Un elogio de la derrota

No confiemos mucho en el hombre invicto porque hay algo que no ha aprendido

Decían los clásicos que las tres mejores maestras han sido la imitación, la victoria y la derrota. Creo que tenían mucha razón. La vida me lo ha confirmado no sólo en lo que he vivido, sino, sobre todo, en lo que he visto en la vida de otros.

Pensemos, por inicio, que la imitación es la fuente de todo el aprendizaje elemental, aunque básico. El idioma, el comportamiento y hasta la rutina cotidiana la aprendemos por imitación. Sirve para mucho de lo que habrá de ser el trayecto vital, pero no para sobresalir. Como ventaja tiene que es muy barata. No implica esfuerzo ni sufrimiento, ni reprobación.

Luego, como consecuencia de lo anterior, pasamos a lo que nos enseñan nuestros éxitos. La victoria obtenida en los estudios, en los noviazgos y en las camaraderías. Nuestras satisfacciones, deleites y engreimientos.

Esta es una maestra barata, pero engañosa. Nos otorga los placeres del triunfo. No exige mayor sufrimiento ni aplicación. Es bella y es seductora, pero es mentirosa. Casi siempre trata de convencernos de que ha llegado a nosotros por nuestros méritos, y no por nuestros sacrificios. Casi siempre logra engañarnos con que nos la merecemos, y no que nos la ganamos. Así las cosas, nunca revela la razón de nuestro triunfo ni, mucho menos, los motivos del fracaso ajeno. Es complaciente, pero no maestra.

Por último, está la mejor maestra, pero la más cara. La que cobra más que Harvard, Columbia y Georgetown juntas, pero que enseña más que todas ellas. La derrota es quien más puede enseñarnos, pero quien cobra con nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra humillación y, a veces, hasta con nuestra vergüenza.

Sin embargo, el que aprovecha sus clases se coloca en el camino de la victoria real y bien cimentada. Para ello hay que seguir algunas reglas dictadas desde la antigüedad. Dos de ellas son ineludibles. La primera es saber quién nos venció. La segunda es saber por qué nos venció. Pareciera infantil este sistema, pero no lo es tanto. Para explicarme quisiera recurrir a un caso histórico.

En 1930 contendieron por la Presidencia mexicana Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos. El primero de ellos era un político de formato sencillo. El segundo es reconocido como uno de los grandes intelectuales mexicanos. La historia es muy conocida. Ortiz Rubio venció y fue presidente. Vasconcelos se exilió a los terrenos de la amargura.

¿Por qué le sucedió eso a un hombre ilustre e inteligente? Sencillamente porque nunca supo qué lo venció ni quién lo venció. Él creía que contendía contra Ortiz Rubio y que lo vencería por ser más iluminado. En eso basó su campaña electoral y su discurso de proselitismo proclamaba su inteligencia superior. Al ser vencido pasó el resto de su vida creyendo que lo había vencido aquel a quién él llamaba “un animal”.

En realidad, quién lo venció fue Plutarco Elías Calles, y no Pascual Ortiz Rubio. En ese 1930, Calles era dueño de los sindicatos, a través de su asociado Luis N. Morones. Era dueño de las ligas campesinas, a través de su asociado Gonzalo N. Santos. Era dueño del Ejército, a través de Joaquín Amaro. Era dueño de la economía, a través de Manuel Gómez Morín. Era dueño del partido, de la prensa y casi de todo.

A su vez, José Vasconcelos era seguido tan sólo por un millar de intelectuales y universitarios ubicado en el centro histórico de la capital. Ni un obrero ni un campesino, ni un dirigente popular, eran vasconcelistas. Así no podría ganar ni una gubernatura; menos una Presidencia.

Ese era el capital político de cada uno de ellos. En ese entones, a Calles no lo podría vencer nadie porque, en ese entonces, Calles era invencible. Si Vasconcelos hubiera entendido quién lo venció, y por qué lo venció, no sólo no se hubiera amargado. Yo creo que ni siquiera hubiera contendido, pero lo venció, además, su soberbia. Él se creía superior a Pascual y se creía superior a todos los seres humanos. No sé si era superior, pero nos consta que era impotente frente a sus rivales.

Por el contrario, Churchill, De Gaulle, Nixon, Mitterrand, Chirac, Lula y cientos más, aprendieron de su maestra la derrota, pagaron los altos precios de la humillación y se prepararon para ser triunfadores, como lo fueron. Eso es lo que puede regalarnos la derrota. Cuando joven pensé que el artista de Samotracia debió esculpir, además de su victoria, una derrota alada. Hoy pienso que sí lo hizo, pero que se nos perdió en algún naufragio. De nuestras naves o de nuestras templanzas.

Por eso no confiemos mucho en el hombre invicto porque hay algo que no ha aprendido. Mucho menos confiemos en el hombre que se cree invicto porque quizá no haya aprendido nada, pero, en el otro sentido, lo peor no es ser derrotado. Lo peor es no saber que uno ha sido derrotado. El que no sabe cuándo es derrotado tampoco sabe cuándo es vencedor.

Abogado y político

Twitter: @jeromeroapis