Un Papa del siglo XXI

El 13 de marzo de 2013, hace un lustro, iniciaba su pontificado un Papa latinoamericano; el primero de este origen entre 266 que ha tenido la Iglesia en 2 mil años. Jorge Mario Bergoglio es también, el único jesuita que ha llegado al papado desde que Ignacio de Loyola fundara la Compañía de Jesús en 1540. La noticia fue sobresaliente además, porque Bergoglio adopta el nombre de “Francisco” para connotar su adhesión a la figura del Santo de Asís, más humilde, pobre y cercano a la naturaleza. Su inicio fue en el sentido de reconocerse así, pidiéndoles a todos los católicos y a todos los hombres de buena voluntad, que oráramos por él, en vista de la inmensa tarea que se le venía encima.

La Iglesia padecía una de sus épocas más difíciles, sino es que la peor en su larga existencia. Su antecesor Benedicto XVI había tenido que renunciar ante la adversidad y plena conciencia de su incapacidad para remontar los graves problemas que dentro de su propio seno, atentaban contra la misión evangélica de demostrar en los hechos ser los verdaderos mensajeros de la palabra de Jesucristo; el padre Marcial Maciel con su doble vida fue la gota que derramó el vaso para descubrir la degradación más evidente del ministerio sacerdotal y el descubrimiento de la depravación que entraña la pederastia de algunos sacerdotes en diversos países, con la iniquidad de los jerarcas obispos que los ocultaban y perseguían a quienes los denunciaban. Todo ello formaba un cuadro inimaginable apenas años antes.

El Papa Francisco era un sacerdote de la generación de jóvenes que vivieron el Concilio Ecuménico II a principios de los años 60, en el que se había hecho una introspección de la Iglesia, encontrado gran cantidad de los vicios que la ataban y sometían a los caprichos e interés de su burocracia, alejándola de su verdadera encomienda en bien de la humanidad. El Concilio sacudió las estructuras anquilosadas y condujo a una profunda reflexión para reencontrar el camino liberándose de inclinaciones de dominio y exclusividad, para reconocer en todos los hombres de buena voluntad y recta intención su afinidad, sin pertenecer a la misma Iglesia. El aggiornamento adoptó las lenguas vernáculas en la liturgia y la participación de los laicos al igual que religiosos, en la responsabilidad para cumplir con los más pobres y marginados, llevándolos al nivel de justicia social que su dignidad de personas merece.

Bergoglio de inmediato mostró el rostro no del superior, sino del hermano que comprende el diario acontecer de la vida y le transmite e infunde la alegría de vivir y la sencillez de comunicarse con Dios a partir de reconocerse como hijo, sin mayores pretensiones que darse al amor con Él que es el amor al prójimo. Sus tres encíclicas sobre “el gozo del Evangelio”, “alabanza a la naturaleza” y “el amor verdadero”, son documentos magistrales de denso contenido y fácil comprensión que suscitan las vocaciones humanas para cumplir un destino mejor uniéndonos a la obra creadora, sin prejuicios y con limpia disposición al logro del bien de todos.

No obstante su gran capacidad y entrega generosa, la época histórica le ha sido azarosa. Las guerras y los conflictos no han cesado, el hombre no opta por el respeto a su semejante, sino por la destrucción de unos a otros. Lejos de retraerse el Papa Francisco recorre el mundo y se reúne con representantes como él, de otras religiones, para hacer un esfuerzo conjunto por la paz. Aboga y pide clemencia para los cristianos perseguidos en muchas latitudes y corre riesgos aun personales, para mediar en los casos más críticos donde la violencia se propaga incontenible, sobre todo contra las mujeres y los niños que resultan las víctimas inocentes más castigadas. La inmigración de Asia y África a sus antiguas metrópolis en Europa, ha sido objeto de su mayor exigencia por el respeto a los más vulnerables.

Hacia adentro de la Iglesia su decisión a la “tolerancia cero” en cualquier desviación criminal de un sacerdote degenerado, es terminante. De la misma manera y en contraste, el reconocimiento y aliento a los sacerdotes y obispos que han entregado lo mejor de sí, en la encomienda de predicar y cumplir el Evangelio, ha sido una constante en su gestión. Con los laicos comprometidos y los sacerdotes consagrados al servicio de sus fieles y de todos los hombres, es donde Francisco sentía el apoyo para llevar a la Iglesia a su mejor época de entrega al bien humano y seguridad en la trascendente misión de encontrar el camino de salvación sembrado la paz a través del cumplimiento de la justicia.

Es ocasión, esta celebración de la Pascua de Resurrección, para nutrir nuevamente la fe en que el hombre está abocado a un mejor destino. Que las incesantes acechanzas de la maldad sean vencidas por la fuerza del bien, recordando y reviviendo la evidencia de que el sacrificio de quien pudo evitarlo, no fue en vano para que otros tuviéramos la opción de la libertad para escoger la vida en la plenitud de la verdad que es, en síntesis, el amor. Grandes o inmensos retos tienen el Papa Francisco hacia adelante, pero es el único camino.