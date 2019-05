Una temporada más para la historia

Con prácticamente todas las ligas finiquitadas a excepción de la Serie A de Italia, no nos queda más que hacer un pequeño recuento de lo que nos han dejado las mismas a lo largo de esta temporada 2018/19.

Primeira Liga

Como lo veníamos anunciando, Benfica fue el caballo que alcanzó y ganó la carrera al Porto en la pelea por el título levantando nuevamente el trofeo que lo acredita como campeón de la Primeira Liga y refrendar su lugar como el equipo mandón de la liga lusitana.

Mientras tanto, al Porto no le quedará más que disputar este 25 de mayo frente al Sporting de Lisboa el título por la Copa de Portugal.

Serie A

En la liga italiana se jugó la penúltima jornada, misma en la cual el cuadro de la Juve presentó ante su público el trofeo que lo acredita como campeón del torneo local, tal y como ha ocurrido en las últimas 8 temporadas, un dominio absoluto. Con la sorpresa que su comandante Massimiliano Allegri ha anunciado que no seguirá más al frente del equipo de Turín y en espera de quién será el nuevo guía de esta aplanadora que tiene como tarea pendiente, ser un serio contendiente por la Champions League, por lo que seguramente se vendrán cambios en su lista de jugadores que disputarán el siguiente año los frentes en los cuales estará disputando títulos.

Por su parte, Atalanta, Inter de Milan, Milan y la Roma aseguraron sus puestos en torneos continentales, puesto que Torino y Lazio, ante su derrota y empate respectivamente, se despiden de esta oportunidad.

Aun queda una jornada por disputarse en la cual sólo podrían darse cambios del tercer al sexto puesto en la tabla.

Mucho tendrá que trabajar esta liga, quien fuera en la década de los 80 y parte de los 90 la más fuerte y disputada en Europa y que, hoy en día, es sólo un equipo el serio contendiente en Europa y aun así, se le ve lejos de los ahora equipos serios a reinar en el continente, como lo son Liverpool, Manchester United, Bayern München, PSG, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

Eredivisie

En una temporada espectacular por la pelea con los 2 principales equipos que han dominado en los últimos años en los Países Bajos, el Ajax, muy similar a lo que sucedió en Portugal, Inglaterra y Alemania, fue el equipo que alcanzó en la última parte de la liga al PSV Eindhoven para quedarse nuevamente con un título que lo alza como el mejor equipo de esta recién terminada temporada.

Logrando así un doblete en su palmarés y que, a pesar de su dolorosa derrota en semifinales de UCL, ha dejado un gran sabor de boca por el futbol que ha desplegado tanto en liga como en aquellas noches mágicas europeas. Eso sí, este año todo indica que tendrán varias bajas de jugadores importantes que ayudaron a construir esta gran temporada, pero que no es algo nuevo en el quehacer el equipo de la capital, pues está en su historia el hacer grandes jugadores jóvenes, para después venderlos no solo al mejor postor, sino a los mejores proyectos deportivos que se adecúen a las características de sus jugadores.

Bundesliga

Vaya jornada se ha vivido en el Allianz Arena, casa del equipo dominante de Alemania, Bayern München, pues no sólo se alzaron como campeones en una temporada más que disputada con el Borussia Dortmund, sino porque también se ha dado el lujo de desprenderse de tres jugadores que han hecho historia y carrera dentro de sus filas como Arjen Robben (12 temporadas), Frank Ribery (10 temporadas) y Rafinha (8 temporadas), dando así no sólo el gusto a su fanaticada de levantar el título en casa, sino hacer un merecido homenaje a grandes jugadores que tantas glorias hicieron en conjunto con sus compañeros de equipo para refrendar al equipo bávaro como el más fuerte de esta gran liga y también en Europa, pues estarán de acuerdo con un servidor, siempre que uno ve a este equipo en cualquier bombo de la Champions League, inmediatamente se le pone como serio candidato al título por la seriedad con la que trabaja.

Vendrán tiempos de renovación y de gran inversión para el Bayern (será la inversión más fuerte que se haya hecho en la historia del club) por lo que seguramente será un verano con muchas noticias de candidatos que figuren para ingresar a las filas del equipo de Niko Kovac.

Al Bayern, le queda aún la disputa de la DFB Pokal ante el RB Leipzig para este sábado 25 de mayo a disputarse en Berlín y que, seguramente, será un partido muy disputado y nada fácil para los equipos a enfrentarse en este duelo.

FA Cup

En un hecho inédito en Inglaterra, Manchester City de Pep Guardiola, se erigió esta temporada como el primer equipo en la historia en lograr el triplete local adjudicándose la Premier League, Carabao Cup y FA Cup, esta última este sábado ante un contundente 6-0 ante el Watford en el mítico Wembley Stadium.

Así, los Cityzens logran una temporada de ensueño con un futbol que cada vez se acerca más a la ideología del catalán Pep Guardiola, que guste o no, sigue cosechando cada vez más títulos a su palmarés personal y a quien la directiva le quiere renovar contrato por 5 años más a razón de 22 millones de euros por temporada, es decir, un contrato global de 110 millones de euros, seguramente con la firme intención de ir consolidando en Inglaterra al equipo como un histórico al lado de Manchester United y Liverpool, que queda aún mucho camino por recorrer para llegar a ser considerado como un grande de Inglaterra, sí, definitivamente, pero va por buen camino. Otro punto a resaltar, es que continuarán trabajando en este ambicioso proyecto para lograr lo que todo equipo grande y no grande de Europa desea, hacerse de la codiciada Orejona, que este año estará siendo disputada por otros dos equipos ingleses, Liverpool de Jürgen Klopp y Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino.

Otro dato a resaltar, es que el capitán de mil batallas, el belga Vincent Kompany ha decidido dejar al club al cual defendió por más de una década para continuar con una labor de jugador-entrenador en el equipo que le diera a firmar su primer contrato como profesional, Anderlecht de su natal Bélgica. Un jugador líder, de valores, ejemplo para sus compañeros y los jóvenes que desean ser futbolistas profesionales, y no sólo eso, sino que hiciera un señor gol que prácticamente decidiera el campeonato de la liga inglesa.

¡Gracias Kompany por ser un ejemplo!

LaLiga®

En una liga que quedó finiquitada semanas atrás con el bicampeonato del FC Barcelona y con los tres primeros puestos definidos pasara lo que pasara, fue perdiendo intensidad e interés para propios y extraños (incluso me atrevo a decir que hasta para los propios jugadores) enfocados más en los movimientos que deberán llevar a cabo en este verano para fortalecer, reestructurar y/o rejuvenecer sus plantillas, pero vayamos por partes.

El FC Barcelona, pareciera que además de tener varios jugadores de su plantilla en la enfermería, no ha podido levantar cabeza después de la noche catastrófica que vivió en Anfield con la eliminación a manos del Liverpool, y ojo, que se viene este sábado la final de la Copa del Rey ante un Valencia que por su parte, ha hecho una segunda vuelta espectacular y que de no haber tenido tantos empates (16 para ser precisos), sin duda alguna habría quedado en mejor posición en la tabla.

Habrá una final de copa con equipos muy dispares en lo anímico y mental, gran trabajo tendrá Ernesto Valverde en picar el orgullo y la cresta a sus jugadores para que salgan a la cancha del Benito Villamarín conectados a dicho partido, si no, seguramente el equipo de Marcelino podrá darles un “baño” histórico, que hace unas semanas atrás pareciera imposible este escenario, pero hoy en día, es más que palpable.

Muchos ajustes tendrán que hacer directiva y cuerpo técnico de cara a la temporada 2019/20 en la plantilla, pues quedó más que claro que hay jugadores hoy en día, que no tienen los tamaños para defender este escudo, además de que se les está escapando de las manos el central holandés De Ligt, pues Juve, Bayern y PSG están a todo vapor por hacerse de los servicios de esta gran promesa europea.

En cuanto a Antoine Griezmann, aún no hay nada cerrado a pesar de que el jugador francés hiciera ya oficial su salida de los Colchoneros, pero recordar que su cláusula de rescisión hoy día es de 200 millones de euros y hasta el 31 de julio se disminuye a “solo” 120 millones, por lo que queda mucho tiempo para que llegue a dicho precio y son dos escenarios contrastantes. 200 millones de euros considero una salvajada el precio, en cambio los 120 millones pareciera más asequible y hasta “barato” su fichaje. Estos movimientos dependerán mucho de las bajas que llegase a tener el Barca en su nómina, pues se habla de las salidas de Coutinho, Rakitic, Cillessen, Malcom, Murillo, Boateng, Dembélé, entre otros.

Atlético de Madrid por su parte, también ha sufrido bajas importantes en su nómina como el ya mencionado Griezman, Lucas Hernández y recientemente Godín y que pudiesen sumar otras tantas (pudiera ser Diego Costa), y que seguramente esto tienen trabajando a tope los despachos del cuadro rojiblanco para revisar el mercado y qué opciones tiene para llenar estos huecos, entre ellos el mexicano Héctor Herrera quien llegaría a coste cero debido a que ya es agente libre al no renovar con el cuadro portugués del Porto.

Real Madrid selló una temporada para el olvido, con la mayor cantidad de puntos de diferencia con su némesis Barcelona (19 puntos), con una cantidad de goles anotados paupérrima que no se veía desde hace más una década (nunca pudieron llenar la salida de su estrella CR7), problemas en su vestuario con todos los focos en lo que sucederá con Gareth Bale quien no está dispuesto a bajar su ficha anual de 17 millones de euros y quien no le importa cobrar ésta aunque lo bajen el RM Castilla.

Estará por ver si Florentino aprendió la lección que le ha dejado esta temporada de pesadilla en cuanto a fichajes y prioridades, para un club que siempre debiera disputar no sólo por Europa, sino también en los torneos de liga y Copa del Rey, torneos de los cuales se ha desdibujado alarmantemente en la última década.

En la parte baja, como ya estaba sentenciado hace semanas atrás, Rayo Vallecano y SD Huesca están descendidos y a quienes se le sumó Girona, que con una segunda lamentable, hizo lo imposible para quedarse en el nada honroso puesto 18 de la tabla general y que lo lleva automáticamente a la 2da división. Da tristeza que este equipo, que desde que subió a primera hace unos cuantos años mostraba un buen proyecto y que lo estaba afianzando como un equipo, que si bien no pelearía por el título, sí un equipo que con el tiempo podía aspirar a afianzarse en la primera división y hasta tener acceso a Europa League, pero esta temporada nefasta los regresó a una triste realidad.

Fin de semana de copas

Así pues, nos queda este fin de semana con la disputa de ciertas copas locales en España, Portugal y Alemania para disfrutar y esperar a la definición de la Europa League (Arsenal vs Chelsea) y la siempre esperada Champions League entre Liverpool y Tottenham Hotspur.

¡Hasta pronto!