Una ficticia aura de poder

Aún no alcanza sociedad madurez democrática que ya debiera prevalecer; espejismo de pluralidad civil nos sigue condicionando como parte de, en lugar de ser parte de

Ante lo inevitable, que debiera ser razonadamente evitable. Ante una sociedad que no alcanza la madurez democrática que ya debiera prevalecer en el país después de más de dos décadas de transitar por este sistema de civilidad, debemos seguir soportando un espejismo de pluralidad civil que nos sigue condicionando como parte de, en lugar de ser parte de.

Actitud y conducta que favorecen a los partidos políticos, dotándolos de los instrumentos para seguir orientándonos, conduciéndonos y hasta manipulándonos para elegir a nuestros gobernantes.

2018, año de elección presidencial en México, contienda electoral que no podía estar exenta para este fin del clásico “bombardeo” de spots institucionales, del que hacen uso los precandidatos por cualquier medio de difusión, teniendo mayor repercusión de penetración el visual, audiovisual y digital, no excluyendo al impreso, por las precampañas ya transformadas en campañas disfrazadas, se traducen por su repetición, falta de creatividad y contenido del mensaje, en un hartazgo de rechazo, más que de recepción del mensaje, y eso que todavía no empiezan las descalificaciones y guerra sucia que son frecuentes en este tipo de eventos.

Precampañas, cuyo proselitismo de difusión se enmarca principalmente en la fijación de imagen, más que la definición de un perfil que se traduzca en confianza para un electorado tan disímbolo y desilusionado como el mexicano, predominando en los candidatos de esta contienda, a la que se le deberán sumar los independientes que puedan acreditarse, la oferta de una “esperanza” de algo que, siempre en la consumación de los hechos, queda muy lejos de transformarse en esa expectativa de cambio y mejora sustancial y equitativa para esta nación.

Bien lo define el escritor checo Milan Kundera: “Vivimos en un mundo donde la imagología -vender imágenes, conceptos, ideologías como mercancías- es la moneda de cambio”.

Y en esta venta de imágenes, sin una orientación real de lo que vive y es el país, se aprecian como primer rasgo de identificación, matices diferenciales de personalidad, tendencias, experiencia, capacidad, transparencia y liderazgo, en Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, a los que probablemente se sumarán Margarita Zavala Gómez del Campo, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, y, muy posible, Armando Ríos Piter “porque la verdad, por lo general, no se oye se la ve”, recordando al literato español Baltasar Gracián, porque todos esos personajes se definen e identifican por lo que han sido.

SERVIR Y SERVIRSE

Una trilogía de protagonistas, hablando de los precandidatos definidos, cuya suma de valores y los menos antivalores posibles, conjugaría al personaje ideal para consumar al líder que requiere el país, para sacudirnos de los males ancestrales y actuales que padecemos, detonando la plataforma de crecimiento y desarrollo que permita acotar la brecha de pobres y ricos, pero sobre todo pacificar a la nación, que está siendo rebasada en víctimas y sangre.

Ante un elector que razona su voto y aspira a promover a verdaderos representantes, qué difícil es encontrar al personaje que concentre el carisma y austeridad consumada, juventud y atrevimiento concertado, preparación experimentada y cordura, que desechara para siempre la estructura de poder que tienen adherida los gobernantes mexicanos de “servir y servirse” como un destino histórico para la nación.

Independientemente de su color de militancia o su tendencia política, el país actualmente es rehén de la pluralidad y oportunismo electoral.

Lo observamos y condenamos en los partidos políticos, en los gobernantes en turno, en cada Legislatura que nos representa, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores.

Cada histrión, con su propia razón, incumple una y otra vez, con las tareas para la que fueron electos y designados, en un excesivo y agravante mundo de privilegios y prebendas que se han ido otorgando y favoreciendo a través del tiempo para el desempeño de sus funciones, sin preocuparse por la eficiencia que les demanda su posición, inundados la mayor parte en la corrupción e impunidad clásica del sistema político mexicano.

EL FALLIDO PODER LEGISLATIVO

Hendidura que se condena por igual con los gobernantes corruptos, es el Poder Legislativo, ya que en su despliegue de actuación, no atiende sus elementales obligaciones civiles e históricas, por proteger sus prerrogativas personales y de grupo, aún conscientes de los graves problemas nacionales que se viven, dejando detestables precedentes con su conducta de chantaje e intransigencia, que envilece a la política y comprometen el futuro de la nación.

Han olvidado el factor de equilibrio del poder que representan, cuando son las instancias de la conformación que alimente eficientemente el Estado de Derecho que debe prevalecer en el país, y Legislatura tras Legislatura, su actuación cada vez queda a deber por su labor sesgada y partidista, que no permite alcanzar la madurez democrática que ya se le debe a los mexicanos.

LA DECADENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos que nos representan, llegan a este umbral para la sucesión presidencial del 2018, con mágicas fórmulas de coalición, porque han dejado de ser representativos por sí mismo, avecinándose una transformación del sistema de representación.

Participan como actores populares sin ideología, pragmáticos, populistas, con el firme propósito de mantenerse en el poder mediante los privilegios de los recursos públicos para generar lealtades electorales, lejos de participar en conformar un Estado auténticamente democrático.

Un Estado que no delega o administra los conflictos, sino que con el respaldo que emana de la ley, instrumenta los procedimientos que le permitan a los conflictos expresarse, ser negociables, atendidos y resueltos, en un marco de actuación que nos demanda la aplicación de la política del siglo XXI.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Emanado y conformado por ese sistema político en decadencia, resalta la figura de Andrés Manuel López Obrador, un luchador social, un émulo de personajes representativos de la historia mexicana, un rescatista de la desigualdad y feroz contrincante de la corrupción para un segmento de la población.

Para otros un populista anclado en el pasado de este sistema que explota las necesidades de los mexicanos que están en la línea de la sobrevivencia, capitalizando además el enojo social de otro sector significativo de la sociedad.

Un político que creó su propio partido, en el que se ha distinguido por manejar los recursos públicos que se les otorga, para que gravite en torno de él.

Un veterano en las contiendas presidenciales, que ha hecho campaña abierta durante años, ignorando las leyes que estipulan un estricto calendario electoral, observando una reputación de no perder en silencio.

Puntero en las encuestas para elegir al próximo Ejecutivo federal, un exponente que a lo largo de su carrera política ha vendido y transmitido una aureola de austeridad y un posicionamiento de incorruptible; capitalizado en forma inequitativa contra sus contrincantes, una campaña electoral que ya se remonta a más de una década, sin transparentar los ingresos que le han permitido promoverse por tanto tiempo, convirtiéndose en el candidato más conocido e identificable por su largo tránsito en su campaña permanente desde el 2006.

Un interlocutor que se proyecta y cobija con la población de mayores carencias, con los segmentos de descontento, afectados y relegados que no se ha podido incorporar al sistema económico y social que nos regula, con ciertos sectores empresariales, académicos e intelectuales que no comulgan con el rumbo social, económico y político que la democracia en consolidación mexicana ofrece, que se fortalece de representantes populares que ya no encuentran expectativas de sobrevivencia en sus partidos de origen y buscan afanosamente subsistir del erario.

Un candidato que ofrece el cambio, como panacea de la solución de los males ancestrales y presentes del país, con mágicas estrategias que siempre son cuestionadas por sus inconsistencias, pero que a lo largo de su carrera de aspiración presidencial ha conjuntando en gran cantidad a seguidores fieles, en los que se destacan grupos de fanáticos que son un freno para la democracia ya que manipulan los hechos.

Su estrategia de difusión y comunicación para captación de seguidores que ahora se deberán convertir en votantes, no ha variado en el tiempo, con los síntomas del péndulo, donde algunas veces se suaviza, y otras se recrudece según su estado emocional o como pantalla de defensa cuando se le cuestiona o exhibe.

Su discurso antisistema, no persigue la racionalidad del votante, detona sus sentimientos.

Alimenta sus prejuicios y antipatías para consolidar una base de electores cautivos, denigrando e insultando sistemáticamente a sus contrincantes, cuestionando y sembrando la credibilidad de las instituciones.

En ocasiones se comporta como un personaje incapaz de controlar sus palabras, transformándose en una persona inhábil de controlarse a sí misma, por lo tanto indigna de respeto.

Polariza y divide a la sociedad para obstaculizar el intercambio de ideas para llegar a un consenso, fortaleza indispensable para una democracia plena.

Alérgico al debate de ideas, porque su aprendizaje se ha centralizado en recoger las demandas y carencias de la gente, sin explorar los avances, técnicas y métodos que hoy prevalecen en este mundo globalizado, matizado por la explotación de la información que la era digital nos presenta.

Se aprecia en su mensaje de recomposición, una política de progreso para acceder al poder, instrumentada para doblar al sistema y gobernar con técnicas del pasado.

Su mensaje como autoridad carismática duerme la razón y exalta la pasión, conformando una ficticia aura de poder.

Bien lo dicen los enterados de las políticas públicas del país, López Obrador, perdería si gana la elección presidencial, ya que no habría forma de cumplir todo lo que ha prometido, y podríamos caer en los designios de que el Estado es él, regresando al sistema autoritario que nos sacudimos en el 2000 con la alternancia democrática.