien de todos los políticos y los mexiquenses se debe solucionar la investigación para que las cosas vayan aclarando los turbios caminos de la justicia mexiquense…un político de la posición me decía que, esa “eliminación”, ha sido al mejor estilo: “mafioso-toluqueño”

Cuando vemos en videos trasmitidos con el permiso del presidente en las conferencia mañanera y comprobamos los enormes niveles de la corrupción y de los millones de pesos que se utilizan de los mismos fondos públicos para generar las corruptelas y negocios de unos pillos, mientras uno se truena los dedos pensando en cómo pagaremos las deudas y los gastos del día, porque ya no alcanzan los dineros después de meses de confinamiento y de falta de trabajo y de las fuentes del mismo, pues la indignación va en aumento.

Hace algunos años, muchos cuando tenía como diez años, con mi hermano Ariel salíamos a vender calcetines que nos daba un padrino para vender y ganar algunos pesos en la venta de mercados y calles del centro, en aquellos tiempos también se “toreaba” o se pagaba a los “inspectores” un dinero para que se hicieran de la vista gorda y cuando llegaban a recoger a los comerciantes callejeros no les robaran ni quitaran la mercancía, como desde entonces se pagaba el famoso “derecho de piso” a la delincuencia organizada desde el gobierno”. Por esa razón ahora que leemos que decenas de vendedores ambulantes que llegan en “triciclos” para vender por la zona de Polanco son obligados por los inspectores a pagar o a que se les “decomisen sus mercancías y vehículos” la indignación me llega a los recuerdos y entiendo, porque lo viví en carne propia, el dolor y la angustia que deben sufrir esos cientos de vendedores que han sufrido por esos actos, que dicen las autoridades no es represión, cuando todos sabemos que son verdaderas chingaderas…

Es lógico que Polanco ha sido la joya de la corona donde las mejores tiendas de lujo y los mejores restaurantes dan cita a miles de Juniors, políticos y empresarios que van y gastan en los mismos, pero ahora andan en crisis, como todos, la gente ni va a los grades restaurantes ni compra artículos de lujo, pero desde antes todos los empleados que prestaban sus servicios en la zona, recorrían y recurrían a los taqueros de canasta y a los torteros que llegaban a esa zona y ellos eran los clientes porque no podían pagar lo que pagaban sus jefes en los gastos de comida y ellos también sufren por esa política represiva en contra de los vendedores ambulantes donde además de no dejarlos trabajar, también les roban sus mercancías y sus triciclos que son como sus tiendas ambulantes para vender sus comidas baratas. Ahí es donde deberían llegar los diputados fifís para conocer la realidad, total no van a batallar mucho porque de esa zona no salen en sus citas de “grilla”.

El presidente se queja, con razón, de que los videos que muestran la entrega de las maletas de dinero a muchos político y empleados del PAN en el escándalo de Lozoya, no tienen la publicidad que les dieron a los videos en los tiempos del Señor de la ligas y otros políticos de su gobierno inmiscuidos en escándalos cuando recibían sumas de dólares de Carlos Ahumada, y al parecer se le olvida al presidente que en aquella ocasión los operadores de ese escándalo encaminado a golpearle a Él, tuvieron dinero y relaciones y la fuerza del mismo gobierno para que los medios a los que se pagaron, dieran rienda suelta a los videos y los comentarios generados por los mismos, y bueno, es que en aquellos tiempos la política se hacía con dinero y no con “regaños”. Hoy, quiera o no entenderlo el presidente, también tiene costos que pagar para que esos videos tengan difusión y si lo hace solamente en las redes sociales pues sabe que no tendrán el mismo impacto que en los medios tradicionales y fifís que viven, como él lo ha dicho, de la venta de espacios y no son hermanitas de la caridad.

En los momentos actuales se entiende que éstos videos además de jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción, juegan un vital papel para demostrar que los políticos y la política del neoliberalismo están relacionadas en las transas y corruptelas que se generaban en los medios y negocios y es lo que se debe cambiar en el país. Si hay juegos políticos es lógico que operaran los grupos identificados con la política del presidente y su ideología, y en esta parte, no hay mucha identificación con los medios tradicionales de la comunicación y no porque no se pueda o quiera, en el cambio, esos medios hoy REGAÑADOS jugaron un vital papel para mostrar la enorme corrupción imperante en el neoliberalismo y generó el descontento social y el que los mexicanos no confiáramos en los políticos ni los partidos y ello ayudó a que AMLO alcanzara la votación que ni él mismo preveía se daría, y así, arrasando en todos los campos, eliminando a los grupos políticos y a los partidos, la fuerza política construyo algo que él goza ahora: el enorme PODER DEL PRESIDENCIALISMO, y este poder está basado en la confianza que se le tiene a él y en la credibilidad que genera y por tanto ni su mismo partido logra crecer en forma independiente y no cuenta con los operadores políticos para alcanzar los niveles que se requieren en los momentos actuales, porque MORENA, ESTÁ EMPEÑADA EN BUSCAR LA INTEGRACIÒN DE LAS TRIBUS Y EL REPARTO DE LOS PUESTOS CON PRESUPUESTOS PARA TENER ALGO DE INDEPENDENCIA Y ESTÁ GENERANDO EL QUE LA OPOSICIÓN TENGA ELEMENTOS PARA ATACARLA y no para inducir las acciones en apoyo a la política presidencial y a la unidad nacional con paz social, y así el presidente, teniendo razón y la verdad a flote, no cuenta con la fuerza para expandir lo que sucede en la sociedad mexicana porque hay que entender que requiere, de urgencia, una nueva política y relación para mejorar el trato con los medios tradicionales no la política de confrontación de hoy.