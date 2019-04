Un delincuente en el Senado; Batres permite falsificación de firma para ternas de la CRE

Los senadores NO pueden solapar impunidad al permitir delitos en el máximo recinto del Poder Legislativo. Legisladores fueron testigos de una maniobra delincuencial atribuible a la bancada del Partido Encuentro Social o a la Mesa Directiva, que preside Martí Batres Guadarrama.

…

Batres presentó un documento de la comisión firmado por Ricardo Monreal Ávila y la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, del Partido Encuentro Social, quien NO estuvo presente en todo el día, y menos en la sesión de la Cámara Alta.

…

La senadora panista Kenia López Rabadán mostró el cotejo de tres firmas de Sasil, de otros documentos, con la falsificada en el documento de la comisión que avaló la CRE. El intento fue burdo, como también lo denunció el legislador, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

…

Con la risa cínica que no puede borrar del rostro Martí Batres, defendió la maniobra de Cuarta y aseguró que solamente la senadora De León Villard podrá decir si es o no su firma.

…

El problema es que si un perito determina que NO es su firma, Sasil sería cómplice de un delito, al igual que Batres Guadarrama, con brutales consecuencias para la irrenunciable credibilidad y soporte moral que debe tener el presidente del Senado.

…

El artículo 243 de la Constitución dice: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 370 días de multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena se aumentará hasta una mitad más”.

…

La trascendencia es mayor; los partidos podrían solicitar la rotación del presidente de la Mesa Directiva ante la sospecha de actos delictivos o la protección de estos. No a la impunidad.

BAJOS DECOMISOS DE DROGA METERÁN EN BRONCAS A AMLO CON TRUMP

Abismal la diferencia de decomisos de droga entre la actual administración y las últimas dos anteriores. Los números son para prender todas las alarmas sobre la oferta, el consumo, trasiego y venta de estupefacientes. Seguramente será motivo de gran preocupación de Donald Trump.

…

Datos proporcionados por el Ejército Mexicano registran que sus decomisos de cocaína, goma de opio y heroína en el primer trimestre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todos juntos, llegan a ¡10 kilos..!

…

En el mismo periodo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sumaron más de 170 toneladas, esto es, de cocaína, la Sedena decomisó mil 331 kilos, de goma de opio 149 mil 883 kilos y de heroína 19 mil 883 kilos.

…

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la cocaína decomisada fue de mil 469 kilos, la goma de opio 10 mil 883 kilos y de heroína 4 mil 173 kilos. La diferencia es brutal y recuerda las palabras del general José Luis Valdez Chávez, comandante de la Tercera Brigada de la Policía Militar en Culiacán Sinaloa.

…

“La instrucción del señor Presidente es no perseguir narcotraficantes; no buscamos el enfrentamiento, la confrontación; nosotros estamos acercándonos a la población civil, a la sociedad”, dijo el militar y agregó que era instrucción también del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

ATAYDE PONE CONTRA LAS CUERDAS A SHEINBAUM POR ESTANCIAS INFANTILES

Contra las cuerdas puso Andrés Atayde a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el tema de estancias infantiles.

…

Un mes atrás, el presidente del PAN capitalino presentó un programa para atender a los más de 16 mil 800 infantes usuarios de la prestación sin respuesta alguna del gobierno central ni de las alcaldías en manos de Morena.

…

Se trata de que todas las demarcaciones asuman las 477 estancias y dejar a un lado el pretexto de presuntas irregularidades para no afectar a la miles de familias que se quedaron sin esta importante prestación.

…

Atayde Rubiolo promete insistir en el tema, que dio muy buenos resultados en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el panista Santiago Taboada.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos